ITZY tung 7 MV mới cho đợt comeback nhưng view lẹt đẹt, JYP bị mỉa mai: "Lười PR mà còn tham thì chịu thôi"

Nhóm nữ nhà JYP - ITZY vừa chính thức trở lại với album mới Born To Be cùng đội hình 4 thành viên do giọng ca chính Lia gặp vấn đề về sức khoẻ nên cần thời gian dưỡng bệnh. Với đợt comeback này, công ty quyết định chơi lớn khi tung hẳn... 7 MV mới trong album này gồm 4 MV solo và 3 MV nhóm cùng ca khúc chủ đề Untouchable. Hiếm hoi lắm mới thấy JYP đầu tư như vậy cho "gà nhà" nhưng kết quả nhận được thì không mấy khả quan.

ITZY chính thức trở lại cùng Born To Be

MV chủ đề Untouchable ra mắt vào ngày 8/1 chỉ thu về chưa đến 3 triệu view trên YouTube sau 24 tiếng. Bên cạnh đó, 2 MV khác của nhóm là Mr. Vampire và Born To Be được phát hành lần lượt vào 1 và 3 tuần trước cũng chỉ có lượt xem là 5.2 triệu và 12 triệu - 1 con số đáng thất vọng so với các MV trước mà ITZY từng có.

Mr. Vampire - ITZY

Born To Be - ITZY

Untouchable - ITZY

Chủ đề bàn luận "Tại sao lượt xem MV của ITZY dạo gần đây lại thấp như vậy?" được bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn. Theo 1 số cư dân mạng, JYP đã không dùng cách PR thông thường là chạy quảng cáo trên YouTube nên lượt view của nhóm mới lẹt đẹt như vậy. Một giả thuyết phổ biến khác cho rằng YouTube đang ngày càng khắt khe hơn với lượt xem MV KPop.

Lượt xem MV lẹt đẹt của ITZY

Ngoài ra, việc "tham lam" phát hành quá nhiều MV khiến sự tập trung của khán giả bị phân tán thay vì chỉ chăm chăm cày view cho 1 sản phẩm như những đợt comeback trước, netizen thậm chí còn mỉa mai: "Lười PR mà còn tham thì chịu thôi".

Tên tuổi của ITZY cũng không còn phổ biến nhiều như trước cùng sự vắng mặt của giọng ca chính Lia cũng là một trong những lý do được đưa ra cho màn comeback "nguội lạnh" của nhóm. 3 MV chung của nhóm cũng bị đánh giá là khá một màu, nhạc giật đùng đùng cùng màu sắc chiến binh không có gì khác biệt.

ITZY giờ đã không còn hot như hồi mới debut

Có lẽ ITZY nói riêng và JYP nói chung nên tìm cách PR khác cho những đợt comeback sau để đạt được hiệu quả nhiều hơn.