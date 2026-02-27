Lộ diện nhóm người Việt Nam đứng sau MV bom tấn mới nhất của BLACKPINK

Trưa ngày 27/2, nhóm nhạc nữ hàng đầu Kpop - BLACKPINK chính thức phát hành mini album Deadline cùng MV chủ đề Go , đánh dấu màn tái xuất sau 3 năm vắng bóng kể từ Born Pink . Màn tái xuất lập tức gây tiếng vang, trở thành tâm điểm bàn luận của truyền thông toàn cầu. Đáp lại sự kỳ vọng khổng lồ từ loạt teaser trước đó, Go mang đến một cú sốc thị giác với concept viễn tưởng hoành tráng. Toàn bộ MV nhanh chóng thu hút người xem nhờ sự đầu tư mạnh tay về đồ họa kỹ thuật, đưa khán giả bước vào không gian đa chiều của thế giới tương lai.

Bên cạnh phần âm nhạc và mức độ đầu tư khủng cho hình ảnh, cộng đồng mạng Việt Nam đã nhanh chóng phát hiện ra một chi tiết đáng chú ý ở những giây cuối cùng của MV. Cụ thể, khi danh sách đội ngũ sản xuất xuất hiện, khán giả tinh mắt nhận ra các cá nhân mang tên tiếng Việt hiển thị tại hạng mục kỹ xảo hình ảnh.

Khán giả tinh mắt nhận ra đội ngũ sản xuất mang tên tiếng Việt hiển thị tại hạng mục kỹ xảo hình ảnh (Ảnh: Facebook)

Tâm điểm chú ý đổ dồn vào 5 người Việt trực tiếp đảm nhận vai trò Rotoscope. Thông tin này lập tức được cắt ghép và chia sẻ rộng rãi trên các hội nhóm bàn luận về showbiz trong nước. Trong lĩnh vực sản xuất video chuyên nghiệp, Rotoscope là công đoạn kỹ thuật nền tảng, bóc tách tỉ mỉ từng chi tiết chuyển động ra khỏi phông nền gốc theo từng khung hình tĩnh đòi hỏi sự kiên nhẫn và độ chính xác tuyệt đối. Go không phải là sản phẩm đầu tiên nhóm kỹ thuật người Việt này hợp tác với Kpop. Nhiều netizen nhanh chóng nhận ra 5 kỹ thuật viên Rotoscope này từng tham gia xử lý khâu hậu kỳ hình ảnh cho MV Rich Man của nhóm nhạc nữ aespa.

Cùng với đó, phần credit của MV Go còn ghi nhận thêm một chi tiết đáng tự hào khác khi một thành viên thuộc tổ đội ANTIANTIART xuất hiện trong vai trò Project Manager VFX. Trước dự án này, đội ngũ ANTIANTIART cũng từng đứng sau khâu hình ảnh cho MV của LNGSHOT. Việc nhân sự Việt Nam trực tiếp điều hành mảng VFX và làm việc với các đạo diễn hình ảnh Hàn Quốc cho thấy bước tiến vững chắc trong chuỗi cung ứng công nghiệp giải trí toàn cầu.

Phần credit của MV Go còn ghi nhận thêm một chi tiết đáng tự hào khác khi một thành viên thuộc tổ đội ANTIANTIART (Ảnh: Facebook)

Trên thực tế, việc nhân sự Việt Nam góp mặt trong đội ngũ kỹ xảo của các sản phẩm Hàn Quốc đã trở nên quen thuộc khi trước đó nhiều dự án phim ảnh xứ kim chi cũng có sự xuất hiện của người Việt ở phần credit. Việc tiếp tục tham gia và hoàn thành xuất sắc các dự án quy mô lớn chứng minh tay nghề của đội ngũ kỹ thuật viên trong nước đã đáp ứng được tiêu chuẩn quốc tế.

Bên cạnh hiệu ứng thị giác bùng nổ từ MV chủ đề, màn tái xuất của BLACKPINK với mini album Deadline nhanh chóng trở thành tâm điểm càn quét truyền thông quốc tế. Đây là dự án âm nhạc quy mô đánh dấu sự hội ngộ trọn vẹn của các thành viên sau ba năm vắng bóng kể từ thành công vang dội của Born Pink . Trong suốt thời gian qua, nhóm chủ yếu đẩy mạnh các hoạt động cá nhân, do đó sự trở lại với đội hình đầy đủ lần này mang ý nghĩa cực kỳ lớn đối với cộng đồng người hâm mộ. Ngay khi dự án được công bố, sức nóng của đợt quảng bá đã nhanh chóng được đẩy lên mức cao nhất, tạo ra một cơn địa chấn thực sự trên diện rộng và thu hút sự chú ý của toàn bộ giới truyền thông.

Màn tái xuất của BLACKPINK với mini album Deadline nhanh chóng trở thành tâm điểm càn quét truyền thông quốc tế (Ảnh: X)

Sự hưởng ứng khổng lồ từ công chúng được chứng minh trực tiếp thông qua hàng loạt con số thống kê ấn tượng chỉ trong thời gian rất ngắn. Ngay trong ngày đầu tiên phát hành, toàn bộ đĩa nhạc đã lập tức ghi nhận lượt truy cập cao ngất ngưởng trên các nền tảng phát trực tuyến toàn cầu. Trải qua một thời gian dài không có sản phẩm chung, phong độ của BLACKPINK không hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Màn ra tái xuất này tiếp tục khẳng định vững chắc vị thế hàng đầu khó thể xô đổ, đồng thời củng cố tầm ảnh hưởng sâu rộng của nhóm trên bản đồ âm nhạc thế giới.