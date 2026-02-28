Không còn "BLACKPINK in your area"

Ngày 27/2, BLACKPINK chính thức trở lại đường đua âm nhạc với mini album Deadline và MV chủ đề GO sau một thời gian dài im ắng. Như thường lệ, sản phẩm nhanh chóng thu hút sự chú ý khổng lồ từ truyền thông và công chúng toàn cầu. Chỉ sau một ngày ra mắt, MV mới của nhóm đã thu về hơn 21 triệu lượt xem. Đặc biệt, Deadline còn lập kỷ lục trở thành album bán chạy nhất của một nhóm nhạc nữ trên Hanteo trong ngày đầu phát hành với doanh số chạm mốc 1.448.380 bản. Tuy nhiên, đằng sau sức nóng của màn comeback cùng những thành tích ấn tượng này, người hâm mộ lại cảm thấy hụt hẫng, tinh ý nhận ra hàng loạt chi tiết cho thấy sự rời rạc, thiếu gắn kết của 4 cô gái nhà YG sau chặng đường 10 năm hoạt động.

Ngày 27/2, BLACKPINK chính thức trở lại đường đua âm nhạc với mini album Deadline và MV chủ đề GO

Điểm gây tiếc nuối đầu tiên và rõ ràng nhất ngay khi khán giả thưởng thức trọn vẹn mini album chính là sự biến mất của câu hát biểu tượng "BLACKPINK in your area". Ngoại trừ ca khúc Jump đã được phát hành từ tháng 7 năm ngoái, câu slogan quen thuộc này hoàn toàn vắng bóng trong tất cả các bài hát mới. Kể từ khi debut, "BLACKPINK in your area" không chỉ là một câu rap mở đầu bắt tai mà đã trở thành DNA âm nhạc định hình nên tên tuổi của nhóm. Việc loại bỏ hoàn toàn "đặc sản" này khiến người hâm mộ cảm thấy trống trải.

Điểm gây tiếc nuối là sự biến mất của câu hát biểu tượng "BLACKPINK in your area" (Ảnh: X)

Netizen còn phát hiện ra một chi tiết đáng bàn ở phần credit nhạc trên các nền tảng phát hành, điển hình như Spotify. Cụ thể, bên cạnh tên nghệ sĩ chính là BLACKPINK, phần nghệ sĩ trình diễn lại được ghi chú thêm lần lượt tên riêng của 4 cô nàng. Cách ghi nhận này khá hiếm gặp ở các nhóm nhạc Kpop truyền thống, phần nào cho thấy tính cá nhân hóa đang được đề cao trong lần trở lại này. Màn comeback này giống như màn collab của 4 ngôi sao Jennie, Rosé, Lisa, Jisoo - chứ không chỉ là sự trở lại của BLACKPINK. 4 thành viên đang gây dựng đế chế giải trí riêng và tách biệt. Điều này khiến người hâm mộ lo sợ, đây sẽ là màn comeback cuối của BLACKPINK.

Netizen còn phát hiện ra một chi tiết đáng bàn ở phần credit nhạc trên các nền tảng phát hành, điển hình như Spotify

Dù MV tái xuất được đầu tư hoành tráng với bối cảnh xa hoa và trang phục lộng lẫy, người xem lại hụt hẫng vì có quá ít khung hình trọn vẹn 4 người. Đáng tiếc hơn là khán giả hoàn toàn không tìm thấy phân cảnh vũ đạo chung nào của nhóm. Thay vào đó, phần lớn thời lượng MV mới được cắt xẻ và chia đều cho các set quay cá nhân, chủ yếu tập trung phô diễn nhan sắc cùng cá tính riêng biệt của từng thành viên.

Không dừng lại ở đó, màn comeback lần này còn vấp phải ý kiến cho rằng tổng thể sản phẩm khá nhạt nhòa. Trên các diễn đàn, nhiều netizen nhận xét màn thể hiện của nhóm thiếu sự gắn kết, 4 thành viên cũng không có quá nhiều content chung để quảng bá sản phẩm. Xuyên suốt chiến dịch quảng bá, phía YG dường như chỉ tập trung tung ra các bộ ảnh concept để tôn vinh triệt để visual sắc sảo của từng cá nhân, trong khi lại vô cùng khan hiếm những khung hình chụp chung trọn vẹn của cả nhóm. Khâu quảng bá của BLACKPINK bị đánh giá là hời hợt và ra nhạc cho xong.

Nhiều netizen nhận xét màn thể hiện của nhóm thiếu sự gắn kết, 4 thành viên cũng không có quá nhiều content chung (Ảnh: X)

Kể từ thời điểm kết thúc hợp đồng cá nhân với YG vào cuối năm 2023, cả 4 thành viên đều dồn toàn lực phát triển sự nghiệp solo. Với định hướng riêng biệt cùng danh tiếng cá nhân liên tục bùng nổ, họ vươn tầm trở thành những biểu tượng toàn cầu độc lập. Khi không còn bản hợp đồng chung ràng buộc mọi lịch trình, cộng thêm guồng quay công việc bận rộn đã khiến các hoạt động nhóm của BLACKPINK buộc phải thu hẹp lại. Các cô gái dường như chỉ có thể sắp xếp họp mặt trọn vẹn đội hình trong khoảng thời gian diễn ra tour diễn Deadline.

Kể từ thời điểm kết thúc hợp đồng cá nhân với YG vào cuối năm 2023, cả 4 thành viên đều dồn toàn lực phát triển sự nghiệp solo (Ảnh: X)

Sự thay đổi trong định hướng hoạt động đã để lại nhiều khoảng trống trong lòng những người theo dõi nhóm từ những ngày đầu. Không ai có thể phủ nhận sức nóng của thương hiệu BLACKPINK trên thị trường quốc tế vẫn cực kỳ lớn, và vị thế của từng thành viên vẫn luôn chễm chệ ở top đầu ngành giải trí. Thế nhưng, hình bóng về một nhóm nhạc 4 người hoàn chỉnh, gắn kết dường như đã lùi dần vào quá khứ. Sau 10 năm đứng trên đỉnh cao, sự bứt phá của 4 mảnh ghép độc lập đang vô tình làm lu mờ đi bức tranh tổng thể mang tên BLACKPINK mà người hâm mộ từng vô cùng tự hào.