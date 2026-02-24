Mỹ nhân xinh đẹp được khen ngợi xứng đáng nổi tiếng nhờ nhan sắc khuynh thành

Fancam cá nhân của Miyeon trong concert Syncopation của (G)I-DLE đang lan truyền mạnh trên các nền tảng mạng xã hội. Trên sân khấu, nữ idol xuất hiện với thần thái toả sáng, đường nét gương mặt thanh tú và ánh mắt hút hồn. Trong đội hình (G)I-DLE, Miyeon đảm nhận vị trí giọng ca chính và visual. Hình ảnh của cô thường gắn với phong cách nữ tính, nền nã, khác biệt với vẻ đẹp sắc sảo, cá tính của các thành viên khác.

Fancam Nero đang viral của Miyeon ((G)I-DLE)

Ánh sáng mờ ảo không che được thần thái mỹ nhân

Cho Mi-yeon sinh ngày 31/1/1997 tại Hàn Quốc. Cô bắt đầu con đường thực tập sinh từ năm 2010 khi gia nhập YG Entertainment. Miyeon từng được cân nhắc trong dự án nhóm nữ mang tên "Pink Punk" - đội hình tiền thân của BLACKPINK. Tuy nhiên, kế hoạch ra mắt liên tục thay đổi, Miyeon rời YG vào năm 2015. Sau đó, Miyeon tiếp tục theo học thanh nhạc, rèn luyện kỹ năng sáng tác trước khi gia nhập CUBE Entertainment.

Sau khoảng 11 tháng thực tập, Miyeon chính thức ra mắt cùng (G)I-DLE vào ngày 2/5/2018 với ca khúc Latata. Sau khi ra mắt cùng (G)I-DLE, Miyeon cho biết vẫn giữ liên lạc với các thành viên BLACKPINK và nhận được lời chúc mừng từ các đồng đội cũ. Tháng 5/2025, nhóm đổi tên thành I-DLE, đánh dấu giai đoạn hoạt động mới.

Miyeon trong đội hình cũ của BLACKPINK (ảnh: X)

Sau khoảng 11 tháng thực tập, Miyeon chính thức ra mắt cùng (G)I-DLE vào ngày 2/5/2018 (ảnh: CUBE)

Trong đội hình I-DLE, Miyeon được xem là một trong những giọng hát ổn định nhất. Chất giọng của cô thiên về màu sắc cổ điển, trong trẻo nhưng có độ vang và kiểm soát tốt ở quãng trung. Vai trò main vocal giúp Miyeon đảm nhận nhiều đoạn cao trào trong các ca khúc của nhóm, tạo sự cân bằng với màu giọng đặc trưng của Minnie hay Yuqi. Dù vậy, phong cách âm nhạc của I-DLE thường nhấn mạnh cá tính riêng và màu sắc sáng tác của trưởng nhóm Soyeon, khiến dấu ấn cá nhân của từng thành viên có phần phụ thuộc.

Trong đội hình I-DLE, Miyeon được xem là một trong những giọng hát ổn định nhất (ảnh: CUBE)

Năm 2022, Miyeon phát hành mini album solo đầu tay mang tên MY, Lover đánh dấu bước đi độc lập ngoài hoạt động nhóm. Bên cạnh âm nhạc, cô còn tham gia diễn xuất và đảm nhận vai trò MC cho chương trình M Countdown , nơi cô được khán giả gọi bằng biệt danh “Công chúa M Countdown”. Miyeon cũng là người lồng tiếng cho nhân vật Ahri trong dự án nhóm nhạc ảo K/DA thuộc vũ trụ game. Những hoạt động này giúp cô mở rộng hình ảnh sang lĩnh vực giải trí đa dạng hơn.

Miyeon solo với mini album MY, Lover (ảnh: CUBE)

Về ngoại hình, Miyeon thường xuyên xuất hiện trong các bảng xếp hạng visual nổi bật của thế hệ idol Kpop thứ 4. Gương mặt cân đối, sống mũi cao thẳng và phong thái nhẹ nhàng giúp cô tạo thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trong các sự kiện, Miyeon thường lựa chọn phong cách trang điểm tông trong trẻo, tôn đường nét tự nhiên. Hình ảnh này góp phần định hình cô như một visual chuẩn mực, phù hợp với thị hiếu công chúng Hàn Quốc.

Miyeon thường xuyên xuất hiện trong các bảng xếp hạng visual nổi bật của thế hệ idol Kpop thứ 4 (ảnh: X)

Sau 8 năm hoạt động kể từ khi ra mắt, Miyeon vẫn duy trì vị trí ổn định trong nhóm nhạc top đầu gen 4. Tuy nhiên, độ nhận cá nhân của Miyeon vẫn khá hạn chế. Cô thường gắn liền với tập thể hơn là những bước đột phá riêng biệt. Phần lớn sự chú ý dành cho Miyeon đến từ nhan sắc và câu chuyện tiền debut, trong khi các sản phẩm solo hay dự án cá nhân chưa tạo được hiệu ứng rộng rãi tương đương. Nhiều người lý giải, cá tính âm nhạc của Miyeon khá hiền hoà, do đó sức bật cá nhân không đủ để nữ thần tượng "thoát vòng" fan nhóm.

Với những tiềm năng sẵn có và nhan sắc ngày càng lên hương, nhiều người công nhận rằng mỹ nhân này xứng đáng được nổi tiếng hơn (ảnh cap màn hình)

Trong bối cảnh cạnh tranh cao của thế hệ thần tượng mới, việc xây dựng dấu ấn riêng đòi hỏi chiến lược dài hơi về âm nhạc, hình ảnh và truyền thông. Với những tiềm năng sẵn có và nhan sắc ngày càng lên hương, nhiều người công nhận rằng mỹ nhân này xứng đáng được nổi tiếng hơn.