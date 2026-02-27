12 giờ trưa 27/2, BLACKPINK chính thức phát hành MV GO cùng mini album DEADLINE trên các nền tảng nhạc số. Đây là sản phẩm đánh dấu sự trở lại của nhóm sau 3 năm kể từ album BORN PINK, lập tức thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông và người hâm mộ toàn cầu. Chỉ sau 1 giờ phát hành tại Hàn Quốc, GO đã ra mắt ở vị trí #39 trên MelOn Top 100, #57 trên Genie và #3 trên Bugs. Trên nền tảng YouTube, tính đến 14 giờ ngày 27/2 (giờ Việt Nam), MV GO ghi nhận 3,9 triệu lượt xem và tiếp tục tăng nhanh.

MV GO - BLACKPINK

Ngay sau khi lên sóng, GO tạo hiệu ứng thảo luận mạnh mẽ trên mạng xã hội. Phần hình ảnh được đánh giá cao về mức độ đầu tư. Thần thái của các thành viên tiếp tục là yếu tố thu hút, với nhiều khoảnh khắc được chia sẻ rộng rãi. Ở khía cạnh âm nhạc, phản hồi chia thành nhiều chiều. Một bộ phận khán giả nhận xét ca khúc có tiết tấu bắt tai, năng lượng dồn dập và đúng tinh thần đặc trưng của nhóm. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng bài hát chưa tạo được cảm giác đột phá so với các sản phẩm trước, vẫn đi theo cấu trúc quen thuộc từng làm nên thương hiệu.

Âm nhạc của BLACKPINK trong màn comeback này lại gây tranh cãi (ảnh cap màn hình)

Sau giai đoạn cả bốn thành viên đều phát hành sản phẩm solo và mở rộng màu sắc cá nhân, không ít người kỳ vọng một bản phối dung hòa rõ nét hơn cá tính riêng của từng người trong một tổng thể mới mẻ hơn. Nhạc tiếp tục là chủ đề khiến MXH chia phe, không ít fan tỏ ra thất vọng với đội ngũ làm nhạc của YG khi để BLACKPINK lặp lại màu sắc âm nhạc cũ, trôi tuột, title GO dù có thể nghiệm nhưng lại kén tai nghe, khó thấm ngay từ lần đầu.

Jennie

... và Rosé chiếm trọn spotlight

Phân đoạn được chia sẻ nhiều nhất thuộc về phần bridge do Jennie và Rosé thể hiện. Hai chất giọng có màu sắc khác biệt tạo nên điểm nhấn rõ rệt ở cao trào cuối bài. Hình ảnh được dàn dựng với hiệu ứng thị giác dày đặc, kết hợp cùng cách xử lý giai điệu giúp đoạn chuyển này trở thành khoảnh khắc nổi bật nhất MV. Nhiều đoạn cắt từ phần bridge nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng ngắn, kéo theo lượng thảo luận lớn xoay quanh màn thể hiện của bộ đôi.

Thần thái Lisa ăn điểm tuyệt đối

Ở nửa đầu ca khúc, hai verse rap solo của Lisa và Jennie cũng nhận được sự chú ý. Lisa xuất hiện với phân đoạn vũ đạo mạnh, thần thái sắc lạnh, trong khi Jennie tiếp nối bằng phần rap mang tiết tấu dồn dập. Cách sắp xếp JenLisa - hai giọng rap liền kề tiếp tục là công thức quen thuộc từng tạo hiệu ứng trong nhiều sản phẩm trước của nhóm.

Bên cạnh những lời khen dành cho các phân đoạn nổi bật, vấn đề gây tranh luận lớn nhất lại liên quan đến thời lượng xuất hiện của Jisoo (ảnh: X)

Bên cạnh những lời khen dành cho các phân đoạn nổi bật, vấn đề gây tranh luận lớn nhất lại liên quan đến thời lượng xuất hiện của Jisoo. Ngay khi MV phát hành, nhiều người hâm mộ đã thống kê và cho rằng thời lượng lên hình cá nhân của Jisoo ngắn hơn đáng kể so với các thành viên còn lại. Dù sở hữu nhiều tạo hình được đầu tư, các cảnh quay của cô xuất hiện trong thời gian ngắn. Về phần âm thanh, khán giả ước tính Jisoo chỉ đảm nhận khoảng 15 giây hát trong toàn bộ ca khúc.

Tranh cãi bủa vây line cá nhân của Jisoo (ảnh cap màn hình)

Tranh luận tiếp tục lan sang mini album DEADLINE , khi một bộ phận người nghe cho rằng tổng thời lượng Jisoo thể hiện trong cả 5 bài hát không vượt quá một phút. Từ đó, các ý kiến suy đoán về việc phân chia line hát và mức độ ưu tiên hình ảnh giữa các thành viên xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội. Một số fan đặt câu hỏi về cách điều phối vai trò trong bối cảnh nhóm hoạt động theo mô hình thỏa thuận quảng bá chung sau khi kết thúc hợp đồng độc quyền trước đây. Thậm chí, có ý kiến kêu gọi Jisoo cân nhắc hướng đi riêng và tuyên bố không ủng hộ doanh số chung của nhóm vì idol bị đối xử bất công.

Jisoo xuất hiện chớp nhoáng khiến fan nổi điên

Vấn đề phân chia line vốn nhiều lần tạo tranh luận trong cộng đồng người hâm mộ nhóm. Lần trở lại này, khi kỳ vọng dành cho BLACKPINK ở mức cao sau thời gian dài vắng bóng đội hình đầy đủ, sự chênh lệch về thời lượng càng trở thành tâm điểm. Màn comeback với GO vì vậy không chỉ dừng lại ở câu chuyện âm nhạc hay hình ảnh, mà còn kéo theo làn sóng tranh luận nội bộ trong cộng đồng người hâm mộ. Một lần nữa, mâu thuẫn nội bộ của fan BLACKPINK vì vấn đề thời lượng lại leo thang.