Trong bản đồ giải trí Hoa ngữ, Angelababy (Dương Dĩnh, sinh năm 1989) là một trong những cái tên gây nhiều tranh luận nhất. Từ xuất phát điểm là người mẫu tuổi teen, cô từng bước tiến vào thị trường Đại lục, trở thành ngôi sao hạng A với độ phủ sóng dày đặc ở truyền hình, điện ảnh, thời trang và quảng cáo. Tuy nhiên, phía sau hào quang ấy là hành trình nhiều bước ngoặt, trong đó có những lựa chọn nghề nghiệp ít được nhắc tới, cùng giai đoạn suy giảm vị thế rõ rệt trong những năm gần đây.

Mỹ nhân Hoa ngữ Angelababy (ảnh: Weibo)

Ít người còn nhớ rằng trước khi được biết đến rộng rãi với vai trò diễn viên và gương mặt truyền hình thực tế, Angelababy từng có tham vọng phát triển theo hướng idol - ca sĩ. Giai đoạn 2009-2011, Angelababy ký hợp đồng với Avex - tập đoàn giải trí lớn của Nhật Bản, nơi từng lăng xê nhiều ngôi sao Jpop. Dưới định hướng này, Angelababy phát hành một số sản phẩm âm nhạc tiếng Nhật như Beauty Survivor 2010, Everyday’s a Beautiful Story hay Love Can’t Wait . Các sản phẩm được đầu tư hình ảnh theo phong cách idol Nhật đương thời, chú trọng yếu tố thị giác và thời trang.

Đĩa đơn tiếng Nhật Beauty Survivor của Angelababy

Tuy nhiên, hiệu ứng thị trường khá khiêm tốn. Giọng hát mỏng, thiếu nội lực và chưa có màu sắc riêng khiến Angelababy khó tạo dấu ấn trong môi trường cạnh tranh cao về kỹ năng thanh nhạc.



Hình ảnh đậm chất idol của Angelababy trong quá khứ (ảnh: Weibo)

Nhận ra giới hạn, Angelababy không theo đuổi con đường ca hát lâu dài mà chuyển hướng tập trung vào diễn xuất và truyền hình thực tế. Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp đến khi Angelababy chuyển trọng tâm sang thị trường Đại lục đầu thập niên 2010. Việc trở thành thành viên cố định của Keep Running giúp cô trở thành “nữ hoàng chương trình thực tế”, xây dựng hình ảnh năng động, thân thiện. Năm 2015, Angelababy tổ chức hôn lễ với Huỳnh Hiểu Minh. Đám cưới được truyền thông Trung Quốc gọi là “hôn lễ thế kỷ” vì mức độ xa hoa và sức ảnh hưởng truyền thông.

Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh (ảnh: Weibo)

Truyền thông cho rằng vai trò của Huỳnh Hiểu Minh có tác động đáng kể đến việc mở rộng tài nguyên của Angelababy trong thời kỳ này (ảnh: Weibo)

Ở giai đoạn đầu tiến quân vào Đại lục, sự hậu thuẫn từ Huỳnh Hiểu Minh khi đó là ngôi sao hạng S và có quan hệ mật thiết với giới đầu tư được cho là giúp Angelababy tiếp cận các dự án phim và hợp đồng quảng cáo quy mô lớn. Truyền thông cho rằng vai trò của Huỳnh Hiểu Minh có tác động đáng kể đến việc mở rộng tài nguyên của Angelababy trong thời kỳ này.

Sở hữu vẻ đẹp lai với 2 dòng máu Đức - Trung Quốc, Angelababy nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật. Truyền thông thường chọn Angelababy vào danh sách mỹ nhân lai đẹp nhất showbiz. Giai đoạn 2015-2019 được xem là thời kỳ đỉnh cao nhan sắc của Angelababy, khi cô thường xuyên xuất hiện trong các bảng xếp hạng sắc đẹp quốc tế, trong đó có danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler công bố. Năm 2016, Angelababy lần đầu lọt vào bảng xếp hạng đẹp nhất thế giới ở vị trí 83.

Sở hữu vẻ đẹp lai với 2 dòng máu Đức - Trung Quốc, Angelababy nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật (ảnh: Weibo)

Thời gian hoạt động ở đại lục, Angelababy cũng tham gia thể hiện nhạc phim cho các dự án cô góp mặt. Đáng chú ý có ca khúc The Heart of the Sea song ca cùng Lâm Tuấn Kiệt trong phim Love You You, hay bài Say Goodbye của phim First Time. Angelababy cũng năng nổ lên sóng truyền hình, nhiều lần khoe khả năng ca hát. Dù vậy, những lần xuất hiện này chủ yếu mang tính điểm xuyết, không đủ để định hình Angelababy như một ca sĩ chuyên nghiệp. Khán giả cũng nhận định Angelababy không có khả năng ca hát, thậm chí nhiều người còn chê nữ diễn viên "tone điếc".

