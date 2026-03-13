Những ngày vừa qua, ca khúc That’s A No No của nhóm ITZY bỗng chốc trở nên viral trên mạng xã hội và tạo nên một trào lưu dance cover thu hút sự tham gia của nhiều nghệ sĩ Kpop. Sự kiện này không chỉ hâm nóng lại tên tuổi của ITZY mà còn thắp lên hy vọng về một sự trở lại mạnh mẽ của năm cô gái sau một thời gian dài im ắng trên đường đua âm nhạc.

ITZY biểu diễn THAT'S A NO NO tại concert

Bắt nguồn từ đêm diễn mở màn cho chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới lần thứ ba TUNNEL VISION vừa diễn ra tại Seoul. Tại đây, phần trình diễn ca khúc That’s A No No của ITZY bất ngờ tạo nên một cơn sốt. Điểm nhấn làm nên sức hút của tiết mục này chính là kỹ năng biểu diễn lôi cuốn, kết hợp cùng những động tác vũ đạo dứt khoát và chuẩn chỉnh mang đúng thương hiệu của ITZY kể từ những ngày đầu ra mắt.

That’s A No No thực chất là một ca khúc b-side nằm trong album It’z Me được phát hành từ năm 2020. Ở thời điểm đó, bài hát này gần như bị che lấp bởi sức hút quá lớn của bản hit chủ đề Wannabe . Phải đến sáu năm sau, đây mới là lần đầu tiên That’s A No No được ITZY đem lên sân khấu biểu diễn trực tiếp và lập tức nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt.

Ca khúc That's A No No bất ngờ viral nhờ màn trình diễn tại concert của ITZY (Ảnh: X)

Đặc biệt, các đoạn fancam ghi lại khoảnh khắc khoe vũ đạo sắc bén của các thành viên Ryujin, Chaeryeong và Yeji đã nhanh chóng thu về lượng tương tác khủng. Bởi vì sức hút quá lớn của ca khúc, công ty chủ quản JYP Entertainment lập tức tung ra bản video toàn cảnh sân khấu trình diễn tại concert lên kênh YouTube chính thức của nhóm. Tính đến thời điểm hiện tại, video này đã nhận được hơn 3,6 triệu lượt xem. Đáng chú ý, tổng số lượt xem của các video ngắn liên quan đến That’s A No No được đăng tải trên các nền tảng YouTube Shorts, Instagram Reels và TikTok của ITZY đã vượt quá 40 triệu trong một thời gian ngắn.



That’s A No No đã nhanh chóng tạo nên một trào lưu thu hút sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ Kpop

Sự bùng nổ của That’s A No No đã nhanh chóng tạo nên một trào lưu nhảy cover lan rộng trên các nền tảng mạng xã hội. Trào lưu này thu hút sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ Kpop đình đám như Jihyo và Momo (TWICE), Hanbin (Tempest), Zhang Hao (ZB1), Hyeongjun (Cravity), Lee Chaeyeon,... Việc hàng loạt đồng nghiệp cùng tham gia bắt trend càng đẩy mức độ phổ biến của bài hát lên cao.

Hiệu ứng từ mạng xã hội đã trực tiếp tác động tích cực đến thành tích nhạc số của ca khúc. That’s A No No đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục, xuất hiện lần đầu tiên tại các bảng xếp hạng âm nhạc nội địa của Hàn Quốc sau sáu năm phát hành. Trên nền tảng Spotify, bài hát này trở thành ca khúc được nghe nhiều nhất của ITZY trong ngày ở thời điểm hiện tại. Trước sức nóng của That’s A No No , ITZY quyết định sẽ quảng bá ca khúc này lên sân khấu M Countdown vào tuần tới.

