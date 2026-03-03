Giữa tháng 2, IVE tái xuất đường đua Kpop với MV mở đường Bang Bang. Ca khúc nhanh chóng tạo nên một cơn địa chấn trên các bảng xếp hạng nhạc số Hàn Quốc. Sau vài ngày ra mắt, Bang Bang đã đạt hạng 1 trên toàn bộ các nền tảng lớn như Melon, Genie, Flo, Vibe và Bugs. Thành tích này giúp bài hát chính thức chạm tay đến danh hiệu Perfect All-Kill (PAK).

Đáng chú ý, Bang Bang là ca khúc đầu tiên phát hành trong năm 2026 đạt được PAK. Với riêng IVE, đây đã là lần thứ sáu nhóm sở hữu một bản hit đạt chuẩn PAK, tiếp tục khẳng định vị thế “quái vật nhạc số” và sức hút ổn định qua từng lần comeback. Do vậy, vườn bông nhà Starship hiện nhận được sự quan tâm của đông công chúng.

Mới đây, IVE vướng nghi vấn lục đục nội bộ chỉ qua một đoạn clip ngắn 20 giây, và lần này nhân vật chính vẫn là Jang Wonyoung. Cụ thể, qua đoạn clip ghi lại các cô gái ở trên sân khấu trò chuyện vui vẻ, chuẩn bị vào đội hình cho màn trình diễn tại Inkigayo. Jang Wonyoung lọt vào tầm ngắm khi cô nàng mắt nhìn thẳng vô hồn, bắt đầu khua khoắng tay chân theo vũ đạo nhóm.

Đoạn clip vạch trần sự tâm cơ của Jang Wonyoung

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như Jang Wonyoung không từng di chuyển ra giữa đội hình, chạm nhẹ vào Gaeul đang đứng center, và thế là thành công chiếm giữ vị trí trung tâm một cách mượt mà. Gaeul thì có vẻ hiểu chuyện nên “an phận” lùi ra sau và đứng vào vị trí ban đầu của Jang Wonyoung.

Gaeul ngậm ngùi lùi về phía sau để nhường chỗ đứng cho cô em cùng nhóm

Một bộ phận netizen cho rằng đây là bằng chứng cho thấy Jang Wonyoung “quen thói” chiếm spotlight, thậm chí gán cho cô hình ảnh “công chúa tâm cơ” luôn muốn đứng giữa. Ngoài ra, Gaeul cũng nhận về sự thương cảm khi cô nàng có tính cách hiền lành, ít nói nên dễ có xu hướng nhường nhịn, bỏ qua những điều bất công.

Từ đây, dân tình còn đào lại vài đoạn clip khác khi Jang Wonyoung liên tục tiến tới giữa nhóm khi chụp ảnh chung. Tại một show ca nhạc hàng tuần, IVE thắng cúp nên sẽ ở lại đến cuối để diễn encore. Jang Wonyoung đang ở cuối hàng đã nhanh nhảu đi ra sau để chen vào vị trí đứng giữa. Cô nàng sau đó bị phát hiện giả vờ bất ngờ khi… vô tình đứng center.

Jang Wonyoung giả bộ bất ngờ khi vô tình đứng center

Jang Wonyoung giả bộ bất ngờ khi vô tình đứng center

Từ đây, câu chuyện không chỉ dừng lại ở việc ai đứng center, mà còn kéo theo nghi vấn về mối quan hệ nội bộ. Nhiều bình luận cho rằng nhìn vào tương tác sân khấu, IVE đôi khi thiếu đi cảm giác gắn kết tự nhiên như những nhóm chị em thân thiết, thay vào đó giống các đồng nghiệp không hơn không kém.

Dẫu vậy, cũng có ý kiến cho rằng việc suy đoán mâu thuẫn chỉ từ vài giây video là quá vội vàng. Trong môi trường idol, đội hình biểu diễn thường được sắp xếp sẵn, việc điều chỉnh vị trí có thể chỉ là phản xạ nghề nghiệp. Hơn nữa, việc giữ hình ảnh chuyên nghiệp trên sân khấu không đồng nghĩa với việc thiếu gắn bó ngoài đời.