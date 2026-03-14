Từng là một trong những idol nổi tiếng nhất bước ra từ hệ thống nhóm nhạc quốc dân Nhật Bản, Miyawaki Sakura có sự nghiệp kéo dài hơn một thập kỷ và lượng người hâm mộ hùng hậu trải khắp châu Á. Thế nhưng sau khi tái debut tại Hàn Quốc, hành trình của nữ idol lại khiến không ít khán giả đặt dấu hỏi: vì sao một ngôi sao từng sở hữu sức hút mạnh mẽ lại dần đánh mất vị thế trên bản đồ Kpop?

Trước khi trở thành thành viên của LE SSERAFIM, Sakura đã có nền tảng fandom cực kỳ vững chắc. Cô nổi tiếng từ thời hoạt động trong HKT48 và AKB48, sau đó tiếp tục bùng nổ tại Hàn Quốc khi tham gia chương trình sống còn Produce 48 và ra mắt cùng IZ*ONE. Ở thời điểm đó, Sakura gần như là một trong những thành viên sở hữu fandom lớn và chịu chi nhất nhóm, đặc biệt tại thị trường Trung Quốc, nơi các fanbar thường xuyên “gánh” doanh số album cũng như nhiều chiến dịch ủng hộ quy mô lớn.

Chính vì vậy, khi Sakura quyết định tái debut dưới trướng Source Music (công ty trực thuộc Hybe), nhiều người kỳ vọng cô sẽ trở thành át chủ bài của nhóm mới. Tuy nhiên, sau gần bốn năm hoạt động, không ít fan cho rằng những gì Sakura nhận lại hoàn toàn trái ngược với kỳ vọng ban đầu.

Một trong những tranh cãi lớn nhất xoay quanh việc tài nguyên cá nhân của Sakura bị hạn chế. Dù sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo và sức hút thương mại lớn nhất trong nhóm, nhiều cơ hội hợp tác đều “bay màu”. Một số fan thậm chí cho rằng công ty thường xuyên đưa ra điều kiện phải xuất hiện theo nhóm trong những lời mời dành riêng cho Sakura, khiến nhiều thương hiệu đành rút lui.

Vấn đề này đặc biệt gây tranh luận khi Sakura vốn đã có mối quan hệ lâu năm với nhà mốt Louis Vuitton. Tuy nhiên khi công bố đại sứ, danh hiệu lại được trao cho cả nhóm thay vì cá nhân cô, khiến một bộ phận người hâm mộ cảm thấy tài nguyên cá nhân của nữ idol tiếp tục bị chia đều.

Theo chia sẻ từ Sakurabar ở Trung Quốc, nhiều thương hiệu đã tìm cách liên hệ với Source Music từ khoảng tháng 9 năm ngoái để đề xuất hợp tác với Sakura, nhưng phần lớn đều không nhận được phản hồi trong thời gian dài.

Một số thương hiệu được cho là đã thử liên hệ qua nhiều kênh khác nhau, kể cả phía quản lý tại Nhật Bản, song vẫn phải chờ sự phê duyệt từ công ty. Trong vài trường hợp hiếm hoi nhận được phản hồi, câu trả lời chỉ là thông báo ngắn gọn rằng đề xuất “không phù hợp”, mà không có thêm giải thích cụ thể.

Điều này khiến nhiều fan lo ngại rằng uy tín nghề nghiệp của Sakura có thể bị ảnh hưởng nếu sự việc này cứ tiếp tục tiếp diễn. Bởi trong ngành giải trí, nghệ sĩ và công ty quản lý thường được nhìn nhận như một thể thống nhất, và các thương hiệu khó phân định rạch ròi lỗi thuộc về phía nào. Suốt 4 năm gia nhập Source Music, Sakura bị công ty âm thầm huỷ hoại sự nghiệp cá nhân, kìm hãm sự nổi tiếng để không lấn át các thành viên khác.

Không chỉ vậy, sự nghiệp của Sakura trong vài năm gần đây cũng liên tục vướng phải những tranh luận về năng lực. Sau khi debut lần thứ 3, giọng hát của cô thường xuyên trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Một số ý kiến khắt khe thậm chí so sánh khả năng vocal của nữ idol với các TikToker, cho rằng cô chưa cho thấy sự tiến bộ rõ rệt sau nhiều năm hoạt động. Giọng hát của Sakura nghẹt, chua và run, gần như không một kỹ năng thanh nhạc nào có sự tiến bộ.

Sakura bật khóc khi luyện hát vì không thể thể hiện tốt

Dù vậy, không thể phủ nhận Sakura vẫn là gương mặt có sức hút mạnh về mặt hình ảnh. Nhan sắc trong trẻo như hoa anh đào, phong thái idol dày dạn kinh nghiệm cùng khả năng giữ nhiệt fandom ổn định giúp cô vẫn duy trì vị thế đáng kể trong nhóm.