Thời gian qua, mạng xã hội Việt Nam chứng kiến sự phủ sóng dày đặc của một đoạn âm thanh cực kỳ quen thuộc: "Anh tên là Bằng, va chạm với anh là nằm...". Đi kèm với giai điệu hip-hop bắt tai này là một trào lưu vũ đạo đang "làm mưa làm gió" trên các nền tảng video ngắn. Giai điệu này được cắt ra từ ca khúc Anh Tên Là, một sản phẩm âm nhạc của Bằng Cổ Tay - một nghệ danh khác của 24K.Right, streamer NHI$M và ANN NGUYỄN. Thậm chí, trước khi bản full chính thức trình làng vào giữa tháng 2/2026, đoạn demo được nhá hàng trước đó đã tạo nên kỷ lục trên nền tảng TikTok khi cán mốc 1 tỷ lượt xem và đạt #1 Trending Tiktok. Ngay sau khi ra mắt, đoạn hook mang đậm chất hip hop này tiếp tục biến ca khúc thành một hiện tượng, thu hút lượng tương tác khổng lồ.

Sức hút của đoạn nhạc không chỉ dừng lại ở cộng đồng nghe nhạc mà đã thực sự bùng nổ khi tạo ra một làn sóng dance cover, lôi kéo hàng loạt sao Việt đình đám tham gia "đu trend". Dàn sao nữ như Hoa hậu Tiểu Vy, Phương Mỹ Chi, Thúy Ngân, Sam, diễn viên Lê Hạ Anh, Hậu Hoàng... đồng loạt rũ bỏ hình ảnh an toàn thường ngày để bắt nhịp với phong cách hip-hop cá tính. Phía các sao nam cũng không hề kém cạnh với sự hưởng ứng nhiệt tình từ ca sĩ S.T Sơn Thạch, Erik, CONGB, Hải Đăng Doo, Gemini Hùng Huỳnh cho đến Hồ Đông Quan. Mỗi nghệ sĩ mang đến một sắc thái riêng, từ chuẩn chỉnh trong từng động tác đến những biểu cảm hài hước, tạo nên sự đa dạng cho trào lưu.

Không chỉ có giới showbiz, trào lưu nhảy Anh Tên Là còn ghi nhận sự góp mặt của loạt nhà sáng tạo nội dung và TikToker triệu view, tiêu biểu như Ninh Anh Bùi hay Con Cò Đây. Điểm mấu chốt khiến trend nhảy này được loạt sao Việt và các nhà sáng tạo nội dung đồng loạt lăng xê chính là phần vũ đạo tương đối đơn giản, dứt khoát và cực kỳ dễ thực hiện. Các động tác không đòi hỏi kỹ thuật phức tạp, tạo điều kiện cho bất kỳ ai cũng có thể quay video bắt trend chỉ sau vài lần nhẩm nhịp. Bên cạnh các bản dance cover giữ nguyên vũ đạo gốc, nhiều người dùng còn chủ động sáng tạo ra nhiều phiên bản nhảy khác nhau. Đồng thời, sự xuất hiện của các đoạn nhạc remix với tiết tấu dồn dập hơn cũng đang viral không kém bản gốc, đẩy sức nóng của trào lưu lên mức cao nhất và liên tục gia tăng độ phủ sóng trên mọi nền tảng.



Anh Tên Là được phát hành vào dịp Valentine 2026. Tính đến thời điểm hiện tại, MV chính thức của ca khúc đã vượt mốc 2 triệu lượt xem trên nền tảng YouTube. Bài hát không đi theo lối mòn của những bản tình ca lãng mạn quen thuộc mà chọn một hướng đi hoàn toàn khác biệt. Đây là một track rap có nhịp điệu cực "cháy", với phần ca từ mang đậm tính "flexing", một văn hóa khoe khoang sự tự tin, bản lĩnh đang rất thịnh hành trong giới trẻ. Tuy nhiên, sự "flexing" trong bài hát không hề cứng nhắc mà được cài cắm một cách hài hước, duyên dáng và đậm chất đường phố.

Với lời rap và giai điệu bắt tai, Anh Tên Là đã nhanh chóng "xâm chiếm" mọi nền tảng từ TikTok đến Facebook, trở thành trào lưu bùng nổ và nhất đầu năm 2026. Sức hút khó cưỡng từ phần âm nhạc hiện đại cùng vũ đạo dễ nhớ đã biến màn giới thiệu bản thân này thành một hiện tượng, khiến bất kỳ ai lướt mạng cũng nghe thấy và muốn nhún nhảy theo.