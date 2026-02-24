Ngày 24/2, ca khúc BANG BANG của IVE chính thức đạt Perfect All-Kill (đứng số 1 toàn bộ các bảng xếp hạng âm nhạc thuộc hệ thống iChart tại Hàn Quốc). Đây là bài hát Kpop đầu tiên trong năm 2026 chạm tới thành tích này. Với BANG BANG, IVE nâng tổng số ca khúc đạt Perfect All-Kill trong sự nghiệp lên con số 6, gồm After LIKE, Kitsch, I AM, Baddie, REBEL HEART và BANG BANG, qua đó trở thành nhóm nữ sở hữu nhiều bài hát đạt PAK nhất trong lịch sử Kpop tính đến thời điểm hiện tại.

Thành tích mới nhất đập tan hoài nghi về việc IVE giảm nhiệt, hết thời hoàng kim. Dù độ thảo luận và khả năng tạo trend không còn như thời điểm mới debut, nhưng IVE hiện là nhóm nữ có thành tích nhạc số ổn định nhất thế hệ 4. Mỗi màn comeback của nhóm đều đạt thứ hạng cao trên các BXH nội địa, kéo theo các tour concert doanh thu tốt. Việc BANG BANG đạt PAK ngay trong đợt quảng bá album phòng thu thứ hai REVIVE+ tạo thêm dữ liệu để nhìn lại vị thế hiện tại của nhóm trên thị trường Kpop đang dần bão hoà.

IVE ra mắt tháng 12/2021 dưới sự quản lý của Starship Entertainment, nhanh chóng được xếp vào nhóm tiêu biểu của thế hệ thần tượng thứ 4. Hình tượng “high-teen” sang trọng cùng định hướng âm nhạc thiên về pop dễ nghe giúp nhóm tạo dấu ấn ngay từ sản phẩm đầu tay ELEVEN. Ca khúc debut mang về 13 cúp trên các chương trình âm nhạc. Những bản hit tiếp theo như Love Dive, After LIKE hay I AM lần lượt đạt vị trí số 1 trên các bảng xếp hạng lớn, đồng thời mang về các giải Daesang “Bài hát của năm” tại những lễ trao giải lớn như MAMA, MMA và Golden Disc Awards chỉ sau một năm hoạt động.

Đội hình 6 thành viên gồm An Yujin, Gaeul, Rei, Jang Wonyoung, Liz và Leeseo thường được truyền thông Hàn Quốc mô tả bằng cụm từ “không lỗ hổng visual”, nhấn mạnh vào sự đồng đều về ngoại hình và chiều cao trung bình nổi bật. An Yujin và Jang Wonyoung vốn được biết đến từ dự án IZ*ONE trước khi tái debut cùng IVE, trong khi Liz đảm nhận vị trí main vocal, Gaeul và Rei phụ trách rap, Leeseo là thành viên nhỏ tuổi nhất. Cấu trúc đội hình này duy trì ổn định từ ngày đầu ra mắt đến nay.

Bên cạnh các chỉ số tích cực, IVE cũng đối mặt với nhiều tranh luận. So với một số nhóm nữ cùng thế hệ như NewJeans hay LE SSERAFIM, thành tích quốc tế của IVE trên các bảng xếp hạng như Billboard hay Spotify Global được cho là chưa nổi bật bằng. Một số ca khúc phát hành giai đoạn sau, điển hình như Baddie hay HEYA , dù vẫn đạt thứ hạng cao trong nước nhưng cần thời gian leo hạng lâu hơn so với những bản hit đầu tiên. Nhóm còn vướng tranh cãi về khả năng hát live trong các sân khấu encore. Đây cũng là lý do IVE thường bị antifan đánh giá là "lép vế" trong top nhóm nữ gen 4.

Tháng 2/2026, IVE trở lại với album REVIVE+. Ca khúc BANG BANG được phát hành ngày 9/2 dưới dạng đĩa đơn mở đường, sau đó trở thành một trong hai bài hát chủ đề kép cùng Blackhole khi album chính thức ra mắt ngày 23/2. Album gồm 12 ca khúc, bao gồm cả các bài hát solo từng trình diễn trong tour diễn trước đó. Hình ảnh quảng bá đợt này chuyển hướng sang màu sắc bí ẩn, ma mị hơn so với concept ngọt ngào giai đoạn đầu.

BANG BANG đánh dấu sự thay đổi về âm nhạc khi kết hợp EDM hiện đại với phần mở đầu mang âm hưởng Western Swing. Thành viên Jang Wonyoung tham gia viết lời cho ca khúc, cùng với sự đóng góp của Exy (WJSN) trong phần lyric. MV cũng giữ vị trí cao trên bảng xếp hạng thịnh hành YouTube toàn cầu trong nhiều ngày liên tiếp.

Với ca khúc mới đang được yêu thích ở Hàn Quốc, Jang Wonyoung - thành viên hot nhất IVE tiếp tục duy trì mức độ nhận diện cá nhân cao. Ra mắt công chúng từ năm 2018 thông qua chương trình sống còn Produce 48 và hoạt động cùng IZ*ONE trước khi tái debut với IVE, cô bước sang năm thứ tám trong sự nghiệp nghệ thuật. Truyền thông và người hâm mộ thường gọi Wonyoung bằng danh xưng “Công chúa Kpop”, gắn với hình ảnh thanh lịch, phong thái chỉn chu và tần suất xuất hiện dày đặc trong các chiến dịch quảng cáo.

Đầu năm 2026, Wonyoung đứng đầu bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu cá nhân của các thành viên nhóm nhạc nữ tại Hàn Quốc. Phong cách trang điểm, thời trang và cách xây dựng hình ảnh của cô thường xuyên trở thành chủ đề thảo luận trên mạng xã hội. Cụm từ “Wonyoung-esque” hay “Lucky Vicky” được dùng để mô tả lối tư duy tích cực mà cô theo đuổi. Wonyoung duy trì lịch trình hoạt động liên tục cùng IVE và các hợp đồng quảng cáo cá nhân. Mọi topic về Jang Wonyoung đều viral, cho thấy ngày "công chúa Kpop" flop hẳn còn rất xa.

Việc BANG BANG đạt Perfect All-Kill trong lần trở lại mới nhất cho thấy nhóm vẫn giữ được sức cạnh tranh ở thị trường nội địa, đồng thời củng cố thêm vị thế của các thành viên trong bức tranh chung của thế hệ thần tượng thứ 4.

Từ dữ liệu nhạc số, doanh thu album triệu bản đến bảng xếp hạng thương hiệu cá nhân, những con số hiện tại cho thấy IVE vẫn đang hiện diện ở nhóm đầu của thị trường Kpop. Thành tích Perfect All-Kill đầu tiên của năm 2026 trở thành cột mốc mới, góp phần giúp IVE định hình lại sức ảnh hưởng.