Nhan sắc hoá thần của mỹ nhân trâm anh thế phiệt, xuất hiện 9 giây mà sốt rần rần

Mới đây, hai đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc trình diễn của Tống Vũ Kỳ (Yuqi), thành viên nhóm (G)I-DLE, bất ngờ gây bão mạng xã hội. Chỉ vỏn vẹn khoảng 7 giây xuất hiện trên màn hình LED cỡ lớn tại một sự kiện, nữ thần tượng đã khiến cộng đồng mạng “đứng ngồi không yên” vì visual quá đỗi nổi bật và cuốn hút.

Trong hai đoạn clip đang được chia sẻ chóng mặt, Yuqi xuất hiện với góc quay cận mặt, ánh đèn sân khấu hắt nhẹ làm nổi bật làn da trắng mịn và đường nét hài hoà. Ánh mắt sắc sảo, sống mũi cao cùng thần thái tự tin tạo nên tổng thể cuốn hút đến mức nhiều người ví von là “nhan sắc hoá thần”. Dù chỉ lướt qua màn hình trong vài giây ngắn ngủi, khoảnh khắc ấy vẫn đủ để khiến khán giả phải tua đi tua lại.

Hai đoạn video nhanh chóng nhận về hàng loạt lượt chia sẻ cùng vô số lời khen. Nhiều bình luận bày tỏ sự trầm trồ trước khí chất sân khấu của nữ idol, cho rằng mỗi lần Yuqi bước lên sân khấu đều tạo nên hiệu ứng bùng nổ. Thậm chí, có ý kiến còn nhận xét thần thái quyến rũ, lạnh lùng khi biểu diễn của cô hoàn toàn trái ngược với hình ảnh năng lượng, hoạt bát và hài hước ngoài đời, điều càng khiến công chúng thêm tò mò và yêu thích.

Tống Vũ Kỳ - Song Yuqi, sinh ngày 23/9/1999 tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Ra mắt cùng (G)I-DLE vào năm 2018 dưới sự quản lý của Cube Entertainment, cô nhanh chóng gây chú ý nhờ chất giọng trầm đặc trưng. Trong quá trình hoạt động, (G)I-DLE liên tiếp ghi dấu ấn với loạt ca khúc nổi bật như LATATA, TOMBOY, Nxde và Queencard. Những bản hit này giúp nhóm xây dựng hình ảnh cá tính, khác biệt và từng bước khẳng định vị thế vững chắc trên bản đồ Kpop quốc tế.

Tống Vũ Kỳ - Song Yuqi, sinh ngày 23/9/1999 tại Bắc Kinh (Trung Quốc) (Ảnh: X)

Yuqi ra mắt cùng (G)I-DLE vào năm 2018 (Ảnh: X)

Bên cạnh hoạt động nhóm, Yuqi cũng sớm phát triển sự nghiệp solo. Năm 2021, cô phát hành đĩa đơn đầu tay A Page với hai ca khúc Giant và Bonnie & Clyde, nhận được phản hồi tích cực nhờ màu sắc cá tính và chất giọng nội lực. Năm 2024, nữ idol tiếp tục ra mắt mini album solo đầu tiên YUQ1, cho thấy sự trưởng thành rõ nét trong phong cách âm nhạc và hình ảnh.

Bên cạnh hoạt động nhóm, Yuqi cũng sớm phát triển sự nghiệp solo (Ảnh: X)

Không dừng lại ở thị trường Hàn Quốc, Yuqi còn có lượng người hâm mộ đông đảo tại quê nhà Trung Quốc. Đáng chú ý, bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, những thông tin xoay quanh gia thế của nữ idol cũng nhiều lần trở thành chủ đề bàn tán. Theo một số thông tin lan truyền trên mạng, gia đình cô thuộc diện khá giả, thậm chí được cho là có vị thế trong giới thượng lưu tại Bắc Kinh. Có nguồn tin cho rằng bố mẹ cô là những nhân vật có tiếng và từ nhỏ Yuqi đã sinh sống tại khu căn hộ cao cấp với hệ thống an ninh nghiêm ngặt.