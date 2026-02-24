Tổng tài showbiz vừa vướng vòng lao lý: Đứng sau nhóm nữ chất nhất làng nhạc, bị bắt khẩn cấp khi đang lưu diễn

Theo Star News, Simon Junho Sakai (nghệ danh Jakops) - CEO hãng đĩa XGALX đã bị cảnh sát Nhật Bản bắt giữ khẩn cấp với cáo buộc vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy. Vụ bắt giữ được thực hiện bởi lực lượng chức năng tỉnh Aichi trong một chiến dịch khám xét khách sạn tại thành phố Nagoya. Tại hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện và thu giữ lượng chất nghi là cocaine và cần sa. Hiện phía cảnh sát đang tiếp tục mở rộng điều tra nhằm làm rõ nguồn gốc số chất cấm cũng như quá trình tiếp nhận, đồng thời hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Simon Junho Sakai (nghệ danh Jakops) - CEO hãng đĩa XGALX đã bị cảnh sát Nhật Bản bắt giữ khẩn cấp (Ảnh: X)

Không chỉ Jakops, ba người khác cũng bị bắt trong cùng đợt với cáo buộc tương tự. Dù danh tính chưa được công bố chính thức, nhiều nguồn tin cho rằng họ có liên quan đến hoạt động sản xuất hoặc quản lý trong ngành giải trí tại Nhật Bản.

Đáng chú ý, sự việc xảy ra ngay sau khi Jakops tham dự buổi biểu diễn của nhóm nhạc nữ XG tại Nagoya ngày 22/2. Là người sáng lập và điều hành XGALX, Jakops đồng thời giữ vai trò nhà sản xuất chủ chốt, định hình phong cách và chiến lược phát triển cho XG từ những ngày đầu. Chiều 23/2, công ty đã phát thông báo cho biết đang khẩn trương xác minh sự việc và sẽ phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra.

Đáng chú ý, sự việc xảy ra ngay sau khi Jakops tham dự buổi biểu diễn của nhóm nhạc nữ XG tại Nagoya ngày 22/2

Sinh năm 1986, mang hai dòng máu Hàn - Nhật, Jakops từng hoạt động nghệ thuật với vai trò ca sĩ trước khi chuyển hướng sang sản xuất. Năm 2017, anh thành lập XGALX và đến năm 2022 chính thức ra mắt XG - nhóm nhạc gồm 7 thành viên người Nhật nhưng hoạt động chủ yếu tại Hàn Quốc và thị trường quốc tế.

XG (viết tắt của “Xtraordinary Girls”) debut vào tháng 3/2022 với ca khúc Tippy Toes, theo đuổi phong cách hip-hop, R&B kết hợp pop hiện đại. Dù xuất thân từ Nhật Bản, nhóm chủ yếu phát hành nhạc tiếng Anh và định vị mình như một global girl group thay vì thuần Kpop hay Jpop. Đội hình gồm Jurin, Chisa, Hinata, Harvey, Juria, Maya và Cocona - những thành viên được đánh giá cao về khả năng rap, vocal lẫn trình diễn.

XG debut vào tháng 3/2022 với ca khúc Tippy Toes, theo đuổi phong cách hip-hop, R&B kết hợp pop hiện đại (Ảnh: X)

Sau màn ra mắt ấn tượng, XG liên tục ghi dấu ấn với các ca khúc như Mascara, Shooting Star, Left Right. Đặc biệt, GRL GVNG từng vươn lên vị trí No.1 trên bảng xếp hạng Billboard Hot Trending Songs, giúp nhóm xác lập cột mốc đáng chú ý với tư cách nghệ sĩ Nhật trên thị trường quốc tế.

Bản rap WOKE UP được phát hành tháng 5/2024 được xem là bước ngoặt lớn, trở thành hit toàn cầu và được chú ý rộng rãi, trong đó cả cộng đồng người nghe tại Việt Nam cũng quan tâm nhờ phong cách mới lạ, mạnh mẽ và khác biệt so với mặt bằng girlgroup trên thị trường. Những sản phẩm tiếp theo như TGIF, New Dance, Puppet Show,... tiếp tục củng cố màu sắc hip-hop và trap đậm nét, đồng thời nhận được phản hồi tích cực từ khán giả toàn cầu.

Về doanh số, mini album NEW DNA đạt thứ hạng cao trên Billboard Japan và Oricon, trong khi các dự án sau đó mở rộng sức ảnh hưởng của nhóm sang thị trường Mỹ và châu Âu, bao gồm việc xuất hiện trên Billboard 200. XG cũng tổ chức thành công world tour The First HOWL, thu hút đông đảo khán giả tại nhiều quốc gia và góp mặt ở các sân khấu âm nhạc quốc tế lớn.

Bản rap WOKE UP được phát hành tháng 5/2024 được xem là bước ngoặt lớn, trở thành hit toàn cầu và được chú ý rộng rãi (Ảnh: X)

Không dừng lại ở đó, XG còn góp mặt tại đại nhạc hội Coachella 2025 - một trong những lễ hội âm nhạc lớn nhất thế giới ở Mỹ. Nhóm được chọn xuất hiện trên một trong những sân khấu lớn nhất, Sahara Stage, đánh dấu lần đầu tiên một nghệ sĩ Nhật đóng vai trò headliner tại Coachella và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ khán giả quốc tế. Setlist của họ tại đây gồm nhiều ca khúc fan yêu thích như WOKE UP, GRL GVNG, LEFT RIGHT, New Dance.

XG còn có cơ hội biểu diễn tại đại nhạc hội Coachella 2025 - một trong những lễ hội âm nhạc lớn nhất thế giới ở Mỹ (Ảnh: X)

Chính nhờ những yếu tố về phong cách âm nhạc độc đáo, rap mạnh mẽ hiếm thấy ở nhiều girlgroup, khả năng làm chủ sân khấu ấn tượng cùng sự xuất hiện tại các sự kiện quốc tế lớn mà XG được đông đảo người hâm mộ và giới chuyên môn đánh giá là một trong những nhóm nhạc nữ sở hữu màu sắc riêng biệt và tầm ảnh hưởng ngày càng rộng.

XG được đông đảo người hâm mộ và giới chuyên môn đánh giá là một trong những nhóm nhạc nữ sở hữu màu sắc riêng biệt (Ảnh: X)

Giữa lúc nhóm đang trên đà phát triển mạnh mẽ và được xem là một trong những girl group Nhật Bản có định hướng toàn cầu nổi bật nhất hiện nay, thông tin CEO vướng vòng lao lý khiến dư luận không khỏi bất ngờ. Diễn biến tiếp theo của vụ việc vẫn đang được công chúng và người hâm mộ theo dõi sát sao.