Chỉ còn khoảng hơn 1 ngày nữa, đúng 12h trưa ngày 27/2, BLACKPINK sẽ chính thức trở lại với mini album DEADLINE cùng MV chủ đề GO. Đây được xem là màn comeback được chờ đợi nhất của 4 cô gái toàn cầu kể từ sau chuỗi hoạt động cá nhân kéo dài suốt hơn một năm qua. Tuy nhiên, ngay trước thềm comeback, BLACKPINK lại đang phải đối mặt với nhiều tranh cãi, thậm chí còn làm dấy lên nghi vấn nhóm sẽ tan rã.

Mini album DEADLINE: Teaser MV chủ đề gây “choáng” vì độ đầu tư tuyệt đối điện ảnh, cả 4 thành viên đều tham gia sáng tác

DEADLINE được giới thiệu là dự án đánh dấu màn tái hợp đầy đủ của BLACKPINK sau thời gian các thành viên tập trung mạnh vào sự nghiệp solo. Album gồm ca khúc chủ đề GO, single phát hành trước đó mang tên Jump cùng nhiều bài hát mới khác như Me And My, Champion và Fxxxboy. Teaser MV vừa tung ra đã nhanh chóng leo top thảo luận nhờ hình ảnh đậm chất girl crush cùng thần thái, khí chất lạnh lùng quen thuộc của 4 thành viên.

Teaser MV GO - BLACKPINK

Đặc biệt, phần credit MV GO được cho bị chính ekip YG làm rò rỉ trên MXH đã vô tình tiết lộ Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa đều tham gia viết lời cho ca khúc chủ đề bên cạnh Chris Martin - giọng ca chính của nhóm Coldplay. Hay như Rosé còn góp mặt ở khâu sáng tác. Đây cũng chính là lần đầu tiên một bài hát của BLACKPINK có sự tham gia viết lời và sản xuất của cả 4 thành viên.

Cả 4 thành viên BLACKPINK đều tham gia sáng tác/viết lời cho ca khúc chủ đề GO (ảnh chụp màn hình)

Trước đó, teaser MV GO vừa lên sóng đã khiến cộng đồng fan “choáng váng” khi BLACKPINK tiếp tục nâng cấp quy mô hình ảnh theo hướng điện ảnh rõ rệt. Dù chỉ hé lộ trong thời lượng ngắn, đoạn teaser vẫn đủ tạo cảm giác về một vũ trụ mang màu sắc sử thi với bối cảnh thiên nhiên rộng lớn, những khung hình chuyển động mạnh cùng nhịp dựng dồn dập như trailer của một dự án điện ảnh hơn là teaser Kpop thông thường.

Bốn thành viên xuất hiện trong tạo hình mang hơi hướng chiến binh hiện đại, di chuyển giữa không gian biển và những dòng nước cuộn trào, tạo nên cảm giác đối đầu với thử thách thay vì chỉ đơn thuần trình diễn hình ảnh đẹp mắt. Từng khung hình được xử lý ánh sáng và kỹ xảo dày đặc, cho thấy mức đầu tư lớn về mặt sản xuất - yếu tố vốn đã trở thành “đặc sản” mỗi khi BLACKPINK comeback.

Vài giây teaser ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến các fan choáng ngợp vì chất điện ảnh của BLACKPINK

Đáng chú ý, teaser còn gây bàn luận khi khéo léo lồng ghép nhiều chi tiết mỹ thuật mang cảm hứng văn hóa Á Đông, từ tạo hình trang phục đến bố cục khung cảnh, gợi mở khả năng BLACKPINK đang thử nghiệm hướng tiếp cận mới: kết hợp yếu tố bản sắc với quy mô pop toàn cầu. Chính sự giao thoa này khiến nhiều khán giả nhận định GO có thể là sản phẩm tham vọng nhất của nhóm về mặt concept kể từ thời kỳ đỉnh cao trước đó.

Tạo hình của BLACKPINK được quảng bá cho album DEADLINE (ảnh: YG)

Loạt tranh cãi ngay trước ngày phát hành: Nhà sản xuất bị chỉ trích, Jennie vướng nghi vấn giả mạo thành tích

Sau khi credit MV GO bị rò rỉ trên MXH, tâm điểm tranh cãi được dấy lên khi danh sách producer xuất hiện một cái tên gây nhiều ý kiến trái chiều. Cụ thể, hai ca khúc Me and My và Champion xuất hiện tên Łukasz Gottwald (Dr. Luke) trong phần credit.

Dr. Luke từng là nhà sản xuất đứng sau nhiều bản hit quốc tế nhưng cũng gắn liền với vụ kiện chấn động năm 2014 khi Kesha cáo buộc ông có hành vi xâm hại và thao túng tinh thần. Dù vụ việc sau đó đạt được thỏa thuận pháp lý, hình ảnh của ông vẫn luôn gây chia rẽ trong công chúng.

Vì vậy, khi tên Dr. Luke xuất hiện trong album mới của BLACKPINK, làn sóng phản đối lập tức bùng nổ trên các diễn đàn quốc tế. Không ít fan đặt câu hỏi về tiêu chí lựa chọn đối tác và lo ngại điều này có thể ảnh hưởng tới hình ảnh toàn cầu mà nhóm đã dày công xây dựng suốt gần một thập kỷ.