Sau khi xác nhận xác nhận ly hôn Huỳnh Hiểu Minh đầu năm 2022, giới quan sát ghi nhận sự thay đổi rõ rệt về vị thế của Angelababy (ảnh: Weibo)

Sau khi xác nhận xác nhận ly hôn Huỳnh Hiểu Minh đầu năm 2022, giới quan sát ghi nhận sự thay đổi rõ rệt về vị thế của Angelababy. Các dự án phim cấp S+ giảm dần, vị thế đại diện thương hiệu cao cấp cũng không còn dày đặc như trước. Dù vậy, cô vẫn duy trì hoạt động ở mức ổn định trong giai đoạn hậu ly hôn.

Biến cố lớn nhất xảy ra vào tháng 9/2023, khi Angelababy bị bắt gặp xuất hiện tại câu lạc bộ thoát y Crazy Horse Paris xem Lisa (BLACKPINK) biểu diễn. Crazy Horse là địa điểm nổi tiếng với các show trình diễn mang tính gợi cảm, không được khuyến khích trong môi trường quản lý văn hóa giải trí Trung Quốc. Sau sự việc, hình ảnh của Angelababy bị gỡ khỏi một số chương trình và chiến dịch quảng cáo. Dù không có văn bản cấm sóng chính thức được công bố, nhiều ý kiến trong ngành cho rằng cô rơi vào tình trạng “phong sát mềm”. Một số chương trình được cho là đã làm mờ hình ảnh của cô trong các tập phát sóng đã ghi hình trước đó. Tài khoản mạng xã hội của Angelababy cũng bị hạn chế đăng bài trong một thời gian ngắn.

Angelababy bị phong sát ngầm vì đi xem Lisa diễn ở Crazy Horse (ảnh: Weibo)

Sự kiện này tạo ra bước ngoặt tiêu cực trong sự nghiệp của nữ diễn viên. Trong bối cảnh Trung Quốc siết chặt quản lý hoạt động của nghệ sĩ và nhấn mạnh yếu tố hình ảnh phù hợp chuẩn mực xã hội, việc xuất hiện tại một show diễn gây tranh cãi khiến Angelababy chịu áp lực dư luận lớn. Kể từ đây, sự nghiệp Angelababy rơi vào "vùng xám", trượt dài khỏi hào quang.

Hiện tại, Angelababy xuất hiện thận trọng hơn, tập trung tham dự sự kiện thời trang quốc tế và tham gia các dự án phim quy mô vừa phải. So với giai đoạn đỉnh cao, mức độ phủ sóng truyền thông đã giảm đáng kể. Từ một trong những biểu tượng nhan sắc và truyền hình thực tế của Hoa ngữ, Angelababy đang ở thời điểm phải tái định vị hình ảnh trong môi trường cạnh tranh và quản lý chặt chẽ hơn.

So với giai đoạn đỉnh cao, mức độ phủ sóng truyền thông của Angelababy đã giảm đáng kể (ảnh: Weibo)

Mới đây nhất, theo thông tin từ Thời báo Hoàn Cầu, Angelababy tổ chức tiệc sinh nhật tuổi 37 bên bạn bè. Tuy nhiên, danh sách khách mời chủ yếu là những gương mặt hoạt động trên mạng xã hội, ít tên tuổi lớn trong ngành xuất hiện công khai. Trong số nghệ sĩ nổi bật, chỉ có Lý Thần gửi lời chúc mừng. Những cái tên từng được cho là thân thiết như Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Nghê Ni, Đặng Siêu hay Trịnh Khải không có động thái công khai trên mạng xã hội. Dù không thể khẳng định mối quan hệ cá nhân giữa các nghệ sĩ thay đổi ra sao, sự im ắng này được xem là tín hiệu cho thấy vị thế của Angelababy trong ngành giải trí đã khác trước.

Angelababy đón sinh nhật 37 tuổi (ảnh: Weibo)

Angelababy từng thân thiết với nhiều mỹ nhân hạng A như Lưu Thi Thi, Dương Mịch (ảnh: Weibo)

Nhìn lại toàn bộ hành trình, việc từ bỏ con đường ca hát từng được đầu tư không hẳn là thất bại, mà là lựa chọn mang tính thực tế. Angelababy tận dụng lợi thế ngoại hình và khả năng xây dựng hình ảnh để duy trì vị thế trong nhiều năm. Tuy nhiên, những biến động đời tư và sự cố hình ảnh cho thấy sự nghiệp của một ngôi sao phụ thuộc lớn vào bối cảnh thị trường và chuẩn mực văn hóa đương thời. Ở tuổi 37, Angelababy đang đứng trước bài toán khó: tìm lại vị trí trong ngành giải trí Hoa ngữ sau giai đoạn được xem là dấu chấm hết cho thời kỳ hoàng kim.