HIEUTHUHAI (tên thật Trần Minh Hiếu), sinh năm 1999 đang là một trong những gương mặt nghệ sĩ trẻ có sức ảnh hưởng lớn nhất trên thị trường giải trí Việt Nam. Hành trình của HIEUTHUHAI bắt đầu được công chúng biết đến rộng rãi khi tham gia chương trình King of Rap năm 2020. Dừng chân ở Top 8, nhưng nam rapper nhanh chóng tạo được dấu ấn nhờ ngoại hình sáng, phong thái tự tin và tư duy âm nhạc hiện đại.

Thay vì bó hẹp trong chất liệu rap thuần túy, anh lựa chọn hướng đi kết hợp giữa hip-hop và pop, xây dựng hình ảnh nghệ sĩ trẻ trung với những chủ đề tình cảm, đời sống thường nhật cùng lối chơi chữ thông minh. HIEUTHUHAI còn là trụ cột của GERDNANG, cùng với HURRYKNG và Manbo là những thành viên sáng lập tổ đội.

HIEUTHUHAI trưởnh thành từ King of Rap 2020 (ảnh sản xuất)

Loạt sản phẩm cá nhân giúp tên tuổi HIEUTHUHAI phủ sóng mạnh mẽ trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến. CUA được xem là bản hit đưa HIEUTHUHAI bước đầu tiếp cận rap fan. Ngủ Một Mình tạo hiệu ứng lan tỏa trên TikTok và nhiều bảng xếp hạng nhạc số. Năm 2023, HIEUTHUHAI ra mắt album đầu tay Ai Cũng Phải Bắt Đầu Từ Đâu Đó . 2 bản hit Không Thể Say và Exit Sign tiếp tục khẳng định khả năng viết melody bắt tai, xây dựng màu sắc riêng giữa thị trường rap - pop đang cạnh tranh cao. Các sản phẩm của HIEUTHUHAI thường duy trì lượt nghe ổn định trong thời gian dài, giúp anh được nhắc đến như một trong những rapper có thành tích streaming nổi bật nhấtViệt Nam.

Năm 2023, HIEUTHUHAI ra mắt album đầu tay Ai Cũng Phải Bắt Đầu Từ Đâu Đó và sở hữu loạt hit dẫn đầu streaming tại Việt Nam (ảnh: NVCC)

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của HIEUTHUHAI là Anh Trai Say Hi mùa 1. Kết quả chung cuộc, HIEUTHUHAI trở thành Quán quân mùa đầu tiên. Những tiết mục như Ngáo Ngơ, Kim Phút Kim Giờ, Love Sand,... đạt thứ hạng cao trên các nền tảng nhạc số, góp phần mở rộng tệp khán giả và củng cố hình ảnh nghệ sĩ đa năng của HIEUTHUHAI trong lĩnh vực giải trí.

Từ đây, HIEUTHUHAI thu về lượng fan khổng lồ. FC SUNDAYs dẫn đầu làn sóng thần tượng nghệ sĩ Việt, duy trì hoạt động chuyên nghiệp và cổ vũ nghệ sĩ theo quy trình không khác gì các nền giải trí lớn như Kpop, Cpop. Ngoài Anh Trai Say Hi, HIEUTHUHAI còn có bước đệm danh tiếng cực thuận lợi khi là dàn cast chính của 2 Ngày 1 Đêm, show thực tế giúp nam rapper tiệm cận với nhiều lứa tuổi khán giả.

HIEUTHUHAI vươn lên vị thế sao hạng A qua loạt show thực tế hot nhất (ảnh: VieON)

Với những thành tích nghệ thuật nổi bật, HIEUTHUHAI ghi dấu ấn trong các sự kiện cấp Nhà nước. Tại chương trình Vinh danh các gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu và một số cuốn sách nổi bật lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, văn học 2024, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vinh danh ca sĩ Trần Minh Hiếu (HIEUTHUHAI) cho hạng mục Gương mặt trẻ nổi bật của năm 2024. Nam rapper được ghi nhận, trở thành một trong những gương mặt trẻ đại diện cho xu hướng nhạc hiện đại được cơ quan quản lý văn hóa cấp Bộ biểu dương.

HIEUTHUHAI được Bộ VH-TT-DL vinh danh ở hạng mục Gương mặt trẻ nổi bật của năm 2024 (ảnh: VOV)

Cuối năm 2024, HIEUTHUHAI xuất hiện trong buổi gặp mặt của Tổng Bí thư Tô Lâm với các văn nghệ sĩ tại Hà Nội. Anh là một trong số ít nghệ sĩ trẻ tham dự cùng những tên tuổi như nghệ sĩ Quyềnh Linh, đạo diễn Lý Hải,...

HIEUTHUHAI trong buổi gặp mặt của Tổng Bí thư Tô Lâm với các văn nghệ sĩ tại Hà Nội (ảnh: VOV)

Đầu năm 2025, tại buổi họp mặt văn nghệ sĩ dịp đầu năm Ất Tỵ do lãnh đạo TP.HCM tổ chức, HIEUTHUHAI có bài phát biểu trực tiếp. Trong phần chia sẻ, anh đề cập đến cảm hứng sáng tạo của nghệ sĩ trẻ và định hướng phát triển các chương trình nghệ thuật kết nối khán giả đại chúng.

Tại sự kiện âm nhạc GENfest Mbillion 2025, nam rapper công khai ủng hộ 400 triệu đồng cho các hoạt động thiện nguyện ngay trên sân khấu. Phát biểu ngắn gọn kêu gọi sự chung tay từ khán giả và cộng đồng nghệ sĩ, anh trực tiếp cam kết đóng góp khoản tiền này cho các dự án xã hội. Hành động được công bố công khai trước đông đảo khán giả, tạo hiệu ứng tích cực và nhận nhiều phản hồi ủng hộ.

Tại sự kiện âm nhạc GENfest Mbillion 2025, nam rapper công khai ủng hộ 400 triệu đồng cho các hoạt động thiện nguyện ngay trên sân khấu (ảnh: GENfest)

Sau hơn 5 năm hoạt động chuyên nghiệp, HIEUTHUHAI không chỉ được biết đến với vai trò rapper mà còn là gương mặt đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trẻ hoạt động đa lĩnh vực. Từ sân chơi rap truyền hình, các bảng xếp hạng streaming, chương trình thực tế ăn khách cho đến những sự kiện Nhà nước và hoạt động cộng đồng, hành trình của HIEUTHUHAI cho thấy sự mở rộng vị thế của một nghệ sĩ trẻ trong bức tranh giải trí và văn hóa đương đại Việt Nam.