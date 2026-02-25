Thời gian qua, TWICE tất bật chạy tour This Is For trên toàn thế giới. Gần đây, TWICE lại viral một lần nữa nhờ tạo hình mới khi đặt chân tới Elmont, New York (Mỹ). Giữa 9 bông hoa nhà JYP, Jihyo nhận được sự chú ý lớn nhất, tỏa sáng giữa sân vận động UBS sold-out gần 20 nghìn khán giả.

Nữ idol xuất hiện trong bộ outfit tông trắng bạc lấp lánh, ôm sát cơ thể, khoe trọn đường cong săn chắc và vòng eo phẳng lì đáng mơ ước. Thiết kế crop-top đính đá và pha lê tua rua bắt sáng dưới ánh đèn sân vận động khiến từng chuyển động của Jihyo như phát sáng.

Đoạn fancam đã thu về hơn 3 triệu view (Nguồn: @luvlyksvv)

Visual của Jihyo trong đêm diễn này được fan ví như “AI cũng phải bó tay”. Gương mặt sắc nét đặc trưng, đôi mắt to sâu và ánh nhìn cuốn hút khiến mọi camera phải hướng về cô. Ở những khoảnh khắc cận cảnh, làn da mịn màng dưới ánh đèn LED càng làm nổi bật khí chất ngôi sao.

Nhưng điều khiến Jihyo thật sự khác biệt không chỉ nằm ở nhan sắc. Đó là thần thái và nguồn năng lượng cô đem lên sân khấu. Nguồn năng lượng của Jihyo dường như chưa bao giờ vơi cạn. Dù tour diễn kéo dài với lịch trình dày đặc, nữ idol vẫn giữ phong độ ổn định từ vocal, vũ đạo đến biểu cảm. Ngay cả khi đứng yên, đặt tay lên hông và chỉ khẽ nghiêng đầu, Jihyo vẫn khiến fan “đứng ngồi không yên” bởi khí chất áp đảo.

Jihyo ngày càng thăng hạng ở cả nhan sắc lẫn body (Nguồn: X)

Từ những ngày debut cho đến hiện tại, Jihyo luôn biểu diễn với 100% sức lực như thể mỗi đêm diễn đều là đêm cuối cùng. Sự nỗ lực ấy tạo nên một Jihyo rực rỡ, bền bỉ và ngày càng thăng hạng qua từng năm. Nữ idol đẹp xưng thần không chỉ nhờ nhan sắc ngày càng lộng lẫy mà còn nhờ khí chất được tôi luyện qua năm tháng. Tí tuệ nhân tạo có thể học cách dựng hình, nhưng để tái tạo được thần thái và nguồn năng lượng của Jihyo thì vẫn còn xa lắm.

Loạt fancam của Jihyo thu về lượng tương tác lớn trên nền tảng TikTok. Bên dưới phần bình luận, fan nói đùa là họ sẵn sàng đánh nhau để bảo vệ và có được Jihyo. Sau giảm cân và tìm được cho mình style phù hợp, mỹ nhân sinh năm 1997 không ngừng đẹp hơn, ngày càng trẻ trung và quyến rũ.

fan nói đùa là họ sẵn sàng đánh nhau để bảo vệ và có được Jihyo (Ảnh: IG)

Jihyo (tên thật là Park Ji Hyo, sinh năm 1997) không chỉ là trưởng nhóm của TWICE mà còn được xem là một trong những thực tập sinh huyền thoại của JYP. Gia nhập JYP từ khi mới 8 tuổi sau khi đạt giải tại một cuộc thi nhí, Jihyo đã trải qua quãng thời gian thực tập lên tới gần 10 năm trước khi chính thức debut.

Cô từng được đào tạo trong nhiều đội hình dự án khác nhau, luyện tập song song vocal, vũ đạo và cả kỹ năng trình diễn sân khấu. Khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy không hề dễ dàng: áp lực cân nặng, sự cạnh tranh khốc liệt và những lần đứng trước nguy cơ không được ra mắt từng khiến Jihyo phải nỗ lực gấp nhiều lần người khác.

Jihyo là một trong những thực tập sinh huyền thoại của JYP (Ảnh: IG)

Năm 2015, Jihyo tham gia show sống còn Sixteen, chương trình quyết định đội hình cuối cùng của TWICE. Với chất giọng nội lực, phong thái tự tin và khả năng làm chủ sân khấu nổi bật, cô không chỉ giành được suất debut mà còn được tin tưởng giao trọng trách trưởng nhóm. Hành trình “10 năm mài giũa” ấy giúp Jihyo sở hữu nền tảng kỹ năng vững chắc bậc nhất trong nhóm: vocal ổn định khi hát live, thần thái sân khấu bùng nổ và tinh thần thép hiếm có.

