DKB là nhóm nhạc nam trực thuộc Brave Entertainment, ra mắt vào năm 2020 với đội hình 8 thành viên gồm E-Chan, D1, GK, Heechan, Lune, Junseo, Yuku và Harry-June. Đây là boygroup đầu tiên được công ty này giới thiệu sau nhiều năm kể từ khi các nhóm trước đó tạm ngưng hoạt động. Trong những năm qua, DKB vẫn duy trì hoạt động đều đặn với nhiều sản phẩm âm nhạc, tổ chức tour lưu diễn quốc tế và thậm chí debut tại thị trường Nhật Bản.

DKB là nhóm nhạc đàn em của Brave Girs (Ảnh: DKB Wiki)

Tuy nhiên, phía sau lịch trình tưởng chừng ổn định đó lại là một thực tế khá khắc nghiệt. Mới đây, các thành viên DKB gây chú ý khi xuất hiện trong một video trên kênh YouTube Human Story và thẳng thắn chia sẻ về tình hình tài chính của nhóm. Theo tiết lộ, dù đã hoạt động nhiều năm trong ngành giải trí, các thành viên vẫn chưa nhận được chút đồng lương nào sau gần 7 năm hoạt động.

Lý do đơn giản là bởi DKB chưa tạo ra lợi nhuận về cho công ty nên những khoản đầu tư đào tạo và quảng bá cho từng người vẫn còn đó, mức hòa vốn còn xa tít tắp.

Một thành viên cho biết làm idol không phải con đường phù hợp nếu mục tiêu là kiếm tiền. So với thời gian, công sức và đam mê bỏ ra, số tiền thu lại gần như không đáng kể. Thậm chí, chi phí sinh hoạt của cả nhóm cũng phải tiết kiệm tối đa. Theo chia sẻ, 8 thành viên hiện đang cố gắng xoay xở tiền ăn chỉ với khoảng 20.000 won mỗi ngày, tương đương khoảng 360.000 - 380.000 đồng, tức mỗi người chỉ khoảng 45.000 đồng/ngày.

Các thành viên chỉ 45 nghìn đồng để ăn uống trong một ngày (Ảnh: YouTube)

Dẫu vậy, các thành viên khẳng định họ vẫn kiên trì theo đuổi con đường idol này vì đam mê và vì người hâm mộ đã luôn đồng hành cùng nhóm trong suốt thời gian qua.

Sau một khoảng thời gian đóng băng, DKB trở lại với mini album Emotion vào cuối năm ngoái. Dù chất lượng được đánh giá khá tốt, đầu tư cả phần hình ảnh lẫn âm nhạc trên các diễn đàn Hàn Quốc, cả nhóm lại không có được sự ghi nhận xứng đáng.

Mini album Emotion doanh thu lẹt đẹt, có những ngày chỉ bán được vài chục bản. Có hôm chỉ tẩu tán được đúng 12 đĩa - một con số quá hẩm hiu đối với bất kỳ nhóm nhạc nào. Tổng doanh thu tuần đầu vươn lên 22 nghìn album, phần nào nói lên fandom của nhóm dù không đong nhưng vẫn sẵn sàng chi tiền và cổ vũ các chàng trai.

Mini album mới nhất của DKB có ngày chỉ bán được 12 bản

Dù thành tích thương mại còn khiêm tốn, câu chuyện của DKB vẫn khiến nhiều khán giả lặng đi bởi nó phần nào phản ánh mặt trái khắc nghiệt của ngành công nghiệp thần tượng. Không phải nhóm nhạc nào ra mắt cũng nhanh chóng đạt được hào quang hay doanh thu khủng như những cái tên đình đám của Kpop. Với nhiều nghệ sĩ trẻ, hành trình theo đuổi ước mơ đôi khi đồng nghĩa với nhiều năm làm việc không lương, sống tiết kiệm và kiên nhẫn chờ đợi cơ hội toả sáng.