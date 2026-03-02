Mỹ nhân phim Việt 300 tỷ làm Trấn Thành mất chuỗi top trending

Trong nhiều năm trở lại đây, các phim điện ảnh của Trấn Thành không chỉ tạo ra những cơn địa chấn tại phòng vé mà còn thành công ở mảng nhạc phim khi sở hữu loạt ca khúc hit và trở thành xu hướng. Việc các ca khúc chủ đề phim Trấn Thành lọt vào top thịnh hành dường như đã trở thành một "đặc sản" mỗi khi nam đạo diễn ra mắt dự án mới. Tuy nhiên, chuỗi thành tích đáng nể này đã phải tạm dừng ở dự án điện ảnh Thỏ Ơi!!.

Sao Cha Không

và Cha Già Rồi Đúng Không là 2 bản hit nổi tiếng bậc nhất Vbiz hát về tình cha con

Nhìn lại quá khứ, không ngoa khi nói Trấn Thành rất mát tay trong việc chọn nhạc phim. Với Bố Già , bộ phim sở hữu cả hai ca khúc cùng tạo nên cơn sốt làn nhạc là Sao Cha Không và Điều Cha Chưa Nói . Sao Cha Không qua giọng ca Phan Mạnh Quỳnh không chỉ lấy đi bao nước mắt mà còn lọt top Trending YouTube nhiều tuần liền, cán mốc hàng chục triệu view chỉ sau thời gian ngắn. Bản OST còn lại là Điều Cha Chưa Nói do Ali Hoàng Dương thể hiện cũng "phá đảo" mạng xã hội, thu về lượng view khủng. Tính đến hiện tại, Điều Cha Chưa Nói và Sao Cha Không là 2 bản hit nổi tiếng của Vbiz viết về tình cha con.

Sau Lời Từ Khước là một trong những hit phá đảo 2024 sau khi Mai công chiếu

Dù Cho Tận Thế bùng nổ đến mức giúp Erik chính thức "thoát flop" ngoạn mục, đánh dấu màn tái xuất đỉnh cao sau nhiều năm mờ nhạt

Sau đó, hiện tượng Sau Lời Từ Khước của siêu phẩm 500 tỷ - Mai thậm chí còn gây bão mạnh mẽ hơn khi leo thẳng lên vị trí #1 Trending YouTube khi phim vừa ra rạp, thu về hơn 10 triệu lượt xem chỉ trong tuần đầu tiên.

Đến Bộ Tứ Báo Thủ, Trấn Thành tiếp tục chứng minh sự nhạy bén khi bắt tay với Erik và Orange. Hai ca khúc Dù Cho Tận Thế và Chúng Ta Còn Ở Đó Không? không chỉ khuynh đảo giới trẻ mà còn thay nhau thống trị các vị trí cao nhất trên tab thịnh hành YouTube Music. Đáng nói hơn cả là sức nóng từ bản hit triệu view Dù Cho Tận Thế, leo lên #1 Trending YouTube chỉ sau 5 tiếng và giữ vị trí nhiều ngày liền. Dù Cho Tận Thế bùng nổ đến mức giúp Erik chính thức "thoát flop" ngoạn mục, đánh dấu màn tái xuất đỉnh cao sau nhiều năm mờ nhạt. Nhạc phim Trấn Thành thực sự đã trở thành “bảo chứng”, cộng hưởng với độ hot của phim mà dễ dàng bật thành hit lớn.

Giữ Anh Em Cũng Làm Không Xong - OST Thỏ Ơi!! do LyLy sáng tác và thể hiện

Thế nhưng, nhạc phim của Thỏ Ơi!! lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Dù bộ phim vẫn sở hữu doanh thu khủng vượt mức 340 tỷ đồng, nhưng phần nhạc phim lại đang tỏ ra hụt hơi rõ rệt. Đảm nhận trọng trách thể hiện ca khúc nhạc phim chủ đề lần này là LyLy với sáng tác mang tên Giữ Anh Em Cũng Làm Không Xong.

Trái ngược với kỳ vọng về một cú nổ tiếp theo, phiên bản MV nhạc phim phát hành trên kênh YouTube chính thức của Trấn Thành lại đang thu về thành tích khá ảm đạm. Sau 10 ngày chính thức lên sóng, video này chỉ thu về vỏn vẹn 740 nghìn lượt xem. Đối với mặt bằng chung, đây có thể là một con số tạm ổn, nhưng nếu đặt lên bàn cân với những ca khúc tiền nhiệm trong các dự án của Trấn Thành, 740 nghìn views là một sự sụt giảm lớn và vô cùng khiêm tốn. Đáng nói hơn, tính đến thời điểm hiện tại, ca khúc hoàn toàn vắng bóng trên mọi tab thịnh hành.

Trong dự án, LyLy đảm nhận vai trò kép khi vừa sáng tác, hát nhạc phim vừa thủ vai nữ MC Hải Linh. Nữ ca sĩ chia sẻ Giữ Anh Em Cũng Làm Không Xong được chắp bút ngay sau khi phim đóng máy, lấy cảm hứng trực tiếp từ diễn biến tâm lý của nhân vật, lột tả mối quan hệ tình cảm nhiều tổn thương giữa Hải Linh và Thế Phong do Vĩnh Đam thủ vai. Về mặt âm nhạc, đây là một bản ballad "cực suy" với những đoạn độc thoại nội tâm day dứt, giai điệu nhẹ nhàng, u buồn. Tuy nhiên, sự an toàn này lại thiếu đi tính đột phá. Số đông khán giả nhận định ca khúc dễ nghe nhưng không quá nổi bật và chưa đủ sức nặng để tạo ra một phân cảnh kết hợp âm nhạc thật sự đắt giá khiến người xem phải lập tức tìm kiếm trên mạng sau khi rời rạp.

Nhưng Giữ Anh Em Cũng Làm Không Xong không phải nốt trầm duy nhất của Thỏ Ơi!! . Một bản nhạc phim khác là Hoa Gạo với màn kết hợp giữa NSND Thanh Lam và Văn Mai Hương cũng chịu chung số phận. Tưởng rằng sự kết hợp của cả hai sẽ tạo nên độ hot, nhưng thực tế lại trái ngược. Dù phô diễn kỹ thuật thanh nhạc đỉnh cao nhưng Hoa Gạo lại được phần đông khán giả nhận định chất liệu âm nhạc hàn lâm, ma mị, chỉ phù hợp với không gian phim. Cũng chính vì đó mà ca khúc cũng kén người nghe và không đạt được sự bùng nổ. Lượt view YouTube của Hoa Gạo cũng không mấy khả quan và hoàn toàn vắng mặt khỏi Top Trending.

Có thể thấy, phần nhạc phim Thỏ Ơi!! có phần lép vế khi đặt cạnh những bản hit OST trước đó của Trấn Thành. Việc thiếu vắng những bản hit bùng nổ, dễ tạo viral đã làm mất đi một "vũ khí mềm" vô cùng lợi hại giúp duy trì lượng thảo luận trên mạng xã hội. Dù Thỏ Ơi!! vẫn xưng vương tại phòng vé nhưng việc mảng nhạc phim có dấu hiệu giảm nhiệt rõ rệt qua sự thể hiện của LyLy lẫn bộ đôi Thanh Lam - Văn Mai Hương đã khép lại chuỗi thành tích nhạc phim Top Trending đáng tự hào của Trấn Thành suốt nhiều năm qua.