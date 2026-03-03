Khuya 3/3, MCK tiếp tục “đánh úp” khán giả bằng track mới mang tên ngongiodemquatrangsangdemnay (ngọn gió đêm qua trăng sáng đêm nay), kết hợp cùng marzuz, prod bởi Maiki và Ngô Hạo. Ca khúc được thực hiện dựa trên bản gốc Dạo Bước Hongkong 1999 - một phiên bản đang gây sốt trên TikTok tại nhiều quốc gia châu Á thời gian qua. Chỉ sau một đêm phát hành, sản phẩm nhanh chóng thu về hơn 242 nghìn lượt xem (chỉ số cập nhật lúc 10h30 sáng 4/3), đồng thời trở thành chủ đề được bàn luận rộng rãi trên mạng xã hội.

ngongiodemquatrangsangdemnay - MCK x marzuz

Việc phát hành nhạc vào khung giờ nửa đêm vốn không còn xa lạ với khán giả theo dõi MCK. Trong thời gian qua, nam rapper nhiều lần lựa chọn cách ra mắt sản phẩm bất ngờ, không thông báo rầm rộ, tạo nên thói quen chờ đợi nhất định trong cộng đồng người nghe. Với ngongiodemquatrangsangdemnay , MCK tiết chế autotune so với một số sản phẩm trước đó, tập trung nhiều hơn vào giai điệu và ca từ mang màu sắc tình cảm. Nội dung bài hát xoay quanh cảm xúc trong tình yêu, với cách viết mềm mại, dễ tiếp cận hơn so với phong cách gai góc từng gắn liền với anh.

MCK đánh úp nhạc mừng sinh nhật (ảnh cap màn hình)

Sự góp mặt của marzuz được xem là điểm nhấn quan trọng của ca khúc. Giọng hát giàu chất thơ của nữ ca sĩ giúp tổng thể bài nhạc trở nên cân bằng, tạo nên đoạn điệp khúc dễ nhớ và dễ lan tỏa trên nền tảng video ngắn. Sự kết hợp này góp phần mở rộng tệp người nghe, đặc biệt là nhóm khán giả trẻ vốn nhạy bén với các xu hướng âm nhạc thịnh hành trên TikTok. Vừa qua, marzuz cũng có cột mốc mới cực đáng ngưỡng mộ khi ca khúc Exit Sign kết hợp với HIEUTHUHAI chính thức vượt 86 triệu lượt nghe trên Spotify, trở thành ca khúc nhiều streams nhất Spotify Việt Nam. Việc tiếp tục collab với MCK - rapper dẫn đầu xu hướng mở ra cơ hội cho marzuz phá đảo cõi mạng.

Việc collab với MCK - rapper dẫn đầu xu hướng mở ra cơ hội cho marzuz phá đảo cõi mạng (ảnh: TikTok nhân vật)

Tuy nhiên, cùng với hiệu ứng tích cực về lượt xem và độ thảo luận, việc tiếp tục lựa chọn chất liệu remake cũng tạo ra nhiều tranh luận. Trước đó, các sản phẩm như Tháp Drill Tự Do hay 2323 đều khai thác hoặc phát triển từ những nền tảng âm nhạc đã có sẵn sức hút trên mạng xã hội. Điểm chung của những bản phát hành này là dễ nghe, nhanh chóng bắt trend và đạt độ phủ sóng cao trong thời gian ngắn, phần nào nhờ lợi thế từ chất liệu gốc vốn đã được đón nhận.

Xu hướng làm mới các bản nhạc viral không phải hiện tượng cá biệt trong thị trường hiện nay. Nhiều nghệ sĩ lựa chọn cách tiếp cận này để rút ngắn thời gian tiếp cận khán giả, tận dụng sẵn sức nóng của một giai điệu quen thuộc. Chính MCK cũng là người khiến làn sóng này bùng nổ hơn bao giờ hết ở Việt Nam sau khi Tháp Drill Tự Do (làm mới Tháp Rơi Tự Do ) trở thành hiện tượng. Obito, Bi Béo (con trai NSND Xuân Bắc) hay tổ đội DG House đi theo công thức này đều có nhạc gây bão MXH năm 2025. Với MCK, việc liên tục xuất hiện trong các dự án mang tính remake giúp anh duy trì tần suất phát hành đều đặn, giữ được độ hiện diện trên các nền tảng số và mạng xã hội.

MCK tạo xu hướng remake khiến làng nhạc 2025 sôi động nhưng vẫn gây ý kiến trái chiều (ảnh: FBNV)

Dẫu vậy, câu hỏi được đặt ra từ một bộ phận người nghe là bao lâu rồi MCK chưa phát hành một ca khúc tạo dấu ấn hoàn toàn từ ý tưởng nguyên bản của chính mình. Năm 2025, MCK cùng Thành Draw và Orijinn ra mắt N0L4BL3 - bản rap nêu quan điểm thị trường gây xáo động giới rapper. Song, ca khúc này lại không trở thành hiện tượng mạng như các bản remake. Trong bối cảnh thị trường nhạc số cạnh tranh gay gắt, nơi tốc độ lan truyền nhiều khi quyết định thành tích, việc cân bằng giữa yếu tố sáng tạo cá nhân và khả năng bắt kịp xu hướng trở thành bài toán không dễ với bất kỳ nghệ sĩ trẻ nào.

ngongiodemquatrangsangdemnay tiếp tục cho thấy khả năng nắm bắt thị hiếu nhanh nhạy của MCK, đồng thời khẳng định sức hút ổn định của anh trên không gian mạng. Song song với đó, những thảo luận xoay quanh hướng đi âm nhạc trong tương lai của nam rapper vẫn đang tiếp diễn, đặc biệt khi khán giả ngày càng kỳ vọng nhiều hơn vào các sản phẩm mang tính đột phá và dấu ấn cá nhân rõ nét. Nhiều fan đặt câu hỏi, khi nào thì MCK chịu ngưng remake nhạc để ra album đúng chất như thời 99%. Đã 3 năm kể từ thời điểm phá đạo thị trường với album đầu tay, hiện tại fan nhạc của MCK vẫn luôn trong tình trạng “đói nhạc”, mong chờ dự án cá nhân đúng nghĩa của Nghiêm Tổng.