Mỹ nam hết thời gây tiếc nuối nhất: Bị phong toả tài sản, bít đường trở lại đỉnh cao

Mới đây, một chủ đề thảo luận trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý đặc biệt của cộng đồng fan Kpop khi nhắc về sự tiếc nuối dành cho âm nhạc của Baekhyun thời điểm anh còn hoạt động solo dưới trướng công ty quản lý SM Entertainment. Giữa bối cảnh nam thần tượng liên tiếp vướng vào hàng loạt rắc rối pháp lý căng thẳng và những ồn ào đời tư bủa vây, nhiều khán giả đã nhìn lại chặng đường nghệ thuật của anh và cho rằng, từ một biểu tượng nam nghệ sĩ solo hàng đầu với tương lai rộng mở, những quyết định sai lầm cùng các vụ kiện tụng kéo dài đã khiến Baekhyun tự tay đánh mất ánh hào quang và gần như bít cửa trở lại vị thế đỉnh cao như ngày trước.

Nhìn lại toàn bộ hành trình hoạt động nghệ thuật của Baekhyun, sự tiếc nuối của công chúng dành cho Baekhyun điều hoàn toàn có cơ sở. Chính thức ra mắt vào năm 2012 dưới tư cách là main vocal của EXO, Baekhyun nhanh chóng định vị được tên tuổi giữa thị trường Kpop cạnh tranh khốc liệt. Nam ca sĩ đã trực tiếp góp phần vào thành công vang dội của hàng loạt bản hit quốc dân làm nên thời kỳ hoàng kim của nhóm như Growl, Call Me Baby, Love Me Right, Monster , hay Tempo,...

Sở hữu chất giọng cao, kỹ thuật thanh nhạc xuất sắc và tràn đầy nội lực, Baekhyun được giới chuyên môn lẫn khán giả đánh giá là một trong những vocal sắc bén nhất của SM, luôn được tin tưởng giao phó đảm nhận các phân đoạn cao trào đắt giá trong các ca khúc. Nhờ tài năng âm nhạc và sức hút mãnh liệt từ ngoại hình, anh nhanh chóng trở thành một trong những thành viên sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo và trung thành bậc nhất EXO.

Nhận thấy tiềm năng phát triển toàn diện, SM Entertainment đã liên tục trao cho Baekhyun những tài nguyên tốt nhất. Năm 2016, anh cùng hai thành viên Chen và Xiumin chính thức ra mắt trong nhóm nhỏ EXO-CBX. Lựa chọn phong cách âm nhạc tươi sáng, bắt tai, nhóm nhỏ này lập tức gây tiếng vang với các ca khúc nổi bật như Hey Mama! và Blooming Day. Song song với các hoạt động âm nhạc cốt lõi, Baekhyun cũng được thử sức ở nhiều vai trò đa dạng, từ việc làm MC cho chương trình âm nhạc, cho đến việc tham gia diễn xuất trong bom tấn truyền hình Người Tình Ánh Trăng.

Thế nhưng, đỉnh cao thực sự trong sự nghiệp của Baekhyun phải kể đến việc anh ra mắt solo vào năm 2019. Trở thành thành viên thứ ba của EXO ra mắt với tư cách cá nhân, mini-album đầu tay City Lights nhanh chóng càn quét các bảng xếp hạng và đạt chứng nhận 2x Bạch Kim. Sang năm 2020 và 2021, nam ca sĩ tạo nên cơn địa chấn thực sự với hai mini-album Delight và Bambi. Cả hai sản phẩm này đều vượt mốc tiêu thụ 1 triệu bản, đưa Baekhyun đi vào lịch sử khi trở thành nghệ sĩ solo đầu tiên của Hàn Quốc đạt danh hiệu "Million Seller" sau 19 năm đằng đẵng kể từ huyền thoại Kim Gun-mo.

Cùng năm 2019, anh góp mặt trong siêu dự án SuperM nhắm vào thị trường Mỹ và xuất sắc vươn lên #1 Billboard 200. Thời kỳ hoàng kim dưới trướng SM Entertainment được khẳng định vị thế độc tôn tuyệt đối khi Baekhyun lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu với việc giành cúp Nghệ sĩ nam xuất sắc nhất tại lễ trao giải Mnet Asian Music Awards (MAMA) trong 3 năm liên tiếp (2019, 2020, 2021). Thành tích này đã đưa anh lên vị thế nam nghệ sĩ solo số 1 của Kpop thời điểm đó.

