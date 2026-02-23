Nữ ca sĩ giàu nhất Việt Nam: Cả nhà nổi tiếng, tài năng nhan sắc không thiếu thứ gì

Hà Phương là một trong những giọng ca tiêu biểu của dòng nhạc trữ tình, dân ca Việt Nam thập niên 1990. Không chỉ được biết đến với chất giọng ngọt ngào, cô còn gây chú ý bởi cuộc sống hôn nhân bên tỷ phú gốc Việt Chính Chu tại Mỹ. Nhiều năm qua, tên tuổi Hà Phương thường được nhắc đến với danh xưng “nữ ca sĩ giàu nhất Việt Nam”, gắn liền với gia thế, sự nghiệp nghệ thuật và khối tài sản lớn của gia đình.

Hà Phương là một trong những giọng ca tiêu biểu của dòng nhạc trữ tình, dân ca Việt Nam thập niên 1990 (Ảnh: Facebook)

Hà Phương tên đầy đủ là Trần Thị Hà Phương, sinh năm 1972 tại TP.HCM trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha cô là nhạc sĩ Trần Quang Hiển. Ngay từ nhỏ, Hà Phương đã sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc và theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Thập niên 1990, cô trở thành gương mặt quen thuộc trên các sân khấu ca nhạc lớn nhỏ trong nước, ghi dấu ấn với dòng nhạc dân ca, trữ tình quê hương. Những ca khúc như Hoa cau vườn trầu, Em về miệt thứ, Bông điên điển gắn liền với tên tuổi cô, đưa Hà Phương trở thành một trong những giọng ca được yêu thích ở thời điểm đó.

Sở hữu chất giọng mềm mại, giàu cảm xúc, Hà Phương xây dựng hình ảnh nữ ca sĩ dịu dàng, đậm chất truyền thống. Cô hoạt động tích cực trong các chương trình ca nhạc lớn, xuất hiện thường xuyên trên sóng truyền hình và các sân khấu tỉnh thành. Khi đang ở giai đoạn sự nghiệp ổn định, năm 2000, Hà Phương sang Mỹ định cư. Tại thị trường hải ngoại, cô tiếp tục tham gia biểu diễn, duy trì hoạt động nghệ thuật.

Sở hữu chất giọng mềm mại, giàu cảm xúc, Hà Phương xây dựng hình ảnh nữ ca sĩ dịu dàng, đậm chất truyền thống (Ảnh: Facebook)

Cũng trong thời gian sinh sống tại Mỹ, Hà Phương kết hôn với doanh nhân Chính Chu. Ông từng giữ vị trí quan trọng tại tập đoàn đầu tư Blackstone và được biết đến là một trong những doanh nhân gốc Việt thành đạt tại Mỹ. Sau khi lập gia đình, Hà Phương dần hạn chế xuất hiện trên sân khấu để dành thời gian chăm sóc tổ ấm và hai con gái. Hoạt động nghệ thuật của cô trong giai đoạn này chủ yếu mang tính kỷ niệm hoặc gắn với các chương trình thiện nguyện.

Hà Phương ở Mỹ có cuộc sống như bà hoàng (ảnh: Facebook)

Bên cạnh sự nghiệp cá nhân, Hà Phương còn được nhắc đến như một thành viên của “ba chị em quyền lực” trong làng nhạc Việt. Chị cả của cô là Cẩm Ly, giọng ca nổi bật của dòng nhạc dân ca, trữ tình tại thị trường trong nước. Em út là Minh Tuyết, ca sĩ hoạt động sôi nổi tại hải ngoại với phong cách trẻ trung, hiện đại. Cả ba chị em đều theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp và có vị trí riêng trong lòng khán giả. Trong khi Cẩm Ly gắn bó với sân khấu trong nước, Minh Tuyết xây dựng hình ảnh ngôi sao quốc tế, thì Hà Phương lại được chú ý nhiều bởi cuộc sống giàu có sau hôn nhân.

Bên cạnh sự nghiệp cá nhân, Hà Phương còn được nhắc đến như một thành viên của “ba chị em quyền lực” trong làng nhạc Việt (Ảnh: Facebook)

Danh xưng “ca sĩ giàu nhất Việt Nam” gắn với Hà Phương xuất phát từ khối tài sản lớn của gia đình cô. Truyền thông từng đề cập tổng tài sản của gia đình ở mức hàng tỷ USD. Gia đình Hà Phương được cho là sở hữu nhiều bất động sản giá trị, trong đó có căn hộ cao cấp tại tòa tháp Trump World Tower ở New York. Ngoài ra, cuộc sống của cô còn gắn với chuyên cơ riêng và bộ sưu tập xe sang.

Những năm gần đây, Hà Phương dần xuất hiện trở lại nhiều hơn. Đầu năm 2026, cô về Việt Nam tổ chức mini concert và tham gia các chương trình nghệ thuật dịp Tết. Nữ ca sĩ cho biết chỉ khi hai con gái trưởng thành, được tuyển thẳng vào các trường đại học tại Mỹ, cô mới yên tâm quay lại với sân khấu. Sự trở lại của Hà Phương đánh dấu giai đoạn mới trong hành trình nghệ thuật sau nhiều năm tập trung cho gia đình.

Những năm gần đây, Hà Phương dần xuất hiện trở lại nhiều hơn (Ảnh: Facebook)

Song song với hoạt động ca hát, Hà Phương dành nhiều thời gian cho công tác thiện nguyện. Cô tham gia và tổ chức các chương trình hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam và một số quốc gia khác. Các hoạt động này được cô duy trì đều đặn, xem như một phần trách nhiệm xã hội bên cạnh vai trò nghệ sĩ.

Song song với hoạt động ca hát, Hà Phương dành nhiều thời gian cho công tác thiện nguyện (Ảnh: Facebook)

Từ một giọng ca dân ca nổi bật của thập niên 1990 đến cuộc sống của một phu nhân doanh nhân tại Mỹ, hành trình của Hà Phương trải qua nhiều giai đoạn khác nhau. Cô vừa là nghệ sĩ trưởng thành từ môi trường âm nhạc truyền thống, vừa là thành viên của gia đình có ba chị em đều nổi tiếng, đồng thời gắn liền với hình ảnh giàu có trong showbiz Việt. Ở thời điểm hiện tại, Hà Phương tiếp tục duy trì vai trò ca sĩ, nhà hoạt động thiện nguyện và người phụ nữ của gia đình, song song với việc xuất hiện trở lại trên các sân khấu trong và ngoài nước.