Ngày 3/3, Park Bom bất ngờ đăng tải bức thư tay dài với tiêu đề “Gửi đến toàn thể công chúng”. Trong đó, cô nhắc lại ồn ào Adderall, khẳng định mình là bệnh nhân ADD/ADHD và loại thuốc gây tranh cãi không phải ma túy. Nữ ca sĩ thừa nhận từng “như chết lặng” vì scandal và lo sợ việc khơi lại câu chuyện có thể dẫn đến “sự sụp đổ hoàn toàn”, nhưng vẫn quyết định lên tiếng vì “cảm giác như tâm hồn mình đang khóc”.

Tâm thư Park Bom đăng tải (Ảnh: IG)

Đáng chú ý, cô còn nhắc đến Yang Hyun Suk, nhà sản xuất Teddy Park, CL và đặc biệt là Sandara Park, cho rằng mình bị “biến thành kẻ nghiện” để che giấu sai phạm của người khác.

Liên quan đến vấn đề này, phía đại diện của Sandara Park đã trả lời YTN Star trong cùng ngày: “Những tuyên bố này hoàn toàn vô căn cứ” , đồng thời phủ nhận hoàn toàn mọi lời tố cáo.

Sandara Park bất ngờ trở thành tâm điểm sau khi bị Park Bom "chỉ điểm" (Ảnh: IG)

Đến 15 giờ chiều 3/3, đây chỉ là lời tố cáo đơn phương từ phía Park Bom. Yang Hyun Suk, Teddy Park và CL vẫn chưa lên tiếng chính thức về sự việc này. Nếu đúng như những gì cô nói, Park Bom đã bị cả công ty cũ đem ra làm “tế thần” cho những mục đích đen tối đằng sau. Suốt 12 năm, cái tên Park Bom gần như luôn bị lôi ra mỗi khi Kpop nhắc đến scandal “thuốc cấm”.

Giọng ca độc lạ bậc nhất showbiz, sở hữu “cặp kiếm Nhật” ai cũng ao ước

Sinh năm 1984, Park Bom từng là một trong những giọng ca nội lực và khác biệt bậc nhất Kpop thế hệ thứ hai. Gia nhập YG Entertainment năm 2006 và chính thức debut cùng 2NE1 vào năm 2009, cô nhanh chóng trở thành “mảnh ghép vàng” làm nên thương hiệu của nhóm nữ cá tính bậc nhất thời điểm đó.

Sở hữu chất giọng soprano và màu giọng hiếm có bậc nhất, Park Bom gần như cân toàn bộ những đoạn cao trào trong các bản hit của nhóm. Nhắc đến 2NE1, khán giả lập tức có thể bật lên giai điệu của Fire , I Am The Best , I Don't Care , Hate You , Go Away … Đây đều là những ca khúc tôn lên thế mạnh vocal của cô.

Park Bom là giọng ca hiếm bậc nhất Kpop (Ảnh: Naver)

Không chỉ tỏa sáng trong hoạt động nhóm, Park Bom còn ghi dấu ấn mạnh mẽ với bản solo You And I . Ca khúc đạt Perfect All-Kill, trở thành một trong những bài hát bán chạy nhất năm 2009, củng cố vị thế của cô như một giọng ca khủng thực thụ, có tiềm năng để trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp thay vì chỉ dừng lại là idol.

Thời kỳ đỉnh cao, Park Bom còn được truyền thông ưu ái gọi là một trong những mỹ nhân có đôi chân đẹp bậc nhất showbiz Hàn. Cặp đùi thon dài, săn chắc cùng tỷ lệ cơ thể nổi bật giúp cô luôn chiếm spotlight trên sân khấu. Những outfit quần short, váy ngắn của 2NE1 gần như trở thành “đặc sản”, tôn lên hình ảnh một nữ thần tượng vừa gợi cảm vừa nữ tính.

Cô từng sở hữu đôi chân thon dài, dù cao 1m65 nhưng cứ ngỡ 1m70 (Ảnh: Pinterest)

Nhờ sự góp mặt của Park Bom, 2NE1 không chỉ thống trị thị trường nội địa mà còn vươn ra quốc tế, nhận các giải thưởng lớn như MTV Video Music Awards Japan và thực hiện nhiều tour diễn toàn cầu. Trong nhiều năm, họ là biểu tượng girlgroup thế hệ thứ hai - nổi loạn, cá tính và không đi theo bất kỳ khuôn mẫu nào.