ITZY từng là một hiện tượng của Kpop thế hệ thứ tư với loạt thành tích vô cùng ấn tượng (Ảnh: X)

Ra mắt vào năm 2019, ITZY từng là một hiện tượng của Kpop thế hệ thứ tư với loạt thành tích vô cùng ấn tượng. Nhóm sở hữu đội hình năm thành viên gồm Ryujin, Yeji, Yuna, Chaeryeong, Lia có nhan sắc đồng đều cùng kỹ năng trình diễn được đánh giá thuộc top đầu thế hệ, khi sở hữu đến ba cái tên có khả năng vũ đạo nổi trội là Ryujin, Yeji và Chaeryeong. ITZY nhanh chóng ghi điểm với khả năng làm chủ sân khấu, xử lý gọn gàng các tổ hợp vũ đạo khó nhằn. Cùng với định hướng âm nhạc trẻ trung và thông điệp yêu bản thân, nhóm nhanh chóng chiếm được thiện cảm của đông đảo khán giả.

ITZY sở hữu cho mình loạt các ca khúc hit ấn tượng thời kỳ đầu ra mắt (Ảnh: X)

Ca khúc ra mắt Dalla Dalla ngay khi phát hành đã càn quét các bảng xếp hạng tại Hàn Quốc, mang về vô số cúp chiến thắng trên các show âm nhạc cũng như các giải thưởng tân binh danh giá. ITZY sau đó tiếp nối đà thành công với loạt hit như ICY, Mafia In The Morning, Not Shy và Loco . Đỉnh cao của nhóm phải kể đến siêu hit Wannabe với vũ đạo lắc vai đình đám một thời trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, chu kỳ thành công của ITZY không duy trì được quá lâu. Kể từ sau album Crazy In Love , các sản phẩm âm nhạc tiếp theo của nhóm bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt và không còn được đón nhận nồng nhiệt. Việc liên tục thay đổi concept, định hướng âm nhạc thay đổi, nhiều khán giả đánh giá các bài hát chủ đề trong giai đoạn này không còn hay và bắt tai như những bản hit trước đó. Bên cạnh chất lượng âm nhạc, công ty chủ quản JYP Entertainment cũng liên tục vấp phải làn sóng phàn nàn từ người hâm mộ vì chiến lược quảng bá yếu kém.



Sự thụt lùi về thành tích của nhóm khiến nhiều khán giả tiếc nuối (Ảnh: X)

Trong những lần trở lại gần đây, nhóm gần như vắng bóng trên các bảng xếp hạng nhạc số nội địa. Thành tích sụt giảm nghiêm trọng khiến vị thế của ITZY bị đẩy lùi lại hẳn so với các nhóm nhạc nữ cùng thời. Cùng với sự ra mắt dồn dập của các nhóm nhạc thế hệ thứ năm, cái tên ITZY dần trở nên mờ nhạt trên bản đồ Kpop, để lại không ít tiếc nuối cho người hâm mộ và khán giả trung lập.

Vào tháng 9 năm ngoái, ITZY đã chính thức gia hạn hợp đồng với JYP Entertainment. Sau đó, nhóm cho ra mắt mini album thứ mười một mang tên Tunnel Vision nhưng nhìn chung vẫn chưa tạo được nhiều dấu ấn đột phá trên thị trường. Do đó, sự hồi sinh bất ngờ của That’s A No No ở thời điểm hiện tại đã giúp cộng đồng fan thắp lên hy vọng về sự trở lại mạnh mẽ của nhóm sau nhiều năm chật vật.

Fan hy vọng ITZY sẽ tận dụng được cơ hội lần này để trở lại mạnh mẽ (Ảnh: X)

Sắp tới, ITZY sẽ tiếp tục chuyến lưu diễn TUNNEL VISION kết hợp cùng các hoạt động quảng bá cho That’s A No No . Bên cạnh đó, vào cuối tháng 3, thành viên em út Yuna cũng sẽ chính thức ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo. Nhiều khán giả đang rất mong đợi ITZY sẽ tận dụng tốt đà bứt phá này để trở lại mạnh mẽ, xứng tầm với nhan sắc và tài năng thực sự của nhóm hiện tại.