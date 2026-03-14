Một đoạn video của Seohyun - em út nhóm Girls' Generation đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội châu Á. Trong khung cảnh trang trọng của buổi hòa nhạc, nữ thần tượng đứng giữa dàn nhạc giao hưởng, chăm chú kéo violin theo giai điệu quen thuộc của ca khúc debut Into the New World. Seohyun đang thử sức với những hướng đi mới trong âm nhạc, trong đó có việc biểu diễn violin trong buổi hòa nhạc của Sol Philharmonic Orchestra. Đây được xem là bước thử nghiệm thú vị của nữ nghệ sĩ sau nhiều năm hoạt động trong ngành giải trí.

Video Seohyun chơi violin đang gây chú ý

Hình ảnh Seohyun trong bộ váy hồng thanh lịch, tập trung vào từng nốt nhạc với phong thái điềm tĩnh khiến nhiều khán giả bất ngờ. Điều đáng chú ý là cô mới làm quen với violin khoảng 5 tháng nhưng đã thể hiện khả năng chơi nhạc khá thuần thục, hòa cùng dàn nhạc một cách tự nhiên. Khoảnh khắc này nhanh chóng gây chú ý không chỉ bởi sự mới mẻ trong hình ảnh của Seohyun mà còn bởi hành trình bền bỉ của cô trong showbiz.

Nhiều khán giả chợt nhận ra đã gần hai thập kỷ kể từ khi Seohyun debut cùng Girls' Generation, nhưng nữ idol sinh năm 1991 vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung và khí chất thanh tao đặc trưng. Sau 19 năm hoạt động, Seohyun vẫn được nhắc đến như một trong những hình mẫu hiếm hoi của Kpop: vừa xinh đẹp tài năng, vừa có nền tảng học vấn và lối sống kỷ luật hiếm có.

Sau 19 năm hoạt động, Seohyun vẫn được nhắc đến như một trong những hình mẫu hiếm hoi của Kpop: vừa xinh đẹp tài năng, vừa có nền tảng học vấn và lối sống kỷ luật hiếm có (ảnh: X)

Seohyun tên thật là Seo Joohyun, sinh ngày 28/6/1991. Cô được SM Entertainment phát hiện khi mới 12 tuổi trên tàu điện ngầm và nhanh chóng trở thành thực tập sinh. Năm 2007, Seohyun ra mắt trong đội hình Girls' Generation, nhóm nữ quốc dân của Hàn Quốc. Với chất giọng nội lực, Seohyun đảm nhận vị trí hát dẫn và tạo điểm nhấn trong loạt bản hit đình đám của nhóm như Gee, Genie, Oh!, The Boys, I Got a Boy,... Seohyun cũng tham gia nhóm nhỏ TaeTiSeo, gia tăng độ nổi tiếng toàn châu Á.

Bên cạnh khả năng ca hát, nữ idol còn được biết đến với năng khiếu âm nhạc đa dạng. Ngoài violin mới học gần đây, Seohyun còn chơi piano khá thành thạo - kỹ năng được cô rèn luyện từ sớm trong quá trình đào tạo nghệ thuật.

Seohyun là em út hút fan của SNSD, sau nhiều năm hoạt động trong showbiz, cô nàng vẫn là "út cưng" được nhiều đồng nghiệp yêu mến. Tuy là em út SNSD, nhưng Seohyun có tính cách chững chạc, điềm tĩnh khác với hình mẫu em út thông thường. Cô nổi tiếng bởi tính cách nghiêm túc, kỷ luật và lối sống lành mạnh. Trong các chương trình truyền hình, Seohyun thường được nhắc đến như “em út mẫu mực” khi luôn chú trọng việc tập luyện, ăn uống khoa học và giữ thói quen sinh hoạt ngăn nắp.