Hậu scandal thuốc cấm: Sự nghiệp trượt dài, nhan sắc biến dạng khó nhận ra, loạt hành vi khó hiểu

Năm 2010, Park Bom nhập khẩu thuốc Adderall từ Mỹ qua đường chuyển phát quốc tế. Đến năm 2014, vụ việc bị khui lại, kéo theo làn sóng cáo buộc cô sử dụng chất cấm. Dù sau đó phía chức năng xác nhận đây là thuốc kê đơn điều trị ADD/ADHD và không có dấu hiệu lạm dụng trái phép, hình ảnh của cô vẫn bị tổn hại nghiêm trọng.

Vụ việc trở thành bước ngoặt cay đắng. Park Bom gần như biến mất khỏi showbiz suốt gần 5 năm, khoảng thời gian đủ dài để 2NE1 tan rã, và đủ để công chúng “đóng khung” cô trong cái mác tai tiếng.

Hậu scandal thuốc cấm, Park Bom tụt dốc không phanh (Ảnh: Naver)

Cuối năm 2024 và kéo dài sang 2025, Park Bom gây xôn xao khi liên tục đăng ảnh nam diễn viên Lee Min Ho kèm chú thích gọi anh là “chồng tôi”. Dù phía công ty của Lee Min Ho đã lên tiếng khẳng định hai người không có bất kỳ mối quan hệ cá nhân nào, Park Bom vẫn tiếp tục đăng tải nội dung tương tự, thậm chí unfollow nhiều người xung quanh và chỉ giữ theo dõi duy nhất nam diễn viên.

Hành động này khiến cô vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội trên các diễn đàn quốc tế. Không ít ý kiến cho rằng đây là biểu hiện bất ổn tâm lý đáng lo ngại hơn là chiêu trò gây chú ý.

Park Bom có những hành vi khó hiểu, bị chỉ trích là gây phiền toái đến Lee Min Ho (Ảnh: Google)

Đỉnh điểm khác xảy ra vào tháng 10/2025 khi Park Bom đăng tải tài liệu liên quan đến việc kiện chủ tịch cũ của YG với mức bồi thường “khủng” lên tới 4,5 triệu tỷ USD. Bài đăng nhanh chóng bị xóa, phía công ty quản lý hiện tại khẳng định không có hồ sơ kiện tụng chính thức nào được nộp và nữ ca sĩ đang trong quá trình điều trị.

Từ tháng 8/2025, cô chính thức tạm dừng mọi hoạt động theo chỉ định y tế. Công ty cho biết tình trạng cảm xúc của Park Bom “không ổn định, khó giao tiếp bình thường” và cần thời gian hồi phục khẩn cấp.

Nếu ngày xưa Park Bom được ca ngợi vì đôi chân đẹp và visual sắc sảo, thì hiện tại cô lại liên tục trở thành tâm điểm tranh cãi vì ngoại hình thay đổi khó nhận ra. Sau khi trở lại năm 2019, nữ ca sĩ đối diện hàng loạt chỉ trích về việc lạm dụng thẩm mỹ, gương mặt thiếu tự nhiên và phong cách trang điểm đậm bất thường. Những bức ảnh selfie với filter méo mó, biểu cảm thiếu thần thái được đăng tải dày đặc trên mạng xã hội khiến công chúng không khỏi hoang mang.

Park Bom gây sốc với nhan sắc phù nề, chảy xệ do phẫu thuật thẩm mỹ quá đà và tác dụng phụ của thuốc (Ảnh: IG)

Từ mỹ nhân có đôi chân đẹp bậc nhất showbiz, giọng ca từng làm nên lịch sử Kpop, đến chuỗi ngày ồn ào, tự huỷ hình ảnh và bị kéo dài bóng đen scandal suốt hơn một thập kỷ - sự nghiệp của Park Bom là lát cắt khắc nghiệt của ngành công nghiệp thần tượng. Với tâm thư vừa đăng tải, Park Bom lại làm Kpop dậy sóng và kéo càng nhiều người vào vòng xoáy drama.