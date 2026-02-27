Sinh năm 2003, Hồ Văn Cường được công chúng biết đến khi đăng quang Quán quân chương trình Thần Tượng Âm Nhạc Nhí năm 2016. Ở tuổi 13, cậu bé đến từ miền Tây gây chú ý với giọng hát đậm chất trữ tình, cách xử lý mộc mạc và phong thái chân thành trên sân khấu. Sau cuộc thi, Hồ Văn Cường lựa chọn theo đuổi dòng nhạc quê hương, bolero - thể loại vốn có tệp khán giả trung thành và ổn định, đặc biệt tại các tỉnh thành phía Nam.

Hồ Văn Cường được công chúng biết đến khi đăng quang Quán quân chương trình Thần Tượng Âm Nhạc Nhí năm 2016 (ảnh: FB)

Con đường hoạt động nghệ thuật của nam ca sĩ không diễn ra hoàn toàn bằng phẳng. Sau biến cố lớn là sự ra đi của mẹ nuôi - cố ca sĩ Phi Nhung, Hồ Văn Cường đối diện với giai đoạn nhiều áp lực và ồn ào. Anh rời công ty quản lý cũ, chấm dứt mô hình hoạt động trước đó để bước vào hành trình độc lập. Từ năm 2022, Hồ Văn Cường nhận được sự hỗ trợ của danh ca Ngọc Sơn. Trong giai đoạn này, nam ca sĩ được định hướng lại về chuyên môn, từ kỹ thuật thanh nhạc, cách chọn bài cho đến phong thái trình diễn và giao tiếp với khán giả.

Giai đoạn đầu sự nghiệp, Hồ Văn Cường được cố nghệ sĩ Phi Nhung nâng đỡ (ảnh: FB)

Sự thay đổi thể hiện rõ qua các sân khấu phòng trà và chương trình ca nhạc tại nhiều tỉnh thành. Từ hình ảnh rụt rè những năm đầu, Hồ Văn Cường dần tự tin hơn khi xuất hiện trước công chúng. Ở tuổi 23, anh duy trì lịch diễn đều đặn, chủ yếu phục vụ tệp khán giả yêu thích dòng nhạc trữ tình, bolero. Hồ Văn Cường sớm mua được nhà ở tuổi đôi mươi nhờ cực kỳ đắt show, được khán giả lớn tuổi yêu mến.

Song song với hoạt động nghệ thuật, Hồ Văn Cường theo học chuyên ngành Marketing tại một trường đại học ở TP.HCM. Nguồn thu nhập ổn định từ việc chạy show giúp anh trở thành trụ cột kinh tế của gia đình. Nam ca sĩ đã mua nhà tại TP.HCM để bố mẹ có nơi ở ổn định. Ngoại hình và phong cách của anh cũng có sự thay đổi theo hướng chững chạc, chỉn chu hơn so với thời điểm mới bước vào nghề.

Song song với hoạt động nghệ thuật, Hồ Văn Cường theo học chuyên ngành Marketing tại một trường đại học ở TP.HCM (ảnh: FB)

Một trong những điểm đáng chú ý trong quá trình hoạt động của Hồ Văn Cường là hiện tượng khán giả tặng vàng và tiền mặt trực tiếp trên sân khấu. Tại nhiều đêm diễn, nam ca sĩ được trao những bó hoa kết bằng tiền, nhẫn vàng, dây chuyền hoặc hộp vàng có giá trị cao. Có những trường hợp tổng giá trị quà tặng lên đến hàng trăm triệu đồng. Hình ảnh này xuất hiện thường xuyên trong các video được chia sẻ trên mạng xã hội, đặc biệt tại các chương trình ca nhạc phục vụ khán giả trung niên và lớn tuổi.

Hồ Văn Cường thường xuyên được người hâm mộ tặng tiền, vàng mỗi khi đi diễn (ảnh: FB)

Theo ghi nhận tại các đêm diễn, việc tặng quà được thực hiện công khai, dưới sự chứng kiến của ban tổ chức và khán giả. Nhiều người hâm mộ lớn tuổi gọi Hồ Văn Cường là “con”, “cháu”, bày tỏ sự yêu mến và mong muốn hỗ trợ nam ca sĩ. Từ đó, anh được một bộ phận khán giả gọi bằng cụm từ “ca sĩ được tặng vàng nhiều nhất Việt Nam”.

Nhiều người hâm mộ lớn tuổi gọi Hồ Văn Cường là “con”, “cháu”, bày tỏ sự yêu mến và mong muốn hỗ trợ nam ca sĩ

Tháng 12/2025, Hồ Văn Cường tham gia chương trình ca nhạc mang tên Tình Cha và tiếp tục trở thành tâm điểm khi nhận số tiền mặt lớn ngay trên sân khấu. Trong chương trình, ban tổ chức lần lượt đọc tên từng khán giả gửi tặng, công khai số tiền ủng hộ và trao tận tay nam ca sĩ. Tổng số tiền được công bố lên đến hàng trăm triệu đồng. Nhiều khán giả đang sinh sống tại Mỹ, Úc, Canada cũng gửi tiền về, với mức ủng hộ dao động từ 1 đến 20 triệu đồng mỗi người. Toàn bộ quá trình trao tặng được thực hiện trực tiếp, tạo nên khoảnh khắc thu hút sự chú ý của người tham dự.

Tháng 12/2025, Hồ Văn Cường tham gia chương trình ca nhạc mang tên Tình Cha và tiếp tục trở thành tâm điểm khi nhận số tiền mặt lớn ngay trên sân khấu (ảnh: FB)

Hoạt động tặng quà, hoa, tiền mặt cho nghệ sĩ không phải hiện tượng mới trong lĩnh vực biểu diễn, song trường hợp của Hồ Văn Cường được nhắc đến nhiều do tuổi đời còn trẻ và tần suất xuất hiện dày đặc. Sau gần một thập kỷ kể từ thời điểm đăng quang Thần Tượng Âm Nhạc Nhí, nam ca sĩ sinh năm 2003 duy trì được lượng khán giả trung thành, đặc biệt ở nhóm công chúng lớn tuổi. Hiện tại, Hồ Văn Cường tiếp tục theo đuổi lịch diễn ổn định, tập trung hoàn thiện chuyên môn và cân bằng giữa việc học tập với hoạt động nghệ thuật.