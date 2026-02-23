Nhắc đến huyền thoại visual đời đầu của Hàn Quốc, Kim Jae Joong luôn nằm trong nhóm cái tên được gọi đầu tiên. Xuất thân là giọng ca chính của TVXQ, sau đó hoạt động trong JYJ và phát triển sự nghiệp solo, Kim Jae Joong đã hoạt động gần ba thập kỷ trong ngành giải trí. Đến năm 2024, anh được ước tính sở hữu khối tài sản ròng hơn 100 triệu USD, là một trong những idol giàu có bậc nhất Kpop với danh mục bất động sản cao cấp, hoạt động kinh doanh riêng, xe sang và nguồn thu ổn định từ thị trường Hàn Quốc lẫn Nhật Bản. Anh đồng thời thành lập công ty quản lý và đào tạo nghệ sĩ riêng mang tên iNKODE vào năm 2023, chính thức bước sang vai trò doanh nhân.

Kim Jae Joong hiện tại (ảnh: X)

Đằng sau hào quang của một trong những “ông hoàng visual” Kpop đời đầu là một quá khứ nhiều biến cố. Tuổi thơ của Kim Jae Joong là liên hoàn biến cố khiến người ta không thể tin nổi, nam chính phim ngôn tình cũng phải chào thua. Kim Jae Joong sinh năm 1986 với tên khai sinh Han Jae-jun. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn và cha mẹ ly hôn, anh được cho làm con nuôi khi mới lên 3 tuổi.

Gia đình họ Kim nhận nuôi, đổi tên thành Kim Jae Joong và nuôi dưỡng anh cùng 8 người chị gái. Trong nhiều năm, Kim Jae Joong không biết về thân thế thật sự của mình. Chỉ đến khi đã nổi tiếng cùng TVXQ, sự việc cha ruột xuất hiện và những tranh chấp pháp lý liên quan mới khiến câu chuyện gia đình của anh được công khai trước truyền thông. Sự kiện này từng gây chấn động dư luận Hàn Quốc thời điểm đó.

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn và cha mẹ ly hôn, Kim Jae Joong được cho làm con nuôi khi mới lên 3 tuổi (ảnh: X)

Năm 15 tuổi, Kim Jae Joong rời quê lên Seoul tham gia buổi tuyển chọn của SM Entertainment. Không muốn tạo thêm gánh nặng tài chính cho gia đình nuôi, anh tự xoay xở sinh hoạt phí trong thời gian thực tập. Để có tiền thuê nhà và duy trì việc đào tạo, Kim Jae Joong làm đủ nghề: giao báo, làm công nhân xây dựng, phục vụ quán ăn. Có thời điểm kiệt quệ, anh bán máu để có tiền mua thức ăn. Anh từng xuất hiện với vai quần chúng trong bộ phim điện ảnh Taegukgi , đóng vai người lính để nhận thù lao ít ỏi và suất cơm hộp. Những ngày trong túi không còn tiền, Kim Jae Joong đi bộ nhiều cây số để tiết kiệm tiền xe buýt. Có lúc phải ăn mì tôm thừa hoặc bánh mì khô để cầm cự qua ngày.

Thời thực tập, Kim Jae Joong nghèo đến mức phải làm nhiều công việc, bán máu để có tiền trang trải (ảnh: X)

Khi bước chân vào SM Entertainment, Kim Jae Joong không được đánh giá cao về kỹ năng thanh nhạc. Anh từng bị nhận xét là thiếu cảm âm, thậm chí bị nghi ngờ “tông điếc”. Tuy nhiên, sau thời gian luyện tập cường độ cao, anh dần khẳng định vị trí giọng ca chính của TVXQ. Sở hữu chất giọng nam cao, âm sắc sáng và khả năng xử lý ballad tốt, Kim Jae Joong trở thành một trong những giọng ca nổi bật của thế hệ idol thứ hai. Song song với đó, ngoại hình được truyền thông Nhật Bản và Hàn Quốc gọi bằng những danh xưng như “vị thần phương Đông” hay “biểu tượng visual” giúp anh duy trì sức hút bền bỉ trong nhiều năm.

