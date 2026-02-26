Thị trường giải trí tại Việt Nam đang trải qua giai đoạn bùng nổ với hàng loạt đêm nhạc, lễ hội âm nhạc và sự kiện quy mô lớn liên tục được tổ chức. Sự phát triển nhanh chóng và đầy sôi động này không chỉ tạo tiếng vang trong nước mà còn thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế. Mới đây, tờ báo Hàn Quốc AjuNews đã có bài viết phân tích chi tiết về sức nóng của thị trường giải trí tại Việt Nam. Theo tờ báo này, thói quen của người Việt đang có sự dịch chuyển mạnh mẽ từ việc mua sắm vật chất sang chi bạo cho các trải nghiệm tinh thần, đặc biệt là các đêm nhạc.

Thay vì đắn đo với những chi phí sinh hoạt thường ngày, nhiều khán giả sẵn sàng chi trả hàng triệu đồng để có mặt tại các buổi biểu diễn của nghệ sĩ yêu thích. AjuNews nhấn mạnh việc dịch vụ giải trí - nghỉ dưỡng tại Việt Nam hiện đang vươn lên dẫn đầu đà tăng trưởng, chính thức mở ra một thị trường khổng lồ với quy mô lên tới 7.000 nghìn tỷ đồng.

Bài báo trích dẫn thực tế về mức độ "chịu chi" của khán giả Việt hiện nay. Điển hình như trường hợp của một khán giả tại TP.HCM, chỉ trong năm ngoái đã tham gia tới 41 sự kiện văn hóa, bao gồm 9 lần đi xem concert. Thậm chí, người này còn mua vé trọn bộ 5 đêm diễn của một chương trình giải trí. Mức giá vé ca nhạc trung bình được ghi nhận dao động từ 800.000 đồng đến 2,5 triệu đồng, trong khi các sự kiện nhỏ cũng ở mức 200.000 đến 500.000 đồng. Tờ báo Hàn cũng trích dẫn nhận định từ chuyên gia nghiên cứu thị trường, chỉ ra thực tế rằng nhiều người có thể đắn đo khi mua đồ ăn tăng giá nhưng lại không ngần ngại quẹt thẻ 4 triệu đồng cho một tấm vé concert.

Sự cuồng nhiệt trong văn hóa "đu idol" còn tác động trực tiếp đến việc sử dụng các dịch vụ đi kèm và G-DRAGON tờ báo nhắc đến như một ví dụ về sự cuồng nhiệt. AjuNews dẫn chứng trường hợp một khán giả 36 tuổi tại TP.HCM đã quyết định mở hẳn thẻ tín dụng mới của ngân hàng tài trợ, mục đích duy nhất là để lấy đặc quyền mua vé sớm cho đêm nhạc của G-DRAGON tại Hà Nội. Nhu cầu xem thần tượng biểu diễn lớn đến mức những rào cản về chi phí hay công việc bận rộn đều được gạt sang một bên.

Thị trường biểu diễn tại Việt Nam được truyền thông quốc tế đánh giá là đã bước vào giai đoạn trưởng thành ở cả nguồn cung lẫn cầu. Khán giả hiện nay không chỉ dừng lại ở việc chi tiền mua vé mà còn sẵn sàng bỏ ra hàng chục triệu đồng cho các chi phí vé máy bay, khách sạn, ăn uống để bay từ Nam ra Bắc xem show, cho thấy mức độ sẵn sàng rút hầu bao để đổi lấy những trải nghiệm âm nhạc trực tiếp.

Thực tế, sự chuyển mình này của thị trường biểu diễn không diễn ra ngẫu nhiên mà được thúc đẩy trực tiếp bởi bối cảnh chung của nền âm nhạc Việt Nam hiện tại. Sau cơn sốt của hàng loạt chương trình truyền hình thực tế quy mô lớn bùng nổ trong vài năm trở lại đây, văn hóa thần tượng tại Việt Nam đã được định hình rõ nét và chuyên nghiệp hơn. Nếu như trước đây, việc chi tiền xem concert hay tổ chức các chiến dịch ủng hộ quy mô lớn chủ yếu dành cho nghệ sĩ quốc tế, thì nay các nghệ sĩ trong nước cũng sở hữu cộng đồng người hâm mộ đông đảo, bài bản và sẵn sàng chi bạo không kém.