Tuy nhiên, sau khi nam ca sĩ xuất ngũ, Baekhyun quyết định tự thành lập công ty riêng mang tên INB100 nhằm trực tiếp quản lý và định hướng sự nghiệp. Tận dụng sức nóng sẵn có, anh khởi động tour diễn châu Á Lonsdaleite và phát hành mini-album Hello, World vào năm 2024. Dù bề ngoài vẫn duy trì được doanh số bán đĩa cứng ấn tượng tại Hàn Quốc nhờ sự ủng hộ từ tệp fan trung thành, nhưng giới chuyên môn nhận định hoạt động độc lập của anh đã mất đi sự bùng nổ mang tính đại chúng. Sức hút quốc tế, vị trí trên các bảng xếp hạng nhạc số và lượt stream trên các nền tảng âm nhạc toàn cầu đều có dấu hiệu sụt giảm rõ rệt, chứng tỏ các sản phẩm hậu rời SM không còn sức lan tỏa mạnh mẽ như trước.

Nguyên nhân lớn nhất và trực tiếp nhất dẫn đến sự tuột dốc này xuất phát từ chuỗi lùm xùm pháp lý dai dẳng, phức tạp với công ty quản lý cũ. Mâu thuẫn bắt đầu từ giữa năm 2023 khi bộ ba CBX đệ đơn yêu cầu chấm dứt hợp đồng độc quyền với SM do các vấn đề về minh bạch tài chính. Dù hai bên đã đạt được một thỏa thuận hòa giải vào tháng 6/2023, căng thẳng lại bùng phát dữ dội vào năm 2024 khi phía INB100 tổ chức họp báo khẩn, tố cáo SM ép buộc chia 10% doanh thu từ hoạt động cá nhân nhưng lại thất hứa về mức phí phân phối âm nhạc ưu đãi. Ngay lập tức, SM Entertainment nộp đơn kiện ngược lại, tung ra hàng loạt cáo buộc đanh thép nhắm vào Baekhyun và INB100, bao gồm nghi vấn "đi đêm" với bên thứ ba để phá vỡ hợp đồng, vay mượn các khoản tiền khổng lồ, và âm mưu móc nối nhằm chống lại công ty chủ quản.

Hệ lụy của cuộc chiến pháp lý không chỉ dừng lại ở danh tiếng cá nhân mà còn trực tiếp tước đi cơ hội hoạt động nhóm của Baekhyun, khi trong lần comeback mới đây của EXO chỉ có 6 thành viên hoạt động cùng nhau và bộ ba Baekhyun, Xiumin và Chen hoàn toàn vắng mặt.

Những vụ kiện tụng dai dẳng đan xen với việc thua liên tiếp các vụ kiện dân sự vào cuối năm 2025 đã khiến hình ảnh của Baekhyun bị lung lay dữ dội. Trong khi nội bộ fandom bắt đầu rạn nứt vì những tranh cãi về tính minh bạch, tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi Baekhyun liên tiếp vướng vào các "phốt" đời tư nghiêm trọng. Hình ảnh nam ca sĩ được cho là tham gia các buổi tiệc tùng tại Bangkok hay hành vi thản nhiên hút thuốc trong không gian kín bị rò rỉ đã ảnh hưởng không hề nhỏ vào hình tượng nghệ sĩ của anh, đẩy một bộ phận lớn cộng đồng mạng và khán giả đại chúng quay lưng.

Đầu năm 2026, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin SM Entertainment đã chính thức tiến hành các thủ tục pháp lý để phong tỏa và tạm thời tịch thu tài sản của ba thành viên nhóm nhỏ EXO-CBX. Động thái cứng rắn này từ phía công ty quản lý cũ như một đòn giáng mạnh vào tình hình tài chính lẫn uy tín của Baekhyun.

Việc vướng vào lệnh phong tỏa tài sản không chỉ đẩy nam ca sĩ vào áp lực kinh tế mà còn khiến hình ảnh của anh trong mắt công chúng bị ảnh hưởng nặng nề. Giữa vòng vây pháp lý, tranh chấp tài sản và sự quay lưng của một bộ phận khán giả, con đường để mỹ nam đình đám một thời tìm lại ánh hào quang của "ông hoàng triệu bản" ngày nào dường như ngày càng trở nên xa vời.