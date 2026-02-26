Đầu năm 2026, dư luận Hàn Quốc và quốc tế chấn động trước thông tin Cha Eun Woo bị cơ quan chức năng điều tra liên quan đến cáo buộc trốn thuế với số tiền hơn 20 tỷ won, tương đương khoảng 356 tỷ đồng. Theo thông báo từ Cơ quan Thuế quốc gia Hàn Quốc (NTS), nam nghệ sĩ bị truy thu khoản tiền lớn do nghi vấn thành lập pháp nhân đứng tên người thân để điều chuyển thu nhập, qua đó làm giảm nghĩa vụ thuế phải nộp.

Thông tin được công bố trong bối cảnh Cha Eun Woo đang thực hiện nghĩa vụ quân sự từ tháng 7/2025 và phục vụ tại ban nhạc quân đội. Cha Eun Woo sau đó đã viết thư tay xin lỗi, thừa nhận thiếu sót trong quá trình quản lý tài chính cá nhân và cam kết hợp tác với cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc. Hệ quả từ bê bối nhanh chóng lan rộng. Nhiều thương hiệu từng hợp tác quảng bá cùng Cha Eun Woo đồng loạt ẩn hoặc gỡ bỏ hình ảnh có sự xuất hiện của anh trên các nền tảng truyền thông.

Không chỉ dừng ở lĩnh vực thương mại, các nội dung liên quan đến Cha Eun Woo trong quân đội cũng bị điều chỉnh. Nhiều clip Cha Eun Woo biểu diễn quân nhạc bị tháo khỏi nền tảng. Video thuộc series “Câu chuyện quân đội ngày ấy” do kênh YouTube KFN Plus - trực thuộc Cơ quan Truyền thông Quốc phòng Hàn Quốc sản xuất đã bị gỡ khỏi nền tảng. Trong video này, Cha Eun Woo xuất hiện với quân hàm binh nhất và đảm nhiệm vai trò người kể chuyện về các nhân vật lịch sử. Động thái "xoá sổ" Cha Eun Woo được cho là biện pháp tạm thời nhằm hạn chế tranh cãi liên quan đến cá nhân đang bị điều tra.

Trước khi vướng cáo buộc pháp lý, sự nghiệp âm nhạc của Cha Eun Woo đã ghi nhận những tín hiệu chững lại. Ngày 26/11/2025, Cha Eun Woo phát hành mini album ELSE trong thời gian nhập ngũ. Theo số liệu được công bố trên các bảng xếp hạng doanh số Hàn Quốc, album tiêu thụ 13.483 bản trong ngày đầu mở bán và những ngày sau đó có thời điểm không vượt quá 3.000 bản/ngày. Trên Instagram, tài khoản cá nhân của Cha Eun Woo có hơn 47.4 triệu người theo dõi, thế nhưng album bán không nổi 3000 bản 1 ngày đã khiến nam ca sĩ bị chế giễu.

Sự chênh lệch giữa lượng người theo dõi trên mạng xã hội và doanh số album trở thành đề tài thảo luận. Một số ý kiến cho rằng việc nghệ sĩ nhập ngũ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động quảng bá và tương tác với người hâm mộ, từ đó tác động đến sức mua. Nhưng đa số đều đồng tình rằng, Cha Eun Woo nổi tiếng nhờ visual, ăn nên làm ra ở lĩnh vực quảng cáo, thời trang. Song, với âm nhạc, nam ca sĩ vẫn thường gây tranh cãi "bình hoa di động", không có thiên phú. Cá tính nghệ thuật an toàn khiến Cha Eun Woo khó bật lên giữa Kpop đầy tính cạnh tranh. Về lĩnh vực này, Cha Eun Woo quả thật lép vế so với những idol cùng thời.

Cha Eun Woo, tên thật Lee Dong Min, sinh năm 1997, ra mắt công chúng với tư cách thành viên nhóm ASTRO vào năm 2016. Bên cạnh vai trò ca sĩ, anh mở rộng hoạt động sang lĩnh vực diễn xuất với các dự án truyền hình như My ID Is Gangnam Beauty, True Beauty và Wonderful World. Nhờ ngoại hình nổi bật, anh được truyền thông Hàn Quốc gọi là “thiên tài gương mặt” và thường xuyên xuất hiện trong các bảng xếp hạng nhan sắc.

Về học vấn, Cha Eun Woo theo học ngành Biểu diễn Nghệ thuật tại Đại học Sungkyunkwan. Truyền thông từng đưa tin anh có chỉ số IQ 142 và đạt thành tích học tập tốt trong thời gian phổ thông. Ngoài tiếng Hàn, anh có thể giao tiếp bằng tiếng Anh và tiếng Nhật, đồng thời chơi được một số nhạc cụ như piano và guitar. Trước khi bê bối nổ ra, Cha Eun Woo được gọi là "con nhà người ta" trong truyền thuyết vì nhan sắc, học vấn có đủ.

Bê bối trốn thuế hiện tại đặt ra thách thức lớn đối với hình ảnh được xây dựng trong nhiều năm. Tại Hàn Quốc, các vấn đề liên quan đến nghĩa vụ tài chính và pháp luật thường nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Nếu cơ quan điều tra kết luận có hành vi cố ý gian lận với số tiền vượt ngưỡng 10 tỷ won, nghệ sĩ có thể phải đối diện với chế tài hình sự theo quy định hiện hành.

Hiện vụ việc vẫn trong quá trình xác minh. Phía đại diện của Cha Eun Woo cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ bản chất sai phạm, đồng thời khẳng định sẽ tôn trọng mọi phán quyết cuối cùng. Trong khi đó, các hoạt động nghệ thuật của nam ca sĩ gần như tạm dừng do đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Diễn biến của vụ việc tiếp tục được dư luận theo dõi sát sao trong những tháng đầu năm 2026, khi tương lai sự nghiệp của một trong những gương mặt nổi bật của làng giải trí Hàn Quốc đang đứng trước bờ vực sụp đổ.