Tranh cãi: Lisa bị yêu cầu rời BLACKPINK giữa lúc nhóm comeback

Đúng 12h trưa ngày 27/2 (giờ Việt Nam), BLACKPINK chính thức trở lại đường đua Kpop với mini album DEADLINE cùng MV chủ đề "GO", đánh dấu màn comeback được mong chờ bậc nhất đầu năm 2026. Chỉ sau hơn 7 tiếng phát hành, MV GO nhanh chóng vượt mốc 10 triệu lượt xem đồng thời thống trị hàng loạt bảng xếp hạng YouTube toàn cầu gồm #1 Videos Worldwide, #1 Videos Worldwide (Music category) và #1 Music Videos Trending Worldwide (Overall).

MV GO - BLACKPINK

Không dừng lại ở đó, DEADLINE còn lập kỷ lục trở thành album bán chạy nhất của một nhóm nhạc nữ trên Hanteo trong ngày đầu phát hành, đạt 1.448.380 bản chỉ sau 5 tiếng mở bán.

Tuy nhiên, giữa lúc màn comeback đang phủ sóng khắp mạng xã hội, Lisa lại bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi khi một bộ phận fan đồng loạt kêu gọi cô rời BLACKPINK vì cho rằng YG Entertainment đang có dấu hiệu đối xử bất công với nữ idol người Thái.

Lisa khiến các fan yêu cầu rời BLACKPINK vì nghi vấn YG đối xử bất công (Ảnh: chụp màn hình)

Lisa gây tranh cãi vì bị “biến mất” khỏi dự án đặc biệt của BLACKPINK

Trước thềm phát hành album DEADLINE , BLACKPINK đã công bố dự án hợp tác đặc biệt cùng Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc và Spotify, mở ra chuỗi listening session dành riêng cho người hâm mộ may mắn. Điểm đặc biệt của dự án nằm ở việc 4 thành viên sẽ thu âm phần thuyết minh giọng nói cho 8 hiện vật tiêu biểu của bảo tàng nhằm thể hiện sự giao thoa giữa Kpop và văn hóa lịch sử.

Ngày 26/2 (giờ Hàn Quốc), các bản voice commentary (âm thanh thuyết minh) chính thức được phát hành trên Spotify với hai phiên bản tiếng Hàn và tiếng Anh. Tuy nhiên, các fan nhanh chóng phát hiện toàn bộ phần thu âm của Lisa hoàn toàn vắng mặt trong danh sách phát hành.

Các bản thuyết minh của BLACKPINK có đầy đủ thành viên chỉ thiếu vắng Lisa (Ảnh: Spotify)

Theo kế hoạch ban đầu, Lisa được kỳ vọng sẽ đảm nhận phần thuyết minh bằng tiếng Anh và tiếng Thái, giới thiệu các di sản lịch sử Hàn Quốc đến khán giả quốc tế. Dù sau đó có thông tin xác nhận rằng phần bản thu âm của cô sẽ được phát hành vào tháng 3, nhiều fan vẫn đặt câu hỏi vì sao tất cả nội dung không được công bố cùng lúc như các thành viên còn lại.

Sự chậm trễ này nhanh chóng thổi bùng tranh cãi trên mạng xã hội. Không ít người cho rằng việc Lisa - thành viên ngoại quốc duy nhất của nhóm bị tách khỏi lịch phát hành chung có thể mang yếu tố phân biệt đối xử, từ đó kéo theo làn sóng kêu gọi cô rời BLACKPINK. Đáng chú ý, đến thời điểm hiện tại, cả YG Entertainment lẫn Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc vẫn chưa đưa ra bất kỳ lời giải thích chính thức nào.

Hình ảnh comeback thiếu Lisa khiến fan bùng nổ phẫn nộ

Chưa dừng lại ở đó, ngay sau khi DEADLINE ra mắt, cộng đồng BLINK nói chung và fan Lisa nói riêng tiếp tục “dậy sóng” khi phát hiện hình ảnh đại diện của BLACKPINK trên Spotify, YouTube Music cũng như thumbnail ca khúc Champion đều không có sự xuất hiện của Lisa.

Lisa bị "loại bỏ" khỏi hình ảnh thumbnail trong track Champion (Ảnh: X)

Hình ảnh em út của nhóm bị cắt bỏ khỏi avatar của nhóm trên YouTube Music (Ảnh: X)

Và cũng bị "ẩn thân" trên avatar của nhóm trên Spotify (Ảnh: X)

Điều khiến người hâm mộ bức xúc hơn cả là thay vì điều chỉnh tỷ lệ khung hình để giữ đủ đội hình 4 thành viên, phía công ty bị cho là đã lựa chọn cách cắt bỏ hoàn toàn Lisa khỏi hình ảnh, khiến nhiều người cảm thấy nữ idol đang bị đối xử thiếu công bằng ngay trong chính màn comeback của nhóm.

Làn sóng chỉ trích nhanh chóng lan rộng trên các nền tảng mạng xã hội quốc tế. Hàng loạt bình luận cho rằng việc này càng củng cố nghi vấn Lisa bị “ra rìa”, thậm chí nhiều fan còn kêu gọi cô rời nhóm để tránh tiếp tục chịu những bất công tương tự trong tương lai.

Không lâu sau khi nhận phản ứng tiêu cực, YG Entertainment đã âm thầm điều chỉnh lại toàn bộ hình ảnh trên các nền tảng nhạc số, cập nhật đầy đủ cả 4 thành viên. Tuy vậy, động thái này vẫn chưa đủ để xoa dịu cộng đồng người hâm mộ, khi nhiều ý kiến cho rằng sự thay đổi chỉ diễn ra sau khi làn sóng phẫn nộ bùng nổ.

Sau khi nhận phản ứng chỉ trích, YG hiện đã sửa toàn bộ hình ảnh với đầy đủ 4 thành viên (Ảnh: Spotify)

Việc BLACKPINK đạt thành tích khủng ngay ngày đầu trở lại vốn là tín hiệu cho thấy sức hút toàn cầu của nhóm vẫn chưa hề suy giảm. Thế nhưng, những tranh cãi xoay quanh Lisa lại vô tình phủ bóng lên màn comeback vốn được kỳ vọng chỉ toàn hào quang.

Hiện tại, phía YG Entertainment vẫn giữ im lặng trước các cáo buộc liên quan đến việc đối xử thiếu công bằng với Lisa. Trong khi đó, cộng đồng fan quốc tế vẫn liên tục tranh luận gay gắt, biến câu chuyện từ một sự cố truyền thông thành chủ đề nóng nhất xoay quanh BLACKPINK sau ngày comeback.

Dù vậy, nhiều người hâm mộ vẫn hy vọng công ty quản lý sẽ sớm đưa ra lời giải thích rõ ràng nhằm tránh để những tranh cãi ngoài lề tiếp tục ảnh hưởng đến hình ảnh chung của nhóm, đặc biệt trong giai đoạn BLACKPINK đang bước vào chu kỳ hoạt động mới đầy quan trọng.