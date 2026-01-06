“Cú nổ” Nhạc Tết 2026 gọi tên Quang Hùng MasterD và Biti’s Hunter với MV “Bước Tới Tết Mới”

Và lần này, Quang Hùng MasterD không bước tới Tết mới một mình, mà song hành cùng tinh thần tiên phong của Biti’s Hunter.

Nếu như gần một thập kỷ qua , "Nhạc Tết Biti’s Hunter" gắn liền với những xúc cảm lắng đọng ngày cuối năm, nơi mọi trái tim và đôi chân đều hướng về mái nhà dấu yêu, thì đến năm nay, thương hiệu giày quốc dân chính thức khai mở một chương mới đầy hứng khởi: Một MV Tết rực rỡ, vui nhộn và đầy năng lượng mang tên Bước tới Tết mới.

Bước tới Tết mới: Ăn Tết đúng điệu là như thế nào?

Đây không chỉ là cú bắt tay giữa một nghệ sĩ đang được Gen Z yêu mến và một thương hiệu quen thuộc với người trẻ, mà còn là dấu mốc cho hành trình tiếp theo của Biti’s Hunter, sau gần một thập kỷ ghi dấu với thông điệp "Đi để trở về". Vẫn là nhạc Tết, vẫn là câu chuyện đầu năm, nhưng cách nghĩ lẫn cách kể lần này đã khác.

Ngay từ những giai điệu đầu tiên, Bước tới Tết mới cho thấy tham vọng trở thành một bài nhạc Tết "nghe là muốn bật lại". Lời bài hát ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thuộc, lồng ghép phương ngữ một cách tự nhiên, vừa quen vừa vui. Những tiếng gọi "ku tèo, ku tí" đời thường, tiếng hò "1 2 3 Zô" đặc trưng những ngày Tết được thêm vào giúp ca khúc nhanh chóng tạo được cảm giác thân thuộc. Đây là kiểu nhạc có thể nghe trong lúc dọn nhà, trên đường về quê hay đơn giản là bật lên để lấy mood chở mẹ đi chợ đầu năm. Một bài nhạc Tết mang bản sắc Gen Z rõ rệt: "Nghĩ gì hát nấy", miễn là thấy vui.

Phần hình ảnh của MV cũng song hành với tinh thần ấy. Không có những bối cảnh cầu kỳ hay xa lạ, Bước tới Tết mới chọn những lát cắt rất đời: đường phố đông vui, khoảnh khắc cả nhà chuẩn bị đón Tết, những chuyến đi quen thuộc ngày cuối năm. Dưới lăng kính của Gen Z, mọi thứ trở nên sinh động và tươi mới hơn. Nhịp MV nhanh, màu sắc rực rỡ, góc quay linh hoạt tạo cảm giác Tết đang chuyển động không ngừng. Tết không đứng yên trong hoài niệm, mà đang diễn ra sống động ngay trước mắt trong niềm hứng khởi của mọi người.

Và tất nhiên, ở trung tâm của tất cả là Quang Hùng MasterD. Như thường lệ, anh xuất hiện rất tự nhiên, đúng chất một "anh trai nhà bên" kể chuyện Tết. Phong cách năng động, phong thái thoải mái cộng thêm visual sáng, Quang Hùng MasterD trở thành điểm kết nối lý tưởng giữa âm nhạc, chuyện Tết và tinh thần thương hiệu.

"Tết năm nay ta chơi hết ga hết số, bước tới những điều mới mọi điều rực rỡ"

Thông qua lời bài hát và hình ảnh, Bước tới Tết Mới gửi đi một thông điệp rất rõ ràng: Tết không còn là chuỗi những việc "phải làm sao cho đúng" khiến người trẻ áp lực, mà là dịp để chủ động chọn cách "enjoy cái moment này". Sao phải dọn nhà mệt mỏi khi đã có thể chọn các tiện ích hiện đại. Sao phải trầy trật nấu cỗ nếu đặt làm sẽ nhanh hơn!

Tết trong MV vẫn đủ đầy nét đẹp truyền thống, nhưng được làm mới bằng năng lượng trẻ trung. Người lớn giữ nếp xưa, người trẻ tiếp nối bằng sự sáng tạo, trẻ nhỏ tự do khám phá. Mỗi thế hệ đều có chỗ đứng, và Tết trở thành điểm giao thoa nhẹ nhàng giữa các thế hệ.

Một lần nữa, Bước tới Tết mới cho thấy cách Biti’s Hunter áp dụng thành công lối chơi quen thuộc mà hiệu quả. Vẫn là mô hình: MV nhạc Tết ý nghĩa kết hợp cùng nghệ sĩ được yêu thích, nhưng nếu "Đi để trở về" từng chạm đến cảm xúc bằng những câu chuyện gia đình đầy hoài niệm, thì Bước tới Tết mới đại diện cho một góc nhìn khác: Tết của sự chủ động, cởi mở và sáng tạo. Xa hơn, đó là thái độ bước vào năm mới, hành trình mới với tinh thần tích cực, trái tim nhiệt huyết và đôi chân không mỏi, được nâng đỡ bởi những đôi giày Biti’s Hunter trên mỗi chặng đường.

Xa hơn một giai điệu "sắp sửa" viral, Biti’s Hunter tạo nên động lực cho một cú hích chuyển dịch trong tâm thức đón Tết của thế hệ người Việt mới: Tết không còn ai hỏi nhau "Năm qua đã làm được gì", mà thay vào đó là "Năm mới mình sẽ làm gì." Và trên mọi nẻo đường hứng khởi, GenZ sẽ luôn có Biti’s Hunter cùng đồng hành.