Là một nghệ sĩ hoạt động ở cả hai lĩnh vực điện ảnh và âm nhạc, Lý Hùng từng là cái tên đình đám của màn ảnh Việt thập niên 1990. Anh bén duyên với phim ảnh từ rất sớm, xuất hiện lần đầu vào năm 1982 với một vai nhỏ trong Phượng. Sau đó, anh tiếp tục tham gia một số dự án và được đào tạo bài bản khi theo học khóa diễn xuất đầu tiên của Trường Điện ảnh TP.HCM.

Lý Hùng từng là cái tên đình đám của màn ảnh Việt thập niên 1990 (Ảnh: Google)

Cuối thập niên 80, tên tuổi Lý Hùng bật lên mạnh mẽ nhờ loạt phim ăn khách, đặc biệt là Phạm Công - Cúc Hoa, nơi anh tạo nên “cặp bài trùng” nổi tiếng với Diễm Hương. Thời kỳ đỉnh cao, anh được xem là gương mặt bảo chứng phòng vé, tham gia hàng chục bộ phim lớn nhỏ và thậm chí góp mặt trong một số dự án hợp tác với điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc). Tuy nhiên, đến cuối những năm 90, khi thị trường phim Việt rơi vào giai đoạn chững lại, anh cũng dần vắng bóng khỏi màn ảnh.

Giữa lúc điện ảnh bão hòa, Lý Hùng bất ngờ rẽ hướng sang ca hát, một quyết định khiến nhiều khán giả không khỏi tò mò. Anh đầu tư nghiêm túc cho con đường âm nhạc bằng việc phát hành album riêng. Hai album đầu tay tuy chưa tạo được cú hích lớn nhưng vẫn giúp anh định hình hình ảnh mới trong mắt công chúng.

Lý Hùng từng có thời gian làm ca sĩ và anh vẫn giữ đam mê đó tới tận ngày nay (Ảnh: Google)

Năm 2004, nam nghệ sĩ quyết tâm chơi lớn khi phát hành album thứ ba mang tên Tình Yêu Chỉ Một Lần Tha Thứ. Đáng chú ý, dự án này còn có sự góp mặt của em gái anh - Lý Hương, khi đó vừa từ Mỹ trở về Việt Nam. Theo chia sẻ, so với hai sản phẩm trước, album lần này được đầu tư kỹ lưỡng và chỉn chu hơn hẳn, từ phần ca từ, hòa âm phối khí đến kỹ thuật dàn dựng hình ảnh. Tổng kinh phí thực hiện lên tới khoảng 200 triệu đồng.

Dù không đạt độ bùng nổ như thời hoàng kim điện ảnh, hành trình âm nhạc của Lý Hùng vẫn là dấu ấn đáng chú ý trong sự nghiệp của một nghệ sĩ đa năng, dám thử thách và làm mới mình giữa giai đoạn nhiều biến động của thị trường giải trí.

Ở thời kỳ hoàng kim, thù lao của Lý Hùng từng khiến cả giới làm phim lẫn khán giả choáng ngợp. Anh được trả tới 60 cây vàng cho mỗi tập phim, mức cát-xê “không tưởng” vào thời điểm đó, đủ để đưa tên tuổi anh vào kỷ lục Guinness Việt Nam với danh xưng nam diễn viên có mức thù lao cao nhất cả nước. Giai đoạn đỉnh cao, lịch làm việc của anh dày đặc đến mức gần như không có ngày nghỉ. Mỗi năm, Lý Hùng có thể tham gia hàng chục dự án lớn nhỏ. Nếu quy đổi theo giá vàng hiện tại, cát-xê cho một phim chiếu rạp của anh tương đương khoảng 2 tỷ đồng.

