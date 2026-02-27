Mỹ nhân Việt có chồng làng game đầu tư tiền tỷ, chăm chỉ kiếm tiền để vợ đi hát

Tối 25/2, Mai Dora ra mắt MV Say What , đánh dấu lần đầu xuất hiện trước công chúng với vai trò ca sĩ và nghệ sĩ trình diễn. Đây được xem là bước chuyển hướng trong sự nghiệp của cô sau nhiều năm hoạt động với hình ảnh MC Esports và streamer quen thuộc trong cộng đồng game thủ. Sự kiện giới thiệu sản phẩm có sự tham dự của một số nghệ sĩ và gương mặt trong lĩnh vực giải trí, Esports như Ngô Kiến Huy, Emma Nhất Khanh, Kiên Ứng, Mèo Simmy, Sammy Đào…

Ca khúc Say What được xây dựng theo phong cách EDM kết hợp hip hop và R&B, xoay quanh tinh thần tự tin và quan điểm của người phụ nữ hiện đại trước các định kiến xã hội. Trong quá trình thực hiện, Mai Dora hợp tác cùng các nhà sản xuất và nhạc sĩ như Keyri Phan, Xesi, Daniel Mastro, Stormy, Vũ Phụng Tiên và Hưng Cacao để hoàn thiện phần âm nhạc. Song song đó, phần hình ảnh của dự án do đạo diễn Kiên Ứng thực hiện, phối hợp cùng nhà sản xuất Lương Thiên Lương; khâu hậu kỳ do đội ngũ AntiAntiArt đảm nhiệm.

Theo một số thông tin được chia sẻ, mức đầu tư cho sản phẩm lần này có thể lên tới vài tỷ đồng. Tuy nhiên, Mai Dora không xác nhận con số cụ thể, cho biết đây là dự án cô chuẩn bị trong thời gian dài và sử dụng nguồn tài chính cá nhân tích lũy qua nhiều năm. Mai Dora cũng chia sẻ rằng việc đầu tư cho sản phẩm đầu tay là bước cần thiết nếu muốn theo đuổi âm nhạc một cách nghiêm túc và bài bản.

Tại sự kiện ra mắt, Mai Dora nhắc đến sự đồng hành của ông xã - bình luận viên Văn Tùng, Mai Dora không giấu được xúc động và bật khóc khi chia sẻ: “Âm thầm hậu thuẫn cho em nhiều nhất là chồng em. Lúc ban đầu thực ra chồng em không biết em làm gì, thấy vợ tối ngày đi luyện cái này, quay cái kia rồi suốt ngày giảm cân, suốt ngày tập rồi đi học thanh nhạc, nhưng chồng em chưa bao giờ hỏi em là em làm cái này có suy nghĩ là mình có thành công hay không, chồng em cũng không gây áp lực gì cho em cả, mà chồng em còn rất chăm chỉ kiếm tiền để em theo đuổi đam mê.”

Sau hơn một ngày phát hành, MV Say What ghi nhận khoảng 50 nghìn lượt xem trên YouTube đi cùng bình luận phản hồi tích cực từ khán giả. Đáng chú ý, cộng đồng yêu game, vốn quen thuộc với hình ảnh MC của Mai Dora bày tỏ sự bất ngờ trước vai trò mới và sự thay đổi hình ảnh của cô trong sản phẩm lần này. Tuy nhiên, xét về độ phủ sóng, MV hiện vẫn chưa tạo được hiệu ứng lan tỏa rộng trên các nền tảng truyền thông đại chúng. Lượng thảo luận chủ yếu tập trung trong nhóm khán giả sẵn có, đặc biệt là cộng đồng theo dõi Mai Dora từ trước. Bên cạnh những phản hồi ghi nhận sự đầu tư nghiêm túc, một số ý kiến cũng cho rằng sản phẩm chưa thực sự nổi bật về giai điệu hoặc ý tưởng hình ảnh để tạo dấu ấn rõ rệt giữa thị trường Vpop có tính cạnh tranh cao.

Mai Dora, tên thật Trương Vũ Quỳnh Mai (sinh năm 1995), là gương mặt quen thuộc của cộng đồng Esports Việt Nam. Cô được biết đến qua mạng xã hội với hình ảnh trẻ trung, năng động, sau đó tham gia một số dự án phim học đường và các sản phẩm giải trí dành cho giới trẻ. Dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của cô là khi đảm nhận vai trò MC tại các giải đấu Esports, đặc biệt ở bộ môn Liên Minh Huyền Thoại, từ đó trở thành cái tên thường xuyên xuất hiện trên các sân khấu thi đấu lớn. Năm 2023, Mai Dora kết hôn với bình luận viên Văn Tùng. Anh có nhiều năm hoạt động trong vai trò caster, góp mặt tại các giải đấu trong nước cũng như một số sự kiện khu vực. Cả hai được khán giả Esports biết đến như một cặp đôi gắn bó lâu dài với môi trường thi đấu game.