Nhạc sĩ/Nhà sản xuất Dr. Luke từng vướng cáo buộc nghiêm trọng (ảnh: X)

Không chỉ thế, trên nền tảng X (Twitter) trước đó còn lan truyền hàng loạt đoạn audio được cho là bản nhạc bị leak của album mới. Từ tiêu đề ca khúc cho đến giai điệu đều được cho là trùng khớp với danh sách bài hát được YG công bố. Dù tính xác thực vẫn chưa được kiểm chứng, nhiều bình luận đã nhanh chóng bày tỏ sự thất vọng, cho rằng nếu những bản audio này là thật thì màn trở lại của BLACKPINK khó đáp ứng kỳ vọng khi phần giai điệu lẫn cách thể hiện bị nhận xét thiếu điểm nhấn, thậm chí bị so sánh với sản phẩm do AI tạo ra.

Dẫu vậy, cũng không ít ý kiến cho rằng việc đánh giá một sản phẩm chưa phát hành chính thức là quá vội vàng, đồng thời kêu gọi chờ đợi phiên bản hoàn chỉnh trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.

Các ca khúc được cho là nằm trong album DEADLINE sau khi bị leak trên MXH nhận nhiều phản ứng thất vọng từ người hâm mộ (ảnh chụp màn hình)

Bên cạnh đó, ngay trước khi BLACKPINK chuẩn bị tái xuất, Jennie lại bất ngờ trở thành tâm điểm tranh luận khi album solo Ruby bị đặt dấu hỏi về doanh số thực tế. Những con số từng được lan truyền trước đó không hoàn toàn trùng khớp với bảng thống kê doanh số toàn cầu cuối năm của IFPI, khiến mạng xã hội nổ ra tranh luận dữ dội.

Một bộ phận khán giả nghi ngờ cách công bố thành tích, trong khi người hâm mộ cho rằng sự khác biệt có thể đến từ phương pháp thống kê giữa các hệ thống. Dù đúng sai vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng nhưng sự việc vô tình khiến Jennie bước vào đợt comeback nhóm với áp lực lớn hơn bao giờ hết.

Bài đăng đang nhận sự chú ý về nghi vấn Jennie giả mạo thành tích album Ruby (ảnh chụp màn hình)

BLACKPINK của năm 2026: Đánh dấu kỷ niệm 10 năm hoạt động với màn tái hợp đỉnh cao hay sẽ là “chương cuối” của một “đế chế”

Không chỉ âm nhạc, tương lai hoạt động của BLACKPINK cũng trở thành chủ đề bàn luận sau khi world tour DEADLINE khép lại. Chỉ trong thời gian ngắn, liên tiếp từ “chị cả” BLACKPINK - Jisoo hay Rosé đều vô tình “lỡ lời” làm dấy lên nghi vấn nhóm sẽ tan rã.

Trên thực tế, BLACKPINK đang ở giai đoạn hiếm thấy với một nhóm nhạc Kpop khi cả bốn thành viên đều đạt được vô số thành tích khi hoạt động solo nhưng đồng thời thương hiệu nhóm vẫn mang sức ảnh hưởng toàn cầu khó thay thế. Chính sự cân bằng mong manh này khiến mỗi lần BLACKPINK comeback được đánh giá như một phép thử cho tương lai hoạt động chung của nhóm.

Ở thời điểm này, BLACKPINK vẫn là một trong những nhóm nhạc nữ có sức ảnh hưởng lớn nhất toàn cầu. Nhóm vừa cán mốc hơn 100 triệu subscriber YouTube và trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên trong lịch sử nền tảng đạt cột mốc này cũng như nhận nút Kim cương đỏ riêng biệt. 9 MV gia nhập “câu lạc bộ tỷ view”, hơn 3,3 tỷ lượt xem chỉ trong 12 tháng qua, độ phủ trải dài từ Hàn Quốc, Mỹ, Ấn Độ đến Brazil.

BLACKPINK trở thành nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử đạt 100 triệu subscriber YouTube (ảnh: YG)

Nhưng chính khi đứng trên đỉnh cao dài hơi ấy, BLACKPINK lại bước vào giai đoạn khó đoán nhất sự nghiệp. Sau gần một thập kỷ hoạt động, bài toán của BLACKPINK không còn là mức độ nổi tiếng hay thành tích thương mại. Điều công chúng quan tâm hơn nằm ở câu hỏi BLACKPINK sẽ tiếp tục tồn tại như một nhóm nhạc đúng nghĩa hay trở thành thương hiệu mang tính biểu tượng với bốn cá tính riêng vận hành song song. Khi mỗi thành viên đều đã xây dựng được vị thế độc lập trong âm nhạc, thời trang và giải trí toàn cầu, sự tái hợp sẽ dần trở thành một lựa chọn chiến lược.

Trong lịch sử Kpop, rất ít nhóm nhạc duy trì được sức nóng sau cột mốc 10 năm. Và với BLACKPINK, năm 2026 sẽ vô cùng ý nghĩa khi vào ngày 8/8 tới đây sẽ đánh dấu kỷ niệm một thập kỷ hoạt động của nhóm. Chính vì vậy, mini album DEADLINE sẽ mang nhiều ý nghĩa khi có thể trở thành màn tái hợp đỉnh cao mở ra kỷ nguyên mới và cũng có thể sẽ là một chương khép lại hào quang của “đế chế” girlgroup từng khiến thế giới phải thay đổi cách nhìn về Kpop.