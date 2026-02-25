Nhan sắc 10 năm không đổi của nam ca sĩ gây bão Đông Nam Á, cả thập kỷ đổi đời từ hiện tượng mạng triệu view

Mới đây, một đoạn video cách đây tròn 10 năm của Quang Hùng MasterD và người bạn thân Hồ Minh Triết (Rum) bất ngờ được cộng đồng mạng "đào lại", nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Cùng với video, nhiều fan còn đăng tải bức hình chụp cả hai ở thời điểm hiện tại để đặt cạnh khoảnh khắc năm xưa, tạo nên màn so sánh thú vị sau một thập kỷ.

Trong đoạn clip năm 2016 được chia sẻ, Quang Hùng diện áo xanh còn Rum mặc áo đen - hình ảnh quen thuộc với những khán giả đã từng theo dõi bản mashup đình đám của cả hai tại thời điểm đó. Đáng chú ý, ở video hiện tại, sau 10 năm, cả hai lại xuất hiện với trang phục "đảo ngược" khi Quang Hùng mặc áo đen còn Rum diện áo xanh. Chi tiết nhỏ này nhanh chóng được người hâm mộ phát hiện và chia sẻ rộng rãi, xem như một sự trùng hợp bất ngờ sau 10 năm.

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ khi nhan sắc của cả hai gần như không thay đổi quá nhiều, thậm chí còn được nhận xét là "thăng hạng" hơn so với 10 năm trước. Trong đoạn clip cũ, Quang Hùng MasterD gây chú ý với gương mặt còn nhiều nét non trẻ, thể hiện rõ sự rụt rè và bỡ ngỡ trước ống kính. Thế nhưng khi đặt cạnh hình ảnh hiện tại, có thể thấy những đường nét quen thuộc ấy vẫn được giữ nguyên theo thời gian, chỉ khác ở thần thái đã trở nên trưởng thành và tự tin hơn.

Bên cạnh ngoại hình, điều khiến người hâm mộ quan tâm hơn cả là tình bạn bền chặt giữa Quang Hùng và Rum - từ những ngày còn là những chàng trai trẻ đam mê âm nhạc cho đến khi mỗi người đã có những bước tiến riêng trong sự nghiệp.



Được biết, đoạn video được ghi lại vào năm 2016, cũng là thời điểm Quang Hùng bắt đầu nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng khi nam ca sĩ cùng Hồ Minh Triết (Rum) thực hiện một video mashup gần 7 phút gồm 30 ca khúc Vpop đình đám. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, loạt bản hit nổi tiếng thời điểm bấy giờ như Say You Do của Tiên Tiên, Sau Tất Cả của Erik, Đưa Nhau Đi Trốn của Đen và Linh Cáo, Buông của Bùi Anh Tuấn, hay Làm Vợ Anh Nhé của Chi Dân… được phối lại nhuần nhuyễn và thể hiện bằng chất giọng nhẹ nhàng, giàu cảm xúc.

Video nhanh chóng thu hút hơn 1 triệu lượt xem trên YouTube cùng hàng chục nghìn lượt chia sẻ chỉ trong thời gian ngắn, giúp Quang Hùng được nhìn nhận như một "hiện tượng mạng" lúc bấy giờ. Chỉ khoảng nửa năm sau, anh quyết định dừng việc học tại Học viện Âm nhạc Huế để vào TP.HCM lập nghiệp và đầu quân cho công ty của nhà sản xuất Only C. Dù quen biết chưa lâu, Quang Hùng và Minh Triết nhanh chóng trở nên thân thiết nhờ chung niềm đam mê ca hát, đồng thời từng chia sẻ dự định tiếp tục thực hiện thêm nhiều bản mashup độc đáo trong tương lai.

Sau 10 năm, Quang Hùng MasterD đã có bước chuyển mình rõ rệt, trở thành một trong những gương mặt nổi bật của Vpop. Nam ca sĩ ghi dấu ấn với loạt ca khúc viral như Dễ Đến Dễ Đi - bản hit từng gây sốt mạnh mẽ tại thị trường Thái Lan, liên tục xuất hiện trên TikTok với hàng trăm nghìn video sử dụng, đồng thời đạt hàng chục triệu lượt xem trên YouTube. Bên cạnh đó, những ca khúc như Đừng Khóc Một Mình, Thủy Triều hay Anh Ấy Là Ai cũng giúp nam ca sĩ củng cố hình ảnh một nghệ sĩ theo đuổi màu sắc pop hiện đại pha R&B, dễ nghe nhưng vẫn có chiều sâu cảm xúc.

Sau 10 năm, Quang Hùng MasterD đã có bước chuyển mình rõ rệt, trở thành một trong những gương mặt nổi bật của Vpop (Ảnh: FBNV)

Không chỉ viral trên nền tảng số, nhiều sản phẩm của Quang Hùng còn đạt thành tích ấn tượng về lượt xem và thứ hạng nhạc số, đồng thời giúp anh sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo tại Việt Nam lẫn quốc tế. Đặc biệt, sau khi tham gia chương trình thực tế Anh Trai Say Hi, độ nhận diện của anh càng được nâng cao mạnh mẽ. Những màn trình diễn trên sân khấu giúp Quang Hùng ghi điểm nhờ phong thái tự tin, khả năng làm chủ sân khấu và hình ảnh ngày càng trưởng thành.