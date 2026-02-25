Cái giá của RHYDER

RHYDER vừa chính thức tung seat map và bảng giá vé cho concert đầu tiên trong sự nghiệp mang tên LUMINARHY - RHYDER’s First Concert. Thông tin được công bố vào tối 24/2, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng người hâm mộ khi đây là dấu mốc quan trọng trong hành trình hoạt động cá nhân của nam nghệ sĩ.

RHYDER tung seat map, giá vé và quyền lợi cho concert đầu tay:

Theo sơ đồ chỗ ngồi được công bố, không gian đêm diễn được chia thành hai khu vực chính gồm Standing và Seating, với nhiều hạng vé khác nhau. Ở khu vực Standing, các hạng THE FLASH 1 - 2 - 3 - 4 có giá 2.500.000 đồng. BROTHERHOOD SAY HI 1 - 2 được niêm yết ở mức 2.001.000 đồng. THE KIDS 1 - 2 có giá 999.999 đồng, trong khi SECRET PROJECT 1 - 2 và THE RAP 1 - 2 cùng ở mức 888.888 đồng.

Khu vực ngồi gồm THE TRAP 1 - 2 với giá 2.800.000 đồng. Đáng chú ý nhất là hạng LUMINARE - khu vực được bố trí riêng biệt có giá 7.777.777 đồng, trở thành hạng vé cao nhất trong toàn bộ sơ đồ. Mức giá này tạo sự chú ý với cách đặt giá lặp số, đồng thời đánh dấu hạng cao cấp nhất của concert.

RHYDER chuẩn bị chỉn chu chào đón từng người đến tham dự concert đầu tay (ảnh: FBNV)

Đi kèm giá vé là hệ thống quyền lợi được phân chia theo từng hạng. RHYDER chuẩn bị merchandise bao gồm photo card, light band, áo và khăn bandana dành cho người tham dự. Ở một số hạng vé đặc biệt, khán giả có thể nhận thêm quyền lợi như tham gia fancall, dự soundcheck trước giờ diễn và sử dụng khu vực quầy ăn uống riêng. Toàn bộ benefits được chia rõ theo từng hạng vé.

Theo thông tin từ ê-kíp, mỗi zone trong concert được thiết kế như một phiên bản RHYDER từng đi qua trong hành trình âm nhạc. Các khu vực gần sân khấu hướng đến trải nghiệm tương tác trực tiếp, trong khi những vị trí xa hơn cho phép khán giả quan sát trọn vẹn tổng thể sân khấu. Vé sẽ được mở bán theo hai đợt: Early Bird vào ngày 05.03.2026 và mở bán chính thức vào ngày 07.03.2026.

RHYDER khẳng định bản lĩnh với concert đầu tiên trong sự nghiệp (ảnh: FBNV)

LUMINARHY - RHYDER’s First Concert sẽ diễn ra vào ngày 04.04.2026 tại Sân M2, Khu đô thị Sala, TP.HCM. Đây là concert cá nhân đầu tiên của RHYDER. Nam nghệ sĩ sinh năm 2001, được công chúng biết đến từ sớm khi đăng quang Giọng hát Việt nhí 2013. Sau giai đoạn trưởng thành và tạm rút khỏi ánh đèn sân khấu để định hình lại phong cách, RHYDER trở lại với hình ảnh mới trong Rap Việt Mùa 3, đánh dấu bước chuyển mình sang màu sắc hip-hop, R&B và pop hiện đại.

Chỉ sau 3 năm từ Rap Việt, RHYDER đã tổ chức minishow riêng, ra album đầu tay và nay là concert đầu tay (ảnh: FBNV)

Từ cột mốc này, RHYDER liên tục tham gia các dự án âm nhạc và chương trình truyền hình thực tế, trong đó có Anh Trai Say Hi mùa 1 - nơi anh giành vị trí Á quân. RHYDER xây dựng hình ảnh nghệ sĩ đa năng khi tham gia sáng tác, sản xuất và biểu diễn. Hậu Say Hi, RHYDER là nghệ sĩ bứt phá bậc nhất. Anh chàng được săn đón ở các show diễn lớn nhỏ, tự mình tổ chức minishow vào cuối năm 2024. Năm 2025, RHYDER phát hành album đầu tay TRAP - tự sáng tác, sản xuất và thử nghiệm với nhiều thể loại âm nhạc khác nhau.

Mở bát 2026, RHYDER tiếp tục tự khẳng định chính mình bằng concert riêng mang tên LUMINARHY. Dấu mốc này là bước phát triển tiếp theo trong lộ trình hoạt động chuyên nghiệp, đưa RHYDER vào hàng ngũ những nghệ sĩ tài năng và có sức hút bậc nhất Vbiz thế hệ mỡi.