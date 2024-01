Thành viên girl group đình đám 1 thời gặp lại "ông chủ cũ" JYP, fan mong nhóm tái hợp nhưng chắc khó xảy ra!

Có 1 thời, JYP được mệnh danh "chúa mát tay" khi liên tục đào tạo ra những nhóm nữ đình đám, có thể kể đến như Wonder Girls, miss A, TWICE, ITZY... Tuy thời gian gần đây, công ty này có phần hơi tụt dốc so với trước kia nhưng không thể phủ nhận những đóng góp của JYP cho nền âm nhạc Hàn Quốc.

miss A quy tụ 4 cô gái Fei, Jia, Min và Suzy. Ngay từ khi ra mắt vào năm 2010 với ca khúc đầu tay Bad girl good girl, nhóm đã nhanh chóng thiết lập được nhiều kỷ lục như nhóm nữ giành hạng 1 nhanh nhất trên show âm nhạc, ẵm luôn Daesang của MAMA chỉ với bài hát debut...

Bad girl good girl - miss A

miss A thành công chỉ với bài hát debut

Sau thành công của Bad girl good girl, miss A tiếp tục có thêm chuỗi liên hoàn hit, thậm chí ca khúc cuối cùng của nhóm trước khi tan rã là Only you cũng có nhiều thành tích đáng nể.

Với thành công như vậy, nhiều người nghĩ rằng miss A sẽ trụ vững lâu dài trong làng nhạc cho đến khi JYP mắc phải một sai lầm. Là em út trong nhóm lại có ngoại hình vô cùng nổi bật, Suzy được công ty lăng xê một cách hồn nhiên khiến miss A vô tình bị biến thành nhóm "Suzy và những người bạn".

Nhóm vô tình bị biến thành "Suzy và những người bạn"

Suzy ngày càng khẳng định được tên tuổi sau 14 năm gắn bó với JYP

Chắc hẳn 3 thành viên còn lại cũng cảm thấy bất mãn với sự phân biệt đối xử đến từ công ty rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. miss A tan rã vào năm 2017, 3 thành viên rời JYP, chỉ còn một mình Suzy ở lại.

Sau nhiều năm, mới đây chị cả Fei bỗng chia sẻ hình ảnh "như chưa hề có cuộc chia ly" với "ông chủ cũ" JYP. Nhiều người khi thấy bức ảnh này đều hi vọng 1 ngày nào đó miss A sẽ tái hợp nhưng chắc có lẽ điều này sẽ khó xảy ra.

Fei vui mừng khi gặp lại JYP, thành viên Jia cũng vào bình luận

Đến thời điểm hiện tại, 3 thành viên vẫn follow nhau nhưng tuyệt đối "cạch mặt" Suzy, vậy thì chắc còn lâu lắm khán giả mới được thấy lại miss A đầy đủ 4 thành viên trên sân khấu.