HIEUTHUHAI là một trong những gương mặt nổi bật của Vpop thế hệ mới. Không chỉ ghi dấu ấn nhờ tư duy âm nhạc hiện đại, khả năng bắt trend tốt và ngoại hình sáng sân khấu, nam rapper còn chinh phục khán giả bởi tính cách điềm tĩnh, khiêm tốn và tinh thần cầu tiến rõ rệt qua từng giai đoạn hoạt động.

Mới đây, một đoạn chia sẻ của HIEUTHUHAI trong chương trình 2 Ngày 1 Đêm đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ trên mạng xã hội. Cụ thể, nam rapper tâm sự: “Em nhận ra là em không có quá nhiều thiên phú về tài năng, ngay cả việc hát em cũng hát không hay, làm nhạc lúc đầu làm cũng không hay, lúc đầu em cũng không có đẹp trai, hồi nhỏ không có ai khen em đẹp trai hết. Hay cả hài em cũng không hài. Em nhận ra một cái rất là nhiều, là em học, em học rất là nhanh.”

Sau khi được đăng tải, đoạn video nhanh chóng lan tỏa rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút lượng tương tác ấn tượng chỉ trong thời gian ngắn. Dưới phần bình luận, đông đảo khán giả để lại những lời khen ngợi dành cho sự khiêm tốn và tinh thần không ngừng nỗ lực của anh: “Phải nói là nể Hiếu, thành công của Hiếu là sự nỗ lực không ngừng nghỉ, rất xứng đáng truyền cảm hứng”, “Tất cả những thành công của Hiếu bây giờ đều là sự cố gắng hết mình”, hay “Lý do thích Hiếu lâu đến vậy là vì mindset của Hiếu rất đáng học hỏi, một role model của mình luôn”.

HIEUTHUHAI, tên thật Trần Minh Hiếu (sinh năm 1999), được biết đến là một trong những rapper nổi bật của thế hệ nghệ sĩ trẻ. Anh từng theo học tại Đại học Kinh tế TP.HCM trước khi theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Tên tuổi của HIEUTHUHAI bắt đầu được đông đảo khán giả biết đến khi tham gia chương trình King of Rap. Tại đây, nam rapper ghi dấu ấn nhờ phong thái điềm tĩnh, màu sắc âm nhạc trẻ trung và vẻ ngoài điển trai.

HIEUTHUHAI được biết đến là một trong những rapper nổi bật của thế hệ nghệ sĩ trẻ (Ảnh: FBNV)

Sau chương trình, nam rapper nhanh chóng phát triển sự nghiệp với nhiều ca khúc được khán giả đón nhận như Cua, Ngủ Một Mình, Không Thể Say, Vệ Tinh,… Những sản phẩm này giúp anh mở rộng tệp người nghe và từng bước định hình hình ảnh một rapper trẻ trung, dễ tiếp cận nhưng vẫn giữ được dấu ấn riêng. Bên cạnh hoạt động solo, anh còn là thành viên của tổ đội GERDNANG, một nhóm rap trẻ tạo được dấu ấn trong cộng đồng rap Việt.

Khi tên tuổi ngày càng được chú ý trong âm nhạc, HIEUTHUHAI tiếp tục mở rộng hình ảnh thông qua các chương trình giải trí, đặc biệt là 2 Ngày 1 Đêm. Sự xuất hiện đều đặn giúp nam rapper tiếp cận gần hơn với khán giả đại chúng, xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ trẻ thông minh, chăm chỉ và ngày càng trưởng thành, vượt ra khỏi phạm vi người nghe rap thuần túy.

Khi tên tuổi ngày càng được chú ý trong âm nhạc, HIEUTHUHAI tiếp tục mở rộng hình ảnh thông qua các chương trình giải trí (Ảnh: FBNV)

Đáng chú ý, HIEUTHUHAI còn là đại diện nghệ sĩ trẻ tham dự Hội nghị gặp mặt đại biểu văn nghệ sĩ tại Hà Nội ngày 30/12 với sự hiện diện của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng nhiều lãnh đạo và khoảng 200 văn nghệ sĩ tiêu biểu trên cả nước. Sự kiện quy tụ các nghệ sĩ quen thuộc như NSND Xuân Bắc, Tùng Dương, NSƯT Quyền Linh, Lý Hải…, cho thấy sự ghi nhận ngày càng rõ nét của nam rapper Trong đời sống văn hóa - giải trí.

HIEUTHUHAI đại diện nghệ sĩ trẻ tham dự Hội nghị gặp mặt đại biểu văn nghệ sĩ tại Hà Nội ngày 30/12 (Ảnh: Facebook)

Hiện tại, HIEUTHUHAI vẫn là một trong những cái tên nổi bật của Vpop với lượng người hâm mộ đông đảo và độ nhận diện ngày càng rộng rãi. Mỗi lần xuất hiện, dù qua sản phẩm âm nhạc, chương trình truyền hình hay sự kiện lớn, nam rapper đều nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Không chỉ sở hữu fandom ổn định, anh còn duy trì sức hút bằng hình ảnh trưởng thành, chỉn chu và tinh thần khiêm tốn, bền bỉ theo đuổi con đường nghệ thuật của mình.