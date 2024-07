Nhóm nhạc “đến từ vũ trụ” tiếp tục gây sốt, độc dị lạ khác hẳn với phần còn lại của Kpop!

Vừa qua, XG tổ chức concert The First Howl tại Seoul, Hàn Quốc. Đây là đêm diễn thuộc khuôn khổ World Tour đầu tay của nhóm nữ Nhật Bản, đã được khởi động từ tháng 5. Với The First Howl, XG đánh dấu concert solo đầu tiên tại Hàn Quốc, thu hút sự chú ý cực lớn từ fan Kpop.

XG được gọi là nhóm nhạc “giao thoa văn hoá", khi có toàn bộ thành viên là người Nhật, thành lập bởi Xgalx - công ty con thuộc tập đoàn Avex (Nhật Bản) nhưng hát tiếng Anh và đẩy mạnh hoạt động tại Hàn Quốc. Nhóm gồm 7 thành viên Jurin, Chisa, Cocona, Hinata, Maya, Juria và Harvey, ra mắt vào tháng 3/2022.

XG tổ chức tour concert đầu tiên trong sự nghiệp - The First Howl gây sốt làng nhạc

Không giới hạn ở phạm vi là Jpop hay Kpop, XG chọn gắn nhãn âm nhạc của mình theo thể loại riêng, có tên là X-pop. XG gây ấn tượng với những sản phẩm độc bản, tạo nên thế giới quan riêng và cực kỳ “nặng đô" về mặt thẩm mỹ. Màn comeback mới nhất của XG với Woke Up đưa 7 cô gái đến gần hơn với đông đảo fan Kpop, từ đó tạo tiền đề bước ra thế giới. XG được khán giả ưu ái gọi với danh xưng “nhóm nữ slay nhất hiện nay".

Sân khấu GRL GVNG siêu hoành tráng của XG

Tổ chức tour concert đầu tiên trong sự nghiệp, XG chơi lớn đầu tư hoành tráng từ âm nhạc, sân khấu cho đến tạo hình từng thành viên. Nhóm làm “rung chuyển" Yes24 Live Hall với khả năng làm chủ sân khấu “thần sầu". Là nhóm nhạc hiếm hoi đẩy mạnh hình ảnh “người sói", XG đưa đến concert tiếng hú riêng biệt, thay cho những màn reo hò cổ vũ thường thấy ở các sân khấu âm nhạc khác.

Vũ đạo được chuẩn bị bài bản

Phần nhìn miễn chê của concert XG

Buổi hòa nhạc khổng lồ kéo dài 140 phút. Như đúng tên gọi, XG mang đến một vũ trụ viễn tưởng với chủ đề người sói cùng nguồn năng lượng nguyên bản. Bên cạnh core-concept người sói, XG còn truyền tải góc nhìn đa chiều về thế giới quan riêng, nơi các cô gái thể hiện cá tính thông qua những chi tiết futuristic hoành tráng và tỉ mỉ.

Bộ đôi Cocona - Jurin gây sốt với visual siêu thực

Phần tạo hình của XG gây sốt MXH vì không phải ai cũng dám ăn mặc táo bạo đến thế lên sân khấu. Các cô gái cường điệu hoá phần make-up, làm tóc. Trang phục được chuẩn bị chỉn chu đến từng chi tiết. Không giống với phần đông các nhóm nhạc nữ, XG gai góc, hoang dã và thực sự "bất kham".

Màu sắc XG mang đến khiến khán giả theo dõi phải choáng ngợp. Đã rất lâu rồi, một nhóm nhạc độc đáo như XG mới lại xuất hiện trong nền công nghiệp âm nhạc đang dần bão hoà như Kpop.

Thành viên nào cũng được tạo hình cầu kỳ, tỉ mỉ và không đụng hàng

Không chỉ khiến người xem mãn nhãn, XG còn chiêu đãi bữa tiệc âm nhạc xứng tầm. XG lấp đầy hai giờ đồng hồ với những ca khúc hay nhất trong danh sách đĩa nhạc kéo dài hai năm của nhóm, từ các ca khúc hip-hop dance sôi động Mascara, TGIF, Woke Up cho đến các ca khúc RnB hài hòa thể hiện sự tinh tế trong giọng hát của các thành viên như Winter Without You hay bản cover Just Stand Up.

Shooting Star remix tại concert Seoul của XG

XG còn tạo thêm điểm nhấn với những bản remix Shooting Star và Left Right dành riêng cho khán giả Seoul. Ngoài ra, các cô gái cũng thể hiện thế mạnh vocal với loạt bản cover ballad nổi tiếng như Jurin với Breath - Park Hyo-shin, Hinata hát Bye bye my blue - Baek Yerin, Chisa cover As Time Goes By - Yoonmirae.

XG tiếp tục chuyến lưu diễn tại Đài Bắc và sẽ đến Đông Nam Á vào đầu tháng 8

Sau khi kết thúc 3 đêm concert tại Hàn Quốc, XG sẽ phát hành Something Ain’t Right vào ngày 26/7 tới. Đây là ca khúc mở đường cho E.P thứ hai trong năm dự kiến ra mắt vào cuối năm nay. XG tiếp tục chuyến lưu diễn tại Đài Bắc và sẽ đến Đông Nam Á vào đầu tháng 8.