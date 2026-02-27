Anh Trai “Say Hi” 2025 gây chú ý với fan benefit hiếm có tại thị trường concert Việt Nam

Chỉ còn hơn nửa tháng nữa, concert Anh Trai "Say Hi" 2025 - A White Valentine Concert sẽ chính thức diễn ra tại Hà Nội vào ngày 14.03.2026. Trước thềm đêm diễn, loạt thông tin về quyền lợi khán giả cùng các hạng mục dàn dựng đặc biệt liên tục được hé lộ, nhanh chóng thu hút sự quan tâm và thảo luận từ người hâm mộ. Những cập nhật này cho thấy chương trình được định hướng rõ ràng theo tiêu chí nâng cao trải nghiệm, chú trọng yếu tố tương tác và cảm xúc, hứa hẹn mang đến một đêm nhạc mang dấu ấn riêng trong mùa Valentine trắng năm nay.

Một trong những điểm đáng chú ý vừa được chương trình công bố là dresscode trắng dành cho toàn bộ khán giả tham dự. Việc triển khai dresscode trắng đồng bộ cho khán giả được xem là một điểm nhấn trong tổng thể concept và thiết kế thị giác của đêm diễn. Sắc trắng không chỉ xuất hiện trên sân khấu mà còn lan tỏa xuống khán đài, tạo nên một không gian White Valentine đồng nhất về hình ảnh. Đi cùng tagline "Tặng em một đêm ngập tràn gấu bông, socola trắng và kẹo marshmallow", Ban Tổ Chức cũng chuẩn bị các phần quà theo chủ đề Valentine trắng dành cho người tham dự, góp phần hoàn thiện trải nghiệm thay vì chỉ dừng lại ở việc thưởng thức âm nhạc.

Ở nhóm fan benefit cao hơn, hạng vé Premier Lounge có thêm hoạt động mang tên A Moments Of Love. Theo đó, 10 khán giả sẽ được lựa chọn để thực hiện màn "selfie ngược" cùng các Anh Trai ngay trên sân khấu, trực tiếp nhận socola trắng từ các Anh Trai như một món quà Valentine. Trong không gian hàng chục nghìn khán giả và ánh đèn, khoảnh khắc này mang tính tương tác trực tiếp, khi người hâm mộ không chỉ theo dõi chương trình mà còn trở thành một phần của sân khấu trong đêm diễn.

Song song với các hoạt động dành cho khán giả, phần âm nhạc của A White Valentine Concert cũng được đầu tư theo hướng làm mới. Sân khấu "Vũ Trụ Song Tấu" lần đầu tiên được thực hiện dưới hình thức live band hoàn chỉnh trong khuôn khổ Vũ Trụ "Say Hi". Dự kiến có guitar điện, trống, piano... cùng dàn nhạc cụ khác sẽ tạo nên không gian trình diễn giàu năng lượng và cảm xúc.

Đặc biệt, các bài hát của Best 5 Anh Trai "Say Hi" 2025 gồm It’s Gonna Be Alright (Negav); Đường Chân Trời (buitruonglinh); Yêu Yêu Yêu, Thương Thương Thương (Sơn.K); Illusion (VCT) và Chờ Anh Về (B Ray) sẽ được trình diễn trong đêm 14.03, dự kiến sẽ mang đến màu sắc khác biệt so với sân khấu tại đêm Chung kết.

Về mặt kỹ thuật, concert sử dụng hệ thống âm thanh L-Acoustics K1 - dòng loa line array thường xuất hiện trong các chương trình âm nhạc quy mô lớn trên thế giới. Đây thương hiệu âm thanh từng được lựa chọn cho nhiều tour diễn quốc tế của các nghệ sĩ như Post Malone, Justin Timberlake, Coldplay, Adele, Guns N' Roses hay Hoa Thần Vũ.

Tiếp nối Anh Trai "Say Hi" Concert Đêm 3, 4 tại Hà Nội, Anh Trai "Say Hi" 2025 - A White Valentine Concert tiếp tục sử dụng cấu hình L-Acoustics K1, trở thành một trong những concert quốc nội hiếm hoi triển khai hệ thống này tại Việt Nam, song hành cùng các sự kiện có sự góp mặt của những tên tuổi quốc tế như BLACKPINK và G-Dragon. Cùng đặc tính phủ âm rộng và độ chính xác cao đến từng khu vực khán đài, K1 giúp đảm bảo chất lượng âm thanh đồng đều trong không gian lớn. Từng lớp vocal, từng nhịp trống hay các đoạn cao trào đều được tái hiện rõ ràng, hạn chế tối đa sự chênh lệch trải nghiệm giữa các vị trí ngồi. Việc đầu tư cấu hình K1 cho thấy định hướng nâng chuẩn chất lượng kỹ thuật, hướng tới việc mang lại trải nghiệm âm nhạc trọn vẹn hơn cho khán giả tham dự.

Với concept được thiết kế riêng cho mùa Valentine trắng, hệ thống fan benefit được công bố rõ ràng cùng các tiết mục được làm mới về hòa âm và dàn dựng, Anh Trai "Say Hi" 2025 - A White Valentine Concert cho thấy định hướng đặt trọng tâm vào trải nghiệm khán giả. Khi thời điểm diễn ra đang đến gần, chương trình được xem là một trong những sự kiện âm nhạc đáng chú ý tại Hà Nội trong dịp giữa tháng 3 năm nay.

Anh Trai "Say Hi" 2025 - A White Valentine Concert do DatVietVAC Group Holdings tổ chức tại Hà Nội, được định vị không chỉ là một đêm trình diễn âm nhạc mà còn là hoạt động tri ân, gửi lời hồi đáp tới tình cảm và sự đồng hành của người hâm mộ trong suốt thời gian qua. Vé đang được phân phối chính thức qua Ticket Box, đi kèm loạt quyền lợi hấp dẫn tùy theo từng hạng vé, mang đến nhiều trải nghiệm mới dành cho người hâm mộ trong mùa Valentine trắng năm nay.