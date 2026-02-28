Phát ngại vì chiếc váy trong phòng thu của Bảo Anh

Mới đây, một đoạn video ghi lại khoảnh khắc thu âm của Bảo Anh cùng Bùi Duy Ngọc nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc nổi bật và giọng hát cảm xúc của nữ ca sĩ, màn tương tác tự nhiên, tung hứng ăn ý giữa hai nghệ sĩ cũng trở thành điểm nhấn khiến người xem thích thú.

Tuy nhiên, điều khiến đoạn video tiếp tục được bàn luận sôi nổi lại không chỉ nằm ở yếu tố chuyên môn. Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng bắt đầu chú ý đến bộ trang phục mà nữ ca sĩ lựa chọn trong buổi thu âm. Bảo Anh diện một chiếc váy lụa hai dây, phần cổ phối ren mảnh tạo điểm nhấn mềm mại. Thiết kế ôm nhẹ theo dáng người, kết hợp chất liệu lụa rủ tự nhiên, mang đến tổng thể thanh thoát và có phần gợi cảm.

Từ đây những ý kiến trái chiều bắt đầu xuất hiện. Một số người cho rằng thiết kế váy lụa viền ren dễ tạo cảm giác “nhạy cảm”, đặc biệt khi Bảo Anh xuất hiện cạnh hai nam đồng nghiệp là Bùi Duy Ngọc và Sơn K. Có bình luận nhận xét: “ Mặc bộ này hơi ngại” , thậm chí so sánh chiếc váy với đồ ngủ vì chất liệu lụa và phần dây mảnh.

Ở chiều ngược lại, không ít khán giả đã lên tiếng bênh vực nữ ca sĩ, cho rằng góc quay video không đủ rõ để đánh giá toàn bộ thiết kế, và việc quy chụp một chiếc váy lụa thành “đồ ngủ” là khá phiến diện. Một số ý kiến phân tích đây đơn thuần là một mẫu đầm dây viền ren theo xu hướng thời trang hiện đại, thậm chí có thể được phối thêm quần bên trong. Nhiều người cũng nhấn mạnh rằng váy lụa là item phổ biến, được nhiều nghệ sĩ trong và ngoài nước lựa chọn khi tham dự sự kiện hoặc xuất hiện trước công chúng, vì vậy không nên quá khắt khe với lựa chọn cá nhân của Bảo Anh.

Thực tế, trước đó Bảo Anh cũng nhiều lần lựa chọn những thiết kế váy lụa, đầm hai dây hoặc trang phục mang tinh thần tương tự khi xuất hiện tại sự kiện hay trong các bộ ảnh, cho thấy đây là phong cách quen thuộc mà cô theo đuổi chứ không phải lựa chọn ngẫu nhiên.

Đây vốn là phong cách quen thuộc của Bảo Anh: (Ảnh: FBNV)

Hiện tại, bài đăng vẫn tiếp tục thu hút lượng tương tác lớn cùng nhiều quan điểm trái chiều, khi mỗi người đều có góc nhìn riêng về sự phù hợp của trang phục trong hoàn cảnh này và cách nhìn nhận ranh giới giữa gu thẩm mỹ cá nhân với môi trường xuất hiện. Tranh luận vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khi các ý kiến khác nhau liên tục được bổ sung dưới phần bình luận.