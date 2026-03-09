Một đoạn video ghi lại khoảnh khắc của IVE trên sân khấu show âm nhạc gần đây bất ngờ lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Trong clip, Liz chủ động lùi lại phía sau khi khung hình “ending fairy” của các thành viên đang được ghi hình. Khi máy quay tập trung vào hai gương mặt nổi bật nhất nhóm là Jang Wonyoung và Ahn Yujin, nữ thần tượng sinh năm 2004 nhanh chóng né khỏi khung hình, tránh việc xuất hiện cạnh nhân vật chính của khoảnh khắc đó.

12 giây thu hút tương tác của Liz, Jang Wonyoung và Ahn Yujin trên sân khấu

Liz hết né khung hình của Jang Wonyoung

... lại đến Ahn Yujin

Hành động tưởng chừng nhỏ này lại khiến cộng đồng fan Kpop thích thú. Nhiều người đùa rằng Liz giống như “nữ idol trùng sinh đang thực hiện nhiệm vụ hệ thống”, luôn biết chính xác khi nào nên xuất hiện và khi nào nên lùi lại để không phá vỡ spotlight của đồng đội. Clip nhanh chóng lan truyền trên nhiều nền tảng, một lần nữa khiến cái tên Liz trở thành tâm điểm bàn tán. Khoảnh khắc này cũng khiến nhiều fan Kpop tò mò đi tìm fancam cá nhân của Liz để theo dõi. Ở năm thứ 5 sự nghiệp, Liz ngày càng xinh đẹp thần thái. Từng ánh mắt, cử chỉ trên sân khấu của cô nàng đều khiến dân tình khó mà rời mắt.

Ending fairy hút mắt của Liz

Nhìn lại hành trình của Liz trong gần 4 năm kể từ khi ra mắt, nhiều người nhận ra sự nghiệp của cô thực sự giống một bộ phim, với nhân vật nữ chính phải vượt qua quá nhiều "nhiệm vụ hệ thống". Liz, tên thật Kim Ji-won, sinh năm 2004, là giọng ca chính của IVE - nhóm nhạc nữ trực thuộc Starship Entertainment. Khi IVE debut vào tháng 12/2021, Liz lập tức gây chú ý với mái tóc vàng bạch kim và gương mặt tròn bầu bĩnh như búp bê. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên các diễn đàn Kpop, giúp cô trở thành một trong những tân binh được nhận diện tốt nhất trong đội hình. Ở thời điểm đó, Liz được truyền thông Hàn Quốc và người hâm mộ gọi là “búp bê sống”. Mái tóc vàng, tóc mái bằng và gương mặt sáng giúp cô nổi bật ngay từ những sân khấu đầu tiên với bản hit Eleven . Nhiều người thậm chí còn so sánh Liz với Lisa vì phong cách tóc vàng cá tính và khí chất nổi bật trên sân khấu.

Trong bộ ảnh đầu tiên của IVE, Liz đã gây chú ý bởi ngoại hình (ảnh: Starship)

Liz và hình tượng búp bê thời mới debut được so sánh với Lisa (BLACKPINK) (ảnh: The Show)

Không chỉ gây ấn tượng về ngoại hình, Liz còn nhanh chóng khẳng định vai trò giọng ca chính trong nhóm. Cô sở hữu chất giọng trong trẻo nhưng có độ dày, khả năng giữ nốt cao ổn định và truyền tải cảm xúc tốt. Trong các bản hit của IVE như Love Dive hay I AM , những đoạn cao trào thường do Liz đảm nhận, giúp cô được đánh giá là một trong những main vocal nổi bật của thế hệ idol Gen 4.

Tuy nhiên, hành trình của Liz không chỉ toàn màu hồng. Sau thời gian đầu debut gây chú ý, nữ thần tượng bắt đầu đối mặt với áp lực lớn về ngoại hình. Trong giai đoạn quảng bá ca khúc After LIKE , Liz xuất hiện với vóc dáng tròn trịa hơn trước. Điều này khiến cô trở thành mục tiêu của nhiều bình luận tiêu cực trên mạng xã hội, đặc biệt trong bối cảnh tiêu chuẩn ngoại hình khắt khe của Kpop luôn đặt nặng việc duy trì vóc dáng mảnh mai.