Seohyun là em út hút fan của SNSD, sau nhiều năm hoạt động trong showbiz, cô nàng vẫn là "út cưng" được nhiều đồng nghiệp yêu mến (ảnh: IG)

Một yếu tố khác khiến Seohyun luôn được đánh giá cao là nền tảng học vấn. Cô tốt nghiệp Dongguk University chuyên ngành Kịch nghệ và Diễn xuất vào năm 2014, đồng thời nhận giải thưởng thành tựu tại lễ tốt nghiệp. Việc theo học nghiêm túc tại một trường đại học danh tiếng trong khi vẫn duy trì lịch trình hoạt động dày đặc từng khiến công chúng ấn tượng. Ngoài ra, Seohyun còn nổi tiếng với thói quen đọc sách. Cô thường chia sẻ về việc dậy sớm để đọc sách và trau dồi kiến thức, đặc biệt là các cuốn sách về kỹ năng sống và phát triển bản thân.

Lối sống kỷ luật của Seohyun thậm chí trở thành giai thoại trong giới giải trí Hàn Quốc. Tờ săn tin nổi tiếng Dispatch từng “bỏ cuộc” khi theo dõi nữ idol vì lịch trình đời thường của cô quá đơn giản: đi làm, đến trường, tập luyện thể thao và ngồi quán cà phê đọc sách. Đời tư sạch bóng scandal cũng giúp Seohyun duy trì hình ảnh tích cực suốt nhiều năm hoạt động.

Tờ săn tin nổi tiếng Dispatch từng “bỏ cuộc” khi theo dõi Seohyun vì lịch trình đời thường của cô quá đơn giản: đi làm, đến trường, tập luyện thể thao và ngồi quán cà phê đọc sách (ảnh: IG)

Sau khi rời SM Entertainment vào năm 2017, Seohyun vẫn duy trì tư cách thành viên Girls' Generation. Hiện tại, Seohyun chuyển hướng mạnh mẽ sang diễn xuất. Cô dần xây dựng hình ảnh một diễn viên nghiêm túc qua nhiều dự án truyền hình như Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo, Private Lives, Jinxed at First hay Song of the Bandits . Nỗ lực của cô được ghi nhận khi giành giải thưởng tại KBS Drama Awards 2022 cho vai diễn trong Jinxed at First, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình chuyển mình từ idol sang diễn viên. Gần đây, Seohyun tiếp tục khẳng định vị thế khi giành giải Nữ diễn viên xuất sắc tại KBS Drama Awards 2025 nhờ vai diễn trong The First Night with the Duke.

Những năm gần đây, dù không hoạt động thường xuyên với SNSD, Seohyun vẫn giữ mối liên kết chặt chẽ với chị em cùng nhóm. Cuộc gặp mỗi năm của SNSD đều khiến người hâm mộ bồi hồi. Từ những cô gái thanh xuân thuở nào, SNSD đều đã trưởng thành, ghi dấu với nhiều vai trò khác nhau và ngày càng khí chất hơn. Ở tuổi 35, Seohyun vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, thanh thoát như nữ thần. Từ hình ảnh em út bầu bĩnh thời mới debut, cô dần trở thành quý cô thanh lịch với chiều cao khoảng 1m70 và tỷ lệ cơ thể cân đối. Phong thái sang trọng khiến Seohyun ngày càng mang dáng dấp của một minh tinh điện ảnh. Nữ nghệ sĩ hiện cũng là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu thời trang cao cấp, được đánh giá cao nhờ phong cách thanh lịch, tinh tế.

Sau gần hai thập kỷ hoạt động, Seohyun vẫn duy trì được vị thế đặc biệt trong showbiz Hàn Quốc. Không chỉ là em út của Girls' Generation, cô còn được xem như hình mẫu nghệ sĩ hiện đại: có tài năng, học thức, kỷ luật và luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân. Chính vì vậy, mỗi lần Seohyun xuất hiện với một hình ảnh mới - từ idol, diễn viên, nghệ sĩ piano cho đến màn thử sức với violin, công chúng lại có thêm lý do để nhắc đến cô như một trong những “cực phẩm” hiếm có của Kpop.