Mới đây, liveshow mừng xuân FUTURE.LIVE - Leave For 1982 của Trương Kiệt đã khép lại trọn vẹn tại Công viên Thể thao Hồ Đông An (Thành Đô). Nam ca sĩ gốc Tứ Xuyên tổ chức liên tiếp 9 đêm diễn tại quê nhà, lập kỷ lục 357.000 vé bán hết chỉ trong vòng 1 phút. Đồng thời, anh cũng công bố kế hoạch tổ chức concert tại Sân vận động Quốc gia Bắc Kinh (Tổ Chim) vào năm 2026. Hiện trên nền tảng Đại Mạch, số người bấm “quan tâm” cho đêm diễn này đã vượt mốc 1 triệu.

FUTURE.LIVE - Leave For 1982 lập kỷ lục 357.000 vé bán hết chỉ trong vòng 1 phút (Ảnh: QQ)

Không chỉ thu hút lượng lớn khán giả từ các tỉnh thành khác, concert còn kéo theo sự gia tăng mạnh mẽ của các hoạt động thương mại ở các khu vực xung quanh, trở thành điểm sáng đáng chú ý của thị trường văn hóa - du lịch Tứ Xuyên dịp đầu năm.

Bên cạnh việc trình diễn loạt ca khúc kinh điển, đêm nhạc còn ghi dấu với nhiều điểm nhấn đặc biệt. Trên sân khấu, Trương Kiệt tuyên bố sẽ không tham gia bất kỳ hoạt động nào yêu cầu bình chọn hay cày bảng xếp hạng, đồng thời dành tặng 5 người hâm mộ đồng xu kỷ niệm bằng vàng 24K với khối lượng là 5 gram. Nếu tính theo đơn vị của Việt Nam, 25 gram vàng tương đương hơn 6 chỉ vàng.

Anh chàng tặng tổng 25 gram vàng cho 5 fan may mắn (Ảnh: Weibo)

Độ chịu chi của Trương Kiệt thể hiện rõ qua phần bốc thăm trúng thưởng theo chủ đề mạt chược trong hoạt động Tân Xuân + Kiệt. Phần quà bao gồm một set bữa cơm đoàn viên cho cả gia đình, cơ hội yêu cầu Trương Kiệt hát một bài bất kỳ và đồng xu vàng nặng 5 gram, khiến không khí tại sân vận động bùng nổ. Nhiều khán giả cho biết mong muốn hoạt động tặng vàng sẽ tiếp tục xuất hiện tại concert Tổ Chim sắp tới.

Song song với concert, hoạt động Tân Xuân + Kiệt + Hội du xuân cũng khéo léo lồng ghép các yếu tố di sản văn hóa phi vật thể của Thành Đô, kết hợp khu trò chơi, mua sắm và check-in, thu hút đông đảo người hâm mộ xếp hàng tham dự. Hiệu ứng từ concert còn kéo theo sự tăng trưởng của các dịch vụ ăn theo như trang điểm hay bán đồ ăn - thức uống.

Nam ca sĩ đầu tư lớn cho chuỗi concert mới đây (Nguồn: Weibo)

Trương Kiệt thu hút hàng trăm nghìn fan tới concert (Nguồn: Weibo)

Về mặt dàn dựng, sân khấu lần này được thiết kế công phu với tạo hình đèn lồng Trung Hoa, bên trong tích hợp 9 bục nâng hạ linh hoạt có thể ghép nối hoặc tách rời, lấy cảm hứng từ văn hóa mạt chược Thành Đô. Màn hình bao quanh 360 độ cùng 12 màn LED chuyển động tạo nên trải nghiệm thị giác bùng nổ. Không gian sân khấu được chia thành nhiều bối cảnh như vườn hoa, phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc và phòng vẽ.

Sinh năm 1982 tại Tứ Xuyên, Trương Kiệt là một trong những nam ca sĩ thực lực và có sức bền hiếm hoi của Cpop suốt hơn hai thập kỷ qua. Anh bước ra từ các chương trình tìm kiếm tài năng, bắt đầu được chú ý khi giành quán quân My Show năm 2004, nhưng phải đến cuộc thi Happy Boys năm 2007, tên tuổi Trương Kiệt mới thực sự bùng nổ trên toàn quốc. Dù không đăng quang thứ hạng nhất, anh lại là thí sinh có sự nghiệp nổi bật và lâu bền nhất nhờ chất giọng cao, sáng, giàu nội lực và khả năng xử lý những đoạn cao trào đầy cảm xúc. Từ đó, Trương Kiệt dần định hình hình ảnh một giọng ca chuyên trị ballad và pop rock, chinh phục khán giả bằng những màn hát live ổn định.

Trương Kiệt là một trong những nam ca sĩ nổi tiếng nhất Cpop

Trong sự nghiệp, anh sở hữu nhiều ca khúc gắn liền với thanh xuân của khán giả Hoa ngữ như Tam Sinh Tam Thế, Thiên Hạ, Hạo Hãn, Mặc… Đặc biệt, anh còn được xem là “ông hoàng nhạc phim” khi thể hiện nhiều ca khúc chủ đề cho các bộ phim truyền hình ăn khách, giúp độ phủ sóng ngày càng rộng. Tính đến nay, Trương Kiệt đã phát hành hơn 10 album phòng thu, trong đó có các album nổi bật như Mặt Trời Đẹp Nhất, Đây Chính Là Yêu, Một Câu Chuyện và dự án FUTURE.LIVE gắn liền với chuỗi concert quy mô lớn. Các sản phẩm của anh thường đạt thành tích tốt trên thị trường nhạc số và mang về nhiều giải thưởng âm nhạc quan trọng trong khu vực.

Anh nhiều lần tổ chức concert tại các sân vận động lớn, trong đó có Sân vận động Quốc gia Bắc Kinh (Tổ Chim), cột mốc mà nhiều nghệ sĩ Hoa ngữ mơ ước. Các đêm diễn của anh thường cháy vé với tốc độ ấn tượng, cho thấy lượng người hâm mộ trung thành và sức hút thương mại bền bỉ. Hơn 20 năm hoạt động, Trương Kiệt vẫn giữ được hình ảnh nghệ sĩ chăm chỉ, tập trung vào âm nhạc, ít scandal và đặt chất lượng giọng hát làm trung tâm. Chính sự bền bỉ đó đã giúp anh trở thành một trong những giọng ca nam tiêu biểu và có vị thế ổn định nhất của làng nhạc Hoa ngữ hiện đại.