Cảnh sát cảnh báo về màn comeback của BTS

Vào lúc 20:00 ngày 21/3 tới đây, chương trình BTS THE COMEBACK LIVE: ARIRANG tại Quảng trường Gwanghwamun sẽ chính thức diễn ra, đánh dấu sự trở lại trọn vẹn của 7 mảnh ghép BTS sau một thời gian dài vắng bóng. Với sức hút khổng lồ của nhóm cộng hưởng cùng tính chất miễn phí của sự kiện, cơ quan cảnh sát thủ đô Seoul dự báo sẽ có một "biển người" lên tới 260.000 khán giả đổ bộ về khu vực trung tâm. Con số không tưởng này đã buộc giới chức trách Hàn Quốc phải lập tức phát đi những cảnh báo khẩn cấp, đồng thời kích hoạt một chiến dịch bảo đảm an ninh với quy mô chưa từng có trong lịch sử các sự kiện giải trí tại xứ sở kim chi.

Trước áp lực từ lượng người hâm mộ lớn dự kiến lấp kín mọi ngả đường, lực lượng chức năng đã triển khai một kế hoạch quản lý an toàn cực kỳ nghiêm ngặt nhằm triệt tiêu mọi nguy cơ quá tải hay sự cố ngoài ý muốn. Đáng chú ý nhất, lực lượng đặc nhiệm SWAT tinh nhuệ đã nhận lệnh huy động để thực hiện rà soát chất nổ và kiểm tra gắt gao những đối tượng có hành vi khả nghi quanh khu vực sân khấu. Song song đó, 13 đội trọng án chuyên điều tra tội phạm bạo lực được điều động trực tiếp từ 9 đồn cảnh sát tuyến đầu cũng đang túc trực cao độ, sẵn sàng đối phó với các tình huống đột xuất. Về phía ban tổ chức, tập đoàn HYBE xác nhận đã chuẩn bị lực lượng hùng hậu gồm 3.553 nhân viên an ninh rải khắp hiện trường.

BTS trở lại với quy mô chưa từng có

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, phương án phân luồng giao thông quanh Gwanghwamun đang được siết chặt tối đa. Tổng công ty Vận tải Seoul dự kiến điều chỉnh các chuyến tàu điện ngầm sang chế độ "đi qua không dừng" tại 3 ga trọng điểm là Gwanghwamun, Gyeongbokgung và Tòa thị chính nhằm tránh tình trạng ùn tắc cục bộ dưới lòng đất. Đặc biệt hơn, Cục Di sản Quốc gia đã đưa ra một quyết định hiếm hoi khi cho đóng cửa hoàn toàn Cung Gyeongbokgung, Bảo tàng Cung điện Quốc gia và các bãi đậu xe lân cận trong trọn vẹn ngày 21/3. Động thái này nhằm "dọn đường" cho một màn xuất hiện hoành tráng bậc nhất lịch sử. Cùng với đó, Trung tâm Nghệ thuật Sejong cũng sẽ hủy toàn bộ lịch trình biểu diễn. Đồng thời, nhằm phục