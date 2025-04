Ngày 13/4, XG - nhóm nhạc đến từ Nhật Bản gây sốt cộng đồng người hâm mộ quốc tế nhờ phong cách âm nhạc độc lạ đã chính thức ra mắt tại Coachella, biểu diễn tại sân khấu Sahara, một trong những sân khấu có quy mô lớn nhất lễ hội. Được biết, XG còn là nhóm nhạc người Nhật duy nhất xuất hiện tại Coachella năm nay.

Ngay từ khi công bố line-up, sự xuất hiện của XG đã khiến khán giả quốc tế không khỏi phấn khích. Sở hữu phong cách trình diễn khác biệt, những màn vũ đạo có độ khó cao cùng khả năng biểu diễn đồng đều giữa các thành viên, XG từ lâu đã được giới chuyên môn và cộng đồng người hâm mộ đánh giá cao, đặc biệt là ở khả năng hát live ổn định hiếm có trong số các nhóm nhạc gen mới. Thậm chí là nhóm còn bị nghi ngờ hát nhép tại Coachella 2025 vì có màn trình diễn quá mãn nhãn.

Chính vì vậy, ngay từ khi có thông tin XG sẽ góp mặt tại Coachella, đông đảo khán giả đã không giấu được sự kỳ vọng vào những màn trình diễn mà nhóm sẽ mang đến. Sự mong đợi này càng được đẩy lên cao khi biết rằng XG sẽ biểu diễn tại sân khấu Sahara – một trong những sân khấu lớn, quy tụ các nghệ sĩ hàng đầu và nổi tiếng với sự đầu tư kỹ lưỡng cả về âm thanh lẫn hình ảnh.

Set diễn của XG kéo dài gồm 55 phút với một đoạn nghỉ ngắn để các thành viên thay đổi layout, trang phục. Trong suốt gần một giờ đồng hồ, XG đã “bung kho tàng” hit đình đám để chinh phục khán giả toàn cầu như: WOKE UP, SHOOTING STAR, NEW DANCE, IYKYK, LEFT RIGHT, GRL GVNG,...



XG khởi động sân khấu Coachella với ca khúc XGENE và WOKE UP, nhóm nhanh chóng khuấy động bầu không khí và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ khán giả. Tiếp nối là bản hit LEFT RIGHT – ca khúc từng làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng quốc tế, góp phần định hình vị thế của XG như một trong những nhóm nhạc Nhật Bản thành công nhất trên thị trường âm nhạc toàn cầu.

Không dừng lại ở đó, nhóm tiếp tục đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc với loạt ca khúc như TGIF, PUPPET SHOW, SOMETHING AIN’T RIGHT. Set diễn được khép lại đầy bùng nổ với SHOOTING STAR, một bản hit rực rỡ năng lượng như chính tinh thần mà XG mang đến lễ hội âm nhạc danh giá này.

Đặc biệt, sân khấu IN THE RAIN – ca khúc vừa được XG ra mắt MV ngay trước thềm Coachella đã gặp sự cố đạo cụ do thời tiết. Những cơn gió lớn tại sân khấu Sahara khiến phụ kiện dù trên tay các thành viên bị bung ra khỏi tay. Tuy nhiên, các cô gái vẫn bình tĩnh xử lý, chuyển động sân khấu một cách linh hoạt, chứng minh bản lĩnh sân khấu đáng nể dù chỉ là tân binh lần đầu xuất hiện trên sân khấu lớn tại Coachella.

Bên cạnh những màn trình diễn sôi động, set diễn của XG còn gây “sốt” trên mạng xã hội nhờ phiên bản piano của ca khúc IS THIS LOVE. Màn trình diễn này không chỉ tạo điểm nhấn về mặt cảm xúc mà còn giúp các thành viên phô diễn trọn vẹn chất giọng live nội lực, đặc biệt ấn tượng sau chuỗi tiết mục trước đó đòi hỏi nhiều thể lực vì vũ đạo mạnh mẽ. Ngay sau khi lên sóng, IS THIS LOVE nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận rầm rộ với hơn 127 nghìn bài viết.

Màn trình diễn của XG tại Coachella đã khiến nhiều khán giả nghi ngờ nhóm hát nhép hoặc dùng backtrack quá đà đến mức lấn át giọng thật, đơn giản vì phần trình diễn của nhóm quá ổn định và mượt mà. Trong suốt buổi biểu diễn live set, không ít khán giả đặt dấu hỏi về khả năng hát thật của nhóm.

Tuy nhiên, khi tìm hiểu kỹ hơn, có thể thấy rằng hệ thống âm thanh tại Coachella – đặc biệt là ở một trong những sân khấu lớn nhất như Sahara – luôn được xử lý kỹ lưỡng để mang đến chất lượng âm thanh tối ưu cho tất cả nghệ sĩ, điều này vô tình khiến phần trình diễn của XG nghe “quá hoàn hảo” trong tai người nghe. Ngoài ra, tạp chí ELLE JAPAN đã xác nhận rằng XG hoàn toàn hát live trong suốt set diễn. Nhiều tạp chí quốc tế khác cũng không tiếc lời khen ngợi màn trình diễn ấn tượng của nhóm tại lễ hội âm nhạc hàng đầu thế giới này.

