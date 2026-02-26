Showbiz có mỹ nam 16 tuổi đẹp như mơ, cả triệu người nguyện bảo vệ nụ cười toả nắng

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ “dậy sóng” trước một đoạn fancam ghi lại phần trình diễn của Keonho (CORTIS). Chỉ trong thời gian ngắn, video đã thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác, kèm theo vô số bình luận xuýt xoa trước visual nổi bật của nam thần tượng.

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ “dậy sóng” trước một đoạn fancam ghi lại phần trình diễn của Keonho (Video: TikTok)

Trong clip, Keonho thể hiện ca khúc Joyride với chất giọng ngọt ngào và phong thái tự tin trên sân khấu. Tuy nhiên, điều khiến dân tình bàn tán nhiều nhất lại chính là gương mặt điển trai cùng nụ cười tỏa nắng “đốn tim”. Mỗi lần nam thần tượng nở nụ cười, cả khung hình như bừng sáng, tạo nên khoảnh khắc khiến người xem khó lòng rời mắt. Không ít khán giả còn để lại bình luận hài hước rằng họ “tự nguyện gia nhập hội bảo vệ nụ cười Keonho”.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Keonho gây sốt vì visual của mình. Từ khi chưa chính thức debut, nam thần tượng đã nhiều lần tạo hiệu ứng lan truyền mỗi khi xuất hiện trong teaser hay video hậu trường.

Visual trước khi debut của Keonho: (Ảnh: Instagram)

Sinh ngày 14/02/2009, Keonho là thành viên nhỏ tuổi nhất của nhóm nam CORTIS trực thuộc BigHit Music (thuộc HYBE). Sở hữu ngoại hình sáng sân khấu cùng thần thái cuốn hút, anh nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật trong đội hình ngay từ những ngày đầu ra mắt.

Tháng 8/2025, Keonho chính thức debut cùng CORTIS với single What You Want. Ngay từ màn chào sân, nhóm đã tạo tiếng vang lớn khi EP đầu tay vươn thẳng vào top 20 Billboard 200. Các ca khúc như What You Want hay GO! cũng nhận được phản hồi tích cực, góp phần giúp CORTIS được gọi tên trong danh sách “quái vật tân binh” của năm.

Keonho sở hữu ngoại hình sáng sân khấu cùng thần thái cuốn hút:

Không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình, Keonho còn được đánh giá cao về tài năng. Nam thần tượng là một trong những thành viên cân tốt cả visual lẫn concept của nhóm, từ hình ảnh năng động, đường phố đến phong cách high-teen tươi sáng. Bên cạnh đó, nam idol còn tham gia vào quá trình sáng tác, sản xuất âm nhạc và đóng góp ý tưởng xây dựng hình ảnh cho CORTIS.

Trước khi theo đuổi âm nhạc, Keonho từng là vận động viên bơi lội bán chuyên nghiệp. Nam thần tượng rẽ hướng sang nghệ thuật khi mới 13 tuổi và nhanh chóng lọt vào mắt xanh của BigHit Music. Trong môi trường đào tạo khắt khe, Keonho nổi bật nhờ tinh thần cầu tiến, khả năng cảm nhạc tốt và phong thái tự tin trên sân khấu.

Không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình, Keonho còn được đánh giá cao về tài năng (Ảnh: X)

Ở tuổi 16, Keonho không chỉ sở hữu visual “đẹp như mơ” mà còn cho thấy tiềm năng phát triển lâu dài. Với tài năng, sức hút cùng nụ cười khiến hàng triệu người rung động, nam thần tượng đang dần khẳng định vị thế là một trong những gương mặt đáng chú ý nhất của thế hệ idol Kpop mới.