Anh được trả tới 60 cây vàng cho mỗi tập phim, mức cát-xê “không tưởng” vào thời điểm đó, đủ để đưa tên tuổi anh vào kỷ lục Guinness Việt Nam (Ảnh: FBNV)

Sinh ra trong một gia đình có nền tảng vững vàng cả về nghệ thuật lẫn kinh doanh, Lý Hùng sớm được chú ý không chỉ bởi hào quang màn ảnh mà còn bởi “gia thế khủng”. Anh là con trai của Lý Huỳnh - NSND, võ sư, nhà làm phim nổi tiếng một thời. Nếu người cha dành trọn đam mê cho nghệ thuật, thì phía sau ông là người vợ tảo tần và bản lĩnh: bà Đoàn Thị Nguyên, được nhiều người ví như “nữ tướng” trên thương trường.

Thời trẻ, khi chồng miệt mài với phim trường và võ đường, bà Nguyên là người đứng ra quán xuyến toàn bộ việc kinh doanh, gây dựng nền tảng tài chính cho gia đình. Từ việc cùng chồng mở võ đường, tự tay xây dựng trang trại chăn nuôi, bà dần mở rộng sang sản xuất và phân phối bút bi mang thương hiệu Lý Huỳnh, xây dựng xưởng riêng và bỏ mối sỉ cho thị trường miền Bắc. Từ kinh doanh nhỏ lẻ, bà từng bước tích lũy vốn liếng, lấn sân sang lĩnh vực bất động sản và đầu tư quy mô lớn.

Lý Hùng và mẹ, bà Đoàn Thị Nguyên (Ảnh: FBNV)

Cuối năm 2011, bà Nguyên gây chú ý trên thị trường tài chính khi chuyển nhượng hơn 10,78 triệu cổ phiếu, trị giá khoảng 446 tỷ đồng (tương ứng 25,77% vốn điều lệ) của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền cho con trai là Lý Điều Sơn. Trước đó, ông Sơn đã nắm giữ 26,41% vốn điều lệ. Sau thương vụ này, tỷ lệ sở hữu của ông tăng lên 50,97%, chính thức nắm quyền kiểm soát doanh nghiệp. Đầu năm 2012, Lý Điều Sơn từng được xếp thứ 37 trong danh sách 100 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Nhờ nền móng vững chắc từ mẹ, các anh chị em trong gia đình đều trưởng thành và thành đạt trên thương trường. Mỗi người sở hữu doanh nghiệp riêng, hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Em út Lý Hương hiện cũng là chủ một công ty thiết kế nội thất.

Lý Hùng và Lý Hương luôn đồng hành cùng nhau trong công việc và cuộc sống (Ảnh: FBNV)

Rời xa ánh đèn sân khấu, cuộc sống hiện tại của Lý Hùng được nhiều người nhận xét là viên mãn và đủ đầy. Anh đang sinh sống trong căn biệt thự rộng khoảng 700m² tại quận Tân Bình (TP.HCM), được thiết kế theo phong cách pha trộn giữa nét cổ điển sang trọng và hơi thở hiện đại tinh tế.

Không gian phòng khách gây ấn tượng với cách bài trí trang trọng, nơi anh dành để lưu giữ những bức ảnh gia đình cùng loạt cúp, kỷ vật gắn liền với sự nghiệp của cả một dòng họ nghệ thuật. Đây không chỉ là nơi tiếp khách mà còn giống như “góc bảo tàng” thu nhỏ, ghi dấu chặng đường nhiều thăng trầm nhưng rực rỡ của gia đình.

Anh đang sinh sống trong căn biệt thự rộng khoảng 700m² (Ảnh: Google)

Trên tầng hai, nam nghệ sĩ thiết kế khu vực sinh hoạt riêng tư theo phong cách như một phòng suite cao cấp. Không gian bao gồm phòng ngủ rộng rãi, khu thay đồ riêng biệt và phòng tắm tách biệt, tạo cảm giác tiện nghi và thư thái. Sau nhiều năm hoạt động không ngừng nghỉ trong làng giải trí, đây được xem là chốn bình yên để anh nghỉ ngơi, tận hưởng nhịp sống chậm rãi hơn.