Nhóm nhạc TVXQ (ảnh: X)

Năm 2009, khi TVXQ đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Kim Jae Joong cùng hai thành viên Kim Junsu và Park Yoochun bất ngờ đệ đơn kiện SM Entertainment. Nguyên nhân chính được ba nghệ sĩ đưa ra là điều khoản hợp đồng độc quyền kéo dài 13 năm cùng cơ chế phân chia lợi nhuận bị cho là bất lợi. Vụ kiện nhanh chóng trở thành tâm điểm truyền thông Hàn Quốc và quốc tế, làm rung chuyển cộng đồng người hâm mộ Cassiopeia.

Năm 2009, khi TVXQ đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Kim Jae Joong cùng hai thành viên Kim Junsu và Park Yoochun bất ngờ đệ đơn kiện SM Entertainment (ảnh: X)

Tháng 10/2009, Tòa án Trung tâm Seoul ra phán quyết tạm thời cho phép ba thành viên hoạt động độc lập, đình chỉ hiệu lực hợp đồng với SM. Sau đó, Kim Jae Joong cùng hai thành viên thành lập JYJ. Hai thành viên còn lại của TVXQ tiếp tục ở lại SM, đánh dấu sự chia tách chính thức của một trong những nhóm nhạc có lượng fan lớn nhất thế giới thời điểm đó.

Nhiều năm sau, JYJ gặp khó khăn vì bị cấm sóng ngầm, không được trên các chương trình âm nhạc và truyền hình lớn tại Hàn Quốc. Tác động của vụ kiện không dừng lại ở phạm vi một nhóm nhạc. Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc sau đó quy định thời hạn tối đa của hợp đồng độc quyền trong ngành giải trí là 7 năm thay vì 13 năm như trước. “Luật JYJ” ra đời, nhằm hạn chế việc các công ty giải trí sử dụng ảnh hưởng để gây bất lợi cho nghệ sĩ đã rời đi. Đây được xem là một bước ngoặt trong lịch sử quản lý hợp đồng nghệ sĩ tại Hàn Quốc.

JYJ gặp khó khăn vì bị cấm sóng ngầm, không được trên các chương trình âm nhạc và truyền hình lớn tại Hàn Quốc (ảnh: X)

Sau biến cố, Kim Jae Joong phát triển sự nghiệp solo, tổ chức tour diễn, phát hành album và tham gia diễn xuất. Anh đồng thời đầu tư kinh doanh bất động sản, nhà hàng và nhiều dự án khác. Năm 2024, Kim Jae Joong gây chú ý khi gửi lẵng hoa chúc mừng kỷ niệm thành lập SM Entertainment, động thái được xem là tín hiệu hòa giải sau 15 năm kể từ vụ kiện. Hành động này cho thấy mối quan hệ giữa hai bên đã có sự thay đổi so với giai đoạn căng thẳng trước đó.

Sau biến cố, Kim Jae Joong phát triển sự nghiệp solo, tổ chức tour diễn, phát hành album và tham gia diễn xuất. (Ảnh sản xuất)

Từ một cậu bé 3 tuổi được cho làm con nuôi, từng bán máu để duy trì giấc mơ ca hát, đến vị thế doanh nhân sở hữu công ty giải trí riêng và khối tài sản hàng trăm triệu USD, Kim Jae Joong trải qua một cuộc đời kịch tính. Sự nghiệp của anh gắn liền với cả thời kỳ hoàng kim lẫn những tranh chấp pháp lý làm thay đổi cấu trúc ngành công nghiệp Kpop. Cuộc đời nhiều biến động ấy góp phần định hình hình ảnh một nghệ sĩ không chỉ được nhớ đến bởi nhan sắc và thành tích, mà còn bởi những bước ngoặt có ảnh hưởng sâu rộng trong lịch sử giải trí Hàn Quốc.