Nhóm nữ bạo nhất hiện tại đang phất như "diều gặp gió", nay nguy cơ tan đàn xẻ nghé

Mới đây, thông tin Manon (KATSEYE) tạm dừng hoạt động đã gây xôn xao cộng đồng người hâm mộ toàn cầu. Tuy nhiên, sóng gió không dừng lại ở đó. Người được cho là bạn trai của Manon bất ngờ đăng lại một bài viết ám chỉ nữ thần tượng bị đối xử bất công. Động thái này ngay lập tức thổi bùng tranh cãi, khiến cộng đồng fan vốn đã hỗn loạn càng trở nên bất ổn hơn.

Người được cho là bạn trai của Manon bất ngờ đăng lại một bài viết ám chỉ nữ thần tượng bị đối xử bất công (Ảnh: Instagram)

Đáng nói, trước đó Manon từng đăng tải tin nhắn gửi tới người hâm mộ với nội dung được cho là khác với thông báo chính thức từ công ty về tình trạng sức khỏe của cô. Trong khi phía quản lý ám chỉ lý do sức khỏe, Manon lại khẳng định bản thân vẫn khỏe mạnh và chỉ đang tạm dừng hoạt động. Không những vậy, cô còn nhấn “like” một bài đăng trên Instagram liên quan đến vấn đề phân biệt đối xử, càng khiến dư luận đặt dấu hỏi về sự thật phía sau.

Manon nhấn “like” một bài đăng trên Instagram liên quan đến vấn đề phân biệt đối xử (Ảnh: Facebook)

Chưa dừng lại ở đó, một tài khoản được cho là của bố Daniela đã để lại bình luận dưới nhiều bài đăng liên quan đến việc Manon tạm dừng hoạt động. Tuy nhiên, thay vì trực tiếp nhắc đến Manon với lời động viên, các phát ngôn này lại nhấn mạnh tinh thần tập thể và sự tiếp tục của nhóm với nội dung như: “Chương trình vẫn phải tiếp tục! Có hay không có một thành viên. KATSEYE quan trọng hơn bất kỳ một cô gái nào”. Những phát ngôn này vô tình càng khiến tin đồn Manon rời nhóm có thêm cơ sở, đồng thời làm dấy lên nghi vấn về những uẩn khúc nội bộ.

Một tài khoản được cho là của bố Daniela đã để lại bình luận dưới nhiều bài đăng liên quan đến việc Manon tạm dừng hoạt động (Ảnh: X)

Những động thái này lập tức thu hút sự chú ý lớn. Nhiều bình luận đứng về phía Manon, cho rằng cô có thể đã chịu sự đối xử thiếu công bằng so với các thành viên còn lại. Một số người hâm mộ lập luận rằng việc nữ thần tượng đăng tải thông điệp trấn an fan và thể hiện quan điểm cá nhân cho thấy cô đang muốn bảo vệ hình ảnh của mình giữa lúc xuất hiện quá nhiều đồn đoán. Đáng chú ý, không chỉ cộng đồng fan mà một số nghệ sĩ quốc tế cũng được cho là đã có động thái ủng hộ Manon thông qua việc thả tim, chia sẻ hoặc tương tác với các bài đăng liên quan. Trong đó có Leigh-Anne Pinnock (thành viên nhóm Little Mix), SZA, RAYE, Makhyli Simpson từ nhóm Boysworld và Melody Thornton - cựu thành viên The Pussycat Dolls. Sự xuất hiện của những cái tên này càng khiến câu chuyện vượt ra khỏi phạm vi fandom, thu hút sự quan tâm rộng rãi từ cộng đồng yêu nhạc quốc tế.

Nhiều người nổi tiếng có động thái ủng hộ Manon:

Ở chiều ngược lại, cũng có ý kiến phản biện rằng không hề tồn tại sự bất công, khi Manon vốn là một trong những gương mặt được khán giả quốc tế quan tâm và khen ngợi nhiều trong nhóm. Một số khán giả còn cho rằng trước đó nữ thần tượng từng nhiều lần vắng mặt hoặc không tham gia đầy đủ một số lịch trình chung, điều này ít nhiều ảnh hưởng đến kế hoạch hoạt động của tập thể. Vì vậy, việc tạm dừng hoạt động có thể xuất phát từ những vấn đề nội bộ liên quan đến sắp xếp công việc, thay vì các nguyên nhân tiêu cực như suy đoán trên mạng. Bên cạnh đó, một bộ phận fan cho rằng việc nữ thần tượng đang sử dụng mạng xã hội theo hướng cá nhân và repost những nội dung dễ gây hiểu lầm trong khi công ty đã có thông báo chính thức đã vô tình khiến các thành viên khác bị liên lụy và hứng chịu chỉ trích dù chưa hề lên tiếng.

Manon vốn là một trong những gương mặt được khán giả quốc tế quan tâm (Ảnh: X)

Trớ trêu thay, những tranh cãi này nổ ra đúng lúc KATSEYE đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Nhóm là sản phẩm của dự án The Debut: Dream Academy - cú bắt tay giữa tập đoàn giải trí Hàn Quốc HYBE và hãng thu âm Mỹ Geffen Records. Đội hình 6 thành viên đa quốc tịch gồm Sophia (Philippines), Manon (Thụy Sĩ), Daniela (Mỹ), Lara (Mỹ), Megan (Mỹ) và Yoonchae (Hàn Quốc) được xây dựng theo chiến lược “bản địa hóa Kpop”, định hướng thẳng ra thị trường quốc tế ngay từ khi chưa debut.

Nhờ chiến lược này, KATSEYE có những bước tiến thần tốc mà bất kỳ tân binh nào cũng mơ ước. Nhóm sở hữu các bản hit viral toàn cầu như Touch và Gabriela, đạt thành tích ấn tượng trên các nền tảng nhạc số và thậm chí nhận được hai đề cử tại Grammy 2026 dù thời gian hoạt động chưa dài. Không chỉ gây chú ý nhờ thành tích, KATSEYE còn xây dựng hình ảnh girlgroup mang phong cách mạnh mẽ, quyến rũ và có phần táo bạo hơn mặt bằng chung Kpop. Thay vì đi theo mô-típ dễ thương hay girl crush quen thuộc, nhóm theo đuổi tinh thần Âu Mỹ hiện đại, đề cao cá tính riêng của từng thành viên.

KATSEYE sở hữu các bản hit viral toàn cầu như Touch và Gabriela (Ảnh: X)

Dù mới ra mắt không lâu, KATSEYE đã xuất hiện tại nhiều sân khấu và sự kiện âm nhạc lớn, khẳng định tham vọng toàn cầu ngay từ giai đoạn đầu sự nghiệp. Với ngoại hình nổi bật, kỹ năng trình diễn vũ đạo mạnh mẽ cùng định hướng khác biệt, nhóm từng được đánh giá là một trong những cái tên tiềm năng nhất để so kè vị thế quốc tế với BLACKPINK.