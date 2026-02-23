Cõi mạng dậy sóng với đoạn thoại "mean girl" của mỹ nhân Gen Z, "em gái tứ đại mỹ nhân" cuối cùng cũng có ngày này

Mới đây, đoạn talking part của Stella - Hearts2Hearts trong ca khúc RUDE! đang viral mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội quốc tế. Chỉ với vài câu thoại ngắn nhưng với thông điệp mạnh mẽ, phân đoạn này nhanh chóng được cộng đồng mạng sử dụng rộng rãi trong các video biến hình, thời trang và nội dung thể hiện cá tính, tạo nên làn sóng “mean girl energy”.

Được biết, RUDE! là single phát hành ngày 20/02/2026 của Hearts2Hearts, theo đuổi phong cách dance pop pha house hiện đại với tiết tấu sôi động và tinh thần nổi loạn. Ca khúc mang thông điệp về sự tự tin, khẳng định bản thân và không để những định kiến xung quanh chi phối cá tính riêng. Ngay từ khi ra mắt, bài hát đã gây chú ý nhờ concept sắc sảo cùng phần hình ảnh được đầu tư chỉn chu.

Trong đó, đoạn talking do Stella thể hiện bất ngờ trở thành điểm nhấn nổi bật nhất. Với phong thái tự tin, Stella tái hiện tình huống bị gán mác “rude” và đáp trả bằng thái độ dứt khoát, không bận tâm đến lời bàn tán, cũng không thấy cần phải làm hài lòng bất kỳ ai. Câu nói “I couldn’t even care less!” vì thế nhanh chóng chiếm trọn spotlight, trở thành âm thanh viral được sử dụng dày đặc trên nhiều nền tảng.

Không chỉ gây sốt về mặt xu hướng, RUDE! còn ghi nhận những con số ấn tượng trong 24 giờ đầu phát hành. Trên Spotify, ca khúc đạt khoảng 616.000 lượt stream ngay ngày đầu và cán mốc hơn 1,5 triệu lượt nghe chỉ sau 2 ngày. MV chính thức trên YouTube cũng vượt 22 triệu lượt xem cùng hơn 406 nghìn lượt thích trong những ngày đầu ra mắt. Đáng chú ý, bài hát còn leo lên vị trí #19 trên Melon Top 100, đánh dấu thứ hạng cao nhất của nhóm trên bảng xếp hạng nội địa tính đến thời điểm hiện tại.

Hearts2Hearts là nhóm nhạc nữ Kpop gồm 8 thành viên: Jiwoo (trưởng nhóm), Carmen, Yuha, Stella, Juun, A-na, Ian và Ye-on, trực thuộc SM Entertainment. Nhóm chính thức ra mắt vào ngày 24/02/2025 với single album The Chase . Ngay từ thời điểm công bố đội hình, 8 cô gái đã thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng nhờ xuất thân từ một trong những công ty giải trí hàng đầu Kpop.

Sự chú ý ấy càng tăng cao khi Hearts2Hearts là nhóm nữ mới đầu tiên mà SM giới thiệu sau hơn 4 năm kể từ màn debut của aespa . Khoảng thời gian chờ đợi dài khiến khán giả đặt nhiều kỳ vọng vào màn ra mắt của nhóm, mong chờ vào thế hệ kế nhiệm tiếp theo của dàn girlgroup đình đám nhà SM. Tuy nhiên, The Chase khi phát hành lại tạo nên không ít ý kiến trái chiều. Dù mang màu sắc hiện đại và dễ nghe, ca khúc vẫn bị đặt lên bàn cân so sánh với các tiền bối cùng công ty và chưa tạo được hiệu ứng bùng nổ như mong đợi.

Chính vì vậy, ở lần trở lại này, người hâm mộ kỳ vọng vào một bước chuyển mình rõ rệt hơn. Và RUDE! phần nào đã đáp lại sự chờ đợi ấy: không chỉ tạo dấu ấn bằng concept cá tính, mà còn mang về thành tích cụ thể cùng hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Với khởi đầu đầy ấn tượng này, Hearts2Hearts được kỳ vọng sẽ chính thức bước vào một era bùng nổ trong thời gian tới.