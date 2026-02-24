Mỹ nhân 15 lần lọt top đẹp nhất thế giới: Ai yêu vào đều ra toàn MV bom tấn, chàng nào càng lụy càng nhiều view

Bước ra từ lò đào tạo sao nhí của Disney Channel, Selena Gomez (sinh năm 1992) nhanh chóng thoát mác công chúa tuổi teen để trở thành một trong những nghệ sĩ đa năng nhất Hollywood. Cô vừa là ca sĩ sở hữu loạt hit toàn cầu như Come & Get It, Hands to Myself, Lose You To Love Me , vừa là diễn viên - nhà sản xuất đứng sau series đình đám Only Murders in the Building.

Khởi điểm là công chúa Disney, Selena từng bước trở thành nghệ sĩ đa năng của Hollywood (Ảnh: Selena Gomez)

Trong âm nhạc, Selena không được đánh giá cao về giọng hát nhưng tư duy âm nhạc và chất lượng bài hát lại rất tốt. Cô từng nhiều lần oanh tạc các bảng xếp hạng trong nước và quốc tế, sở hữu hàng tỷ lượt nghe trực tuyến và là một trong những nghệ sĩ nữ có sức ảnh hưởng lớn nhất mạng xã hội suốt hơn một thập kỷ.

Không chỉ sự nghiệp rực rỡ, Selena còn được công nhận về nhan sắc. Cô đã 15 lần liên tiếp lọt Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler bình chọn, một thành tích không phải ai cũng có thể duy trì suốt nhiều năm liên tiếp. Vẻ đẹp của Selena sắc sảo mà lại ngọt ngào, hiện đại và dễ tạo thiện cảm, mang đậm nét Latin quyến rũ, nóng bỏng chết người.

Selena đã 15 lần liên tiếp lọt Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler bình chọn (Ảnh: Instagram)

Không chỉ sự nghiệp âm nhạc, Selena còn nổi tiếng với tình trường dày đặc và rối rắm bậc nhất Hollywood. Trong số đó, 3 nhân vật được công chúng nhớ tên chính là Justin Bieber, The Weeknd và Charlie Puth. Mọi người gọi vui cô là bạch nguyệt quang đời đầu, không chỉ nhờ nhan sắc dễ thương, đáng yêu hồi mới là gái tuổi teen, mà còn vì ai chia tay xong cũng quỵ luỵ đến thương. Và mỗi lần đau, các chàng trai lại cho ra những siêu phẩm để đời, khuấy động làng nhạc thế giới.

Justin Bieber

Chuyện tình hợp - tan kéo dài gần một thập kỷ giữa Selena và Justin Bieber từng là tâm điểm truyền thông toàn cầu, khiến báo chí tốn biết bao giấy mực. “Jelena” không chỉ là couple vàng của tuổi teen 2010s mà còn là nguồn cảm hứng âm nhạc bất tận.

Selena và Justin có mối tình gây tranh cãi nhất nhì Hollywood thập niên 2010s (Ảnh: Getty)

Năm 2015, Justin phát hành What Do You Mean? tại lễ trao giải MTV Video Music Awards. Ca khúc nhanh chóng debut No.1 Billboard Hot 100 và hiện đã vượt 2,3 tỷ view trên YouTube. Fan tinh ý phát hiện tên “Selena” được lồng ghép dạng graffiti trong MV như một “hint” không lời khẳng định: tình đầu chưa từng phai.

Tiếp đó là Sorry , bản dancehall pop bắt tai được cho là lời xin lỗi gửi đến Selena. Justin từng thừa nhận trên talkshow của Ellen DeGeneres rằng những ca khúc này được viết từ cảm xúc thật trong mối quan hệ nhiều tổn thương với Selena. Sorry hiện đã đạt hơn 4 tỷ view, giữ No.1 Billboard Hot 100 suốt 3 tuần.

Justin Bieber - Sorry (PURPOSE - The Movement)

Một điều thú vị: càng nhiều drama, nhạc Justin càng thăng hoa. Và Selena luôn là cái tên đứng sau những cảm xúc chân thật nhất trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp của anh.

Charlie Puth

Nếu Justin là mối tình thanh xuân ồn ào, thì với Charlie Puth, Selena lại là câu chuyện của một cảm xúc có phần lệch nhịp. Cả hai từng kết hợp trong siêu hit We Don’t Talk Anymore năm 2016. Thời điểm đó, tin đồn hẹn hò rộ lên khắp nơi. Charlie sau này thừa nhận anh từng yêu Selena trong một khoảng thời gian ngắn nhưng sâu đậm.

Charlie sau này thừa nhận anh từng yêu Selena trong một khoảng thời gian ngắn nhưng sâu đậm (Ảnh: Youtube)

Năm 2017, Charlie phát hành Attention , bản hit đạt No.5 Billboard Hot 100 và hơn 1,7 tỷ view trên YouTube. Dù không xác nhận trực tiếp, anh từng úp mở rằng ca khúc nói về “người mà bạn đang nghĩ đến”. Câu hát “You just want attention, you don’t want my heart (Em chỉ cần sự chú ý mà thôi, tình yêu này đối với em chả là gì)” khiến fan lập tức réo tên Selena.

Charlie Puth - Attention

Sau đó, How Long tiếp tục ra đời với nhiều chi tiết bị cho là cài cắm hình ảnh bóng dáng một cô gái giống Selena. Dù chưa từng công khai mối quan hệ, chuỗi hành động từ huỷ theo dõi Instagram đến những dòng tweet ẩn ý khiến công chúng tin rằng: Selena chính là nàng thơ khiến Charlie viết nên những bản pop buồn nhưng cực kỳ bắt tai.

The Weeknd

Năm 2017, Selena hẹn hò với The Weeknd trong khoảng 10 tháng. Mối tình này từng được xem là cách Selena “chữa lành” hậu chia tay Justin, nhưng rồi cũng kết thúc chóng vánh. Sau chia tay, The Weeknd phát hành album My Dear Melancholy , với bản hit Call Out My Name . Ca khúc đạt No.4 Billboard Hot 100 và đã vượt mốc 1 tỷ view trên YouTube. Lời ca da diết như được cho là ám chỉ việc anh từng muốn hiến thận cho Selena.

Selena bốn chỉ coi The Weeknd là mối quan hệ chữa lành (Ảnh: Getty)

Ballad u ám, MV lạnh lẽo, cảm xúc gần như trần trụi, đây được xem là một trong những sản phẩm chân thật và tổn thương nhất sự nghiệp của The Weeknd. Càng đau, càng sâu, càng chạm và vô cùng thành công về mặt thương mại và lượng view.

Từ Justin Bieber, Charlie Puth đến The Weeknd, mỗi người đàn ông bước qua cuộc đời Selena đều để lại một ca khúc lớn. Và trùng hợp thay, những ca khúc ấy đều đạt thành tích ấn tượng cả về thứ hạng lẫn lượt xem. Có người đùa rằng Selena là “trap girl mạnh nhất làng nhạc”. Nhưng nhìn ở một góc khác, cô đơn giản là một người phụ nữ sống hết mình trong tình yêu, và chính sự chân thật đó tạo nên nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho nghệ thuật.