Tuy nhiên, không cần fan phải ra sức chứng minh, các thành viên của XG đã tự mình đính chính rằng nhóm hát live hoàn toàn tại Coachella 2025. Cụ thể, thành viên main vocal của nhóm - Chisa đã gửi lời nhắn đến người hâm mộ của mình sau loạt tin đồn hát nhép: “Also, never believe in lip service theories!!!!” (tạm dịch: Mấy lý thuyết chém gió thì đừng tin làm gì!!!!)



Dù đây là lần đầu tiên XG góp mặt trên một sân khấu quy mô lớn như Coachella, nhóm vẫn mang đến cho khán giả toàn cầu một phần trình diễn mãn nhãn, đầy năng lượng và chuyên nghiệp. Sự xuất hiện của XG tại sân khấu Sahara thu hút ngày càng đông khán giả theo dõi về cuối buổi diễn, một minh chứng rõ ràng cho sự công nhận từ công chúng. Chính điều đó đã giúp XG phá bỏ định kiến từ anti-fan rằng nhóm là “nugu” (vô danh, không ai biết đến). Ngay sau phần trình diễn, XG đã nhanh chóng lọt top trending trên nền tảng X (Twitter) tại nhiều quốc gia như Nhật Bản, Mỹ, Mexico, Malaysia,… và thậm chí còn lọt vào top 5 Hotsearch của Weibo với từ khóa “Sân khấu Coachella XG”.

Mặc dù đã mang đến một phần trình diễn đầy năng lượng và nhận được sự ủng hộ tích cực từ khán giả toàn cầu, XG vẫn phần nào bị “lu mờ” trước sức hút quá lớn của hai thành viên BLACKPINK – Jennie và Lisa. Đặc biệt, việc XG biểu diễn cùng ngày với Jennie càng khiến sự chú ý của truyền thông và người hâm mộ đổ dồn về phía nữ thần tượng đình đám.

Nguyên nhân chính là do trước đó, Jennie từng vướng vào nhiều tranh cãi liên quan đến khả năng biểu diễn live tại Coachella. Cô bị nhận xét là thua kém Lisa cả về sức hút lẫn kỹ năng trình diễn. Một số ý kiến cho rằng Jennie hát live yếu, dễ bị hụt hơi, lộ rõ tiếng thở và bỏ sót khá nhiều phần rap – những yếu tố khiến sân khấu của cô trở thành tâm điểm tranh cãi. Chính vì thế, nhiều khán giả đã kỳ vọng XG sẽ tận dụng cơ hội này để tạo nên một sân khấu bùng nổ, khẳng định thực lực và ghi dấu ấn mạnh mẽ.

Tuy nhiên, chỉ sau 2 ngày, làn sóng phản ứng dành cho Jennie hoàn toàn xoay chiều. Từ những lời chê bai, công chúng lại đồng loạt “quay xe”, chia sẻ những hình ảnh, khoảnh khắc cực kỳ cuốn hút của cô tại sự kiện. Đồng thời, màn trình diễn tại Coachella cũng góp phần khiến loạt ca khúc của Jennie "nóng" trở lại. Tại Hàn Quốc, ca khúc like JENNIE liên tục tăng hạng và đạt vị trí cao trên BXH nội địa như #1 Bugs, #1 Flo, #2 MelOn và #3 Genie. Album RUBY cũng ghi nhận sự tăng trưởng trở lại trên các nền tảng quốc tế như Spotify và Apple Music. Riêng ca khúc like JENNIE đã quay trở lại top 7 của BXH Spotify toàn cầu với mức tăng ấn tượng: thêm 500.000 lượt nghe chỉ trong ngày 15/4.

Những con số biết nói này đã khẳng định hiệu ứng mạnh mẽ mà Coachella mang lại cho Jennie và càng bất ngờ hơn khi hiệu ứng ấy khiến những sân khấu của XG tại Coachella hoàn toàn bị lu mờ.

Tuy nhiên, bất ngờ lớn nhất lại đến khi Lisa xuất hiện cổ vũ XG trong set diễn. Sự góp mặt của cô đã ngay lập tức thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ giới truyền thông, đồng thời giúp nâng tầm buổi biểu diễn của nhóm lên một tầm cao mới.

XG sẽ tiếp tục góp mặt tại Coachella vào ngày 21/4. Với màn trình diễn được đánh giá cao trước đó, người hâm mộ đang đặt kỳ vọng lớn vào lần trở lại này, đồng thời không khỏi tò mò liệu XG sẽ mang đến điều bất ngờ gì tiếp theo trên sân khấu lễ hội âm nhạc đình đám bậc nhất thế giới.