Thời điểm thừa cân khiến Liz đối diện với áp lực MXH (ảnh: X)

Những tranh luận xoay quanh ngoại hình của Liz nhanh chóng lan rộng. Trong khi một bộ phận cư dân mạng chỉ trích việc nữ idol tăng cân, nhiều người hâm mộ lại lên tiếng bảo vệ cô, cho rằng sức khỏe và sự thoải mái của nghệ sĩ quan trọng hơn tiêu chuẩn sắc đẹp cứng nhắc. Dù vậy, áp lực dư luận vẫn là điều không thể tránh khỏi với một idol hoạt động trong môi trường cạnh tranh khốc liệt như Kpop.

2024 đánh dấu bước ngoặt nhan sắc khi Liz quay trở lại phong độ đỉnh cao hậu giảm cân (ảnh: X)

Phải mất gần 3 năm, Liz mới thực sự hoàn thành hành trình “vịt hóa thiên nga”. Khi quay lại với diện mạo mới, nữ thần tượng khiến người hâm mộ bất ngờ với vóc dáng thon gọn hơn, đường nét gương mặt sắc sảo và khí chất trưởng thành rõ rệt. Nhan sắc của Liz hiện tại được đánh giá là thăng hạng đáng kể so với thời điểm debut, thậm chí nhiều fan nhận xét cô hoàn toàn có thể đứng ngang hàng về visual với những thành viên nổi bật nhất nhóm.

Dù vậy, trong đội hình IVE, Liz hiếm khi được đặt vào vị trí trung tâm. Trong khi Jang Wonyoung từ lâu đã được xem là “IT Girl” thế hệ mới của Kpop với hàng loạt hợp đồng quảng cáo và vị trí center nổi bật, Ahn Yujin cũng là gương mặt quen thuộc trên truyền hình nhờ kinh nghiệm hoạt động lâu năm, Liz thường xuất hiện với vai trò khiêm tốn hơn.

Thời gian gần đây, Liz được nhận xét là không hề kém cạnh Jang Wonyoung

Chính điều này khiến nội bộ fandom nhiều lần nổ ra tranh luận về việc phân chia tài nguyên trong nhóm. Một số người hâm mộ cho rằng Liz chưa được Starship Entertainment khai thác đúng tiềm năng, đặc biệt khi xét đến vị trí main vocal và nhan sắc ngày càng nổi bật của cô. Trong các chiến dịch quảng bá thời trang hay hoạt động cá nhân, Liz cũng được nhận định là chưa có nhiều cơ hội tỏa sáng như một số thành viên khác.

Dẫu vậy, Liz vẫn duy trì hình ảnh khá điềm tĩnh trước những tranh luận xoay quanh mình. Trên sân khấu, cô tập trung vào phần thể hiện giọng hát, còn ngoài đời thường lại được fan nhận xét là người có tính cách nhẹ nhàng, khiêm tốn. Khoảnh khắc né khung hình ending gần đây, dù chỉ là một hành động nhỏ, lại vô tình phản ánh rõ tính cách này của nữ idol.

Nhan sắc hiện tại của Liz (ảnh: X)

Sau gần 4 năm hoạt động cùng IVE, Liz đã trải qua đủ mọi cung bậc của một idol Kpop: debut gây sốt, đối mặt với áp lực ngoại hình, vượt qua những lời chỉ trích và từng bước khẳng định lại giá trị của mình. Từ “búp bê tóc vàng” ngày đầu ra mắt đến hình ảnh trưởng thành hiện tại, hành trình của Liz cho thấy sự kiên trì không phải lúc nào cũng ồn ào nhưng vẫn có thể tạo ra sức thuyết phục riêng.