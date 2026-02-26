Phía Mason Nguyễn lên tiếng về ồn ào nhận tiền của fan, tuyên bố sẽ có hành động pháp lý

Tối 26/2, Def Jam Recordings Vietnam - đơn vị quản lý nghệ sĩ Mason Nguyễn phát đi thông cáo chính thức liên quan đến các ồn ào đang lan truyền trên mạng xã hội thời gian qua.

Trong thông báo, công ty cho biết nghệ sĩ Mason Nguyễn, tên thật Nguyễn Xuân Bách, xuất hiện một số thông tin bị cho là sai lệch, cắt ghép và suy diễn, gây ảnh hưởng đến uy tín cá nhân cũng như hoạt động của đơn vị quản lý. Với tư cách là đơn vị trực tiếp quản lý, Def Jam Recordings Vietnam đưa ra các nội dung làm rõ.

Rapper Mason Nguyễn

Liên quan đến nội dung mở quà từ người hâm mộ, công ty cho biết đã rà soát toàn bộ tư liệu ghi hình và khẳng định không có hành vi phân biệt, đánh giá hay thể hiện thái độ dựa trên giá trị vật chất của quà tặng. Theo đơn vị này, các clip đang lan truyền chỉ là trích đoạn ngắn, không đầy đủ bối cảnh và bị khai thác theo hướng suy diễn chủ quan. Def Jam Recordings Vietnam bác bỏ cáo buộc cho rằng nghệ sĩ có hành vi xem nhẹ tình cảm người hâm mộ.

Về việc phát tán hội thoại riêng tư, thông cáo nêu đoạn tin nhắn đang lan truyền là hội thoại cá nhân giữa Mason và bạn gái cũ, diễn ra vào ngày 19/12/2025 sau khi mối quan hệ đã kết thúc. Công ty cho rằng nội dung bị phát tán khi chưa có sự đồng thuận từ các bên liên quan, có dấu hiệu cắt ghép và thiếu ngữ cảnh. Đơn vị quản lý nhận định việc đưa hội thoại riêng tư lên mạng xã hội là hành vi xâm phạm quyền riêng tư.

Công ty quản lý Mason cho biết đang làm việc với các bên liên quan để xem xét trách nhiệm pháp lý đối với hành vi phát tán và xuyên tạc nội dung cá nhân (ảnh: FBNV)

Theo nội dung được trích dẫn trong thông cáo, trước phần hội thoại đang lan truyền có đoạn: “Có những thành phần không phải fan/ Nhưng làm những trò này để kích war.” Công ty cho biết các từ ngữ trong đoạn trao đổi được sử dụng trong bối cảnh nói về một nhóm cá nhân bị cho là kích động, không nhắm đến cộng đồng người hâm mộ hay fan của bất kỳ nghệ sĩ nào khác. Def Jam Recordings Vietnam không công bố toàn bộ nội dung nhằm đảm bảo quyền riêng tư, đồng thời khẳng định các thông tin lan truyền không phản ánh đúng bản chất sự việc. Đơn vị này cho biết đang làm việc với các bên liên quan để xem xét trách nhiệm pháp lý đối với hành vi phát tán và xuyên tạc nội dung cá nhân.

Đối với sự việc hiển thị mã QR trong livestream ngày 20/2/2026 trên kênh YouTube “Bằng Cổ Tay”, công ty cho rằng hoạt động donate trên livestream là hình thức phổ biến và không vi phạm quy định nền tảng. Việc hiển thị mã QR, theo thông cáo, diễn ra trong quá trình tương tác tự nhiên và thực hiện theo đề nghị của chủ kênh. Def Jam Recordings Vietnam cho biết nội dung sau đó bị cắt ghép và đặt tiêu đề mang tính dẫn dắt tiêu cực. Toàn bộ livestream hiện vẫn được lưu giữ công khai. Đơn vị quản lý bác bỏ suy diễn cho rằng đây là hành vi lợi dụng người hâm mộ.

Phiên livestream làm dấy lên ồn ào của Mason Nguyễn và 24k.Right

Ở phần quan điểm chính thức, Def Jam Recordings Vietnam khẳng định nhận thức rõ trách nhiệm trong việc quản lý nghệ sĩ và định hướng hình ảnh trước công chúng. Công ty nêu rõ không dung túng hành vi vi phạm pháp luật, không né tránh trách nhiệm quản lý, đồng thời không chấp nhận các hành vi xuyên tạc, bôi nhọ và xâm phạm đời tư nghệ sĩ. Trong trường hợp các thông tin sai lệch tiếp tục lan truyền gây thiệt hại, đơn vị này cho biết sẽ cân nhắc các biện pháp pháp lý theo quy định hiện hành, đồng thời kêu gọi cộng đồng tiếp nhận thông tin có kiểm chứng và tránh lan truyền nội dung thiếu ngữ cảnh.

Toàn văn thông cáo từ công ty quản lý Mason Nguyễn:

Từ Def Jam Recordings Vietnam

Trong thời gian gần đây, nghệ sĩ Mason Nguyễn tên thật Nguyễn Xuân Bách xuất hiện một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội với nội dung sai lệch, cắt ghép và suy diễn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín cá nhân nghệ sĩ cũng như hoạt động của công ty.

Với tư cách là đơn vị quản lý trực tiếp, Def Jam Recordings Vietnam chính thức làm rõ như sau:

Về nội dung liên quan đến việc mở quà từ người hâm mộ

Sau khi rà soát toàn bộ tư liệu ghi hình, chúng tôi khẳng định:

* Không có hành vi phân biệt, đánh giá hay thể hiện thái độ dựa trên giá trị vật chất của quà tặng.

* Các đoạn clip lan truyền là trích đoạn ngắn, không đầy đủ bối cảnh.

* Nội dung bị khai thác theo hướng suy diễn chủ quan.

Chúng tôi bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc cho rằng nghệ sĩ có hành vi xem nhẹ tình cảm của người hâm mộ.

Về việc phát tán hội thoại riêng tư

Đoạn tin nhắn đang lan truyền là hội thoại cá nhân giữa Mason và bạn gái cũ, diễn ra vào ngày 19/12/2025, sau khi mối quan hệ đã kết thúc.

Chúng tôi ghi nhận:

* Nội dung bị phát tán khi chưa có sự đồng thuận từ các bên liên quan.

* Có dấu hiệu cắt, thiếu ngữ cảnh.

* Việc đưa hội thoại riêng tư lên mạng xã hội là hành vi xâm phạm quyền riêng tư.

Các từ ngữ trong đoạn hội thoại được sử dụng trong bối cảnh trao đổi về một nhóm cá nhân kích động, không nhắm đến cộng đồng người hâm mộ hay fan của bất kỳ nghệ sĩ nào khác.

Trước phần nội dung đang được lan truyền có đoạn:

“Có những thành phần không phải fan

Nhưng làm những trò này để kích war.”

Chúng tôi không công bố toàn bộ nội dung để đảm bảo quyền riêng tư, tuy nhiên khẳng định rõ:

Những thông tin đang bị lan truyền không phản ánh đúng bản chất sự việc.

Def Jam Recordings Vietnam đang làm việc với các bên liên quan để xem xét trách nhiệm pháp lý đối với hành vi phát tán và xuyên tạc nội dung cá nhân.

Về việc hiển thị mã QR trong livestream

Sự việc diễn ra ngày 20/02/2026 trên kênh YouTube “Bằng Cổ Tay”.

* Hoạt động donate trên livestream là hình thức phổ biến và không vi phạm quy định nền tảng.

* Việc hiển thị mã QR diễn ra trong nội dung tương tác tự nhiên và làm theo chủ kênh.

* Sau đó, nội dung bị cắt ghép và đặt tiêu đề mang tính dẫn dắt tiêu cực.

Toàn bộ livestream vẫn được lưu giữ công khai để đảm bảo tính minh bạch.

Chúng tôi bác bỏ các suy diễn cho rằng đây là hành vi lợi dụng người hâm mộ.

Quan điểm chính thức

Def Jam Recordings Vietnam nhận thức rõ trách nhiệm trong việc quản lý nghệ sĩ và định hướng hình ảnh trước công chúng.

Chúng tôi:

* Không dung túng hành vi vi phạm pháp luật.

* Không né tránh trách nhiệm quản lý.

* Đồng thời không chấp nhận các hành vi xuyên tạc, bôi nhọ và xâm phạm đời tư nghệ sĩ.

Trong trường hợp các thông tin sai lệch tiếp tục được lan truyền gây thiệt hại, chúng tôi sẽ cân nhắc các biện pháp pháp lý cần thiết theo quy định pháp luật hiện hành.

Chúng tôi mong cộng đồng tiếp nhận thông tin có kiểm chứng và tránh lan truyền nội dung chưa đầy đủ ngữ cảnh.

Trân trọng,

Def Jam Recordings Vietnam”

Mason Nguyễn sinh năm 2000, đến từ Hà Nội. Anh chàng được biết đến là nghệ sĩ trẻ hoạt động trong vai trò rapper, dancer và music producer. Trước khi xuất hiện rộng rãi trên truyền hình, anh từng hoạt động trong cộng đồng indie/underground và là thành viên của nhóm sáng tạo reency. Bước ngoặt giúp tên tuổi Mason Nguyễn được chú ý nhiều hơn là chương trình Anh Trai "Say Hi" mùa 2, nơi anh thu hút lượng người theo dõi đáng kể.

Bước ngoặt giúp tên tuổi Mason Nguyễn được chú ý nhiều hơn là chương trình Anh Trai "Say Hi" mùa 2 (ảnh: FBNV)

Cộng đồng người hâm mộ của Mason Nguyễn có tên gọi “Cổ Đông”. Thời gian qua, một số tranh luận trên mạng xã hội xoay quanh việc người hâm mộ tặng quà có giá trị cao cho nghệ sĩ, cũng như cách anh tương tác với fan trong một số tình huống cụ thể. Những nội dung này hiện tiếp tục được bàn luận song song với thông cáo vừa được công bố từ phía công ty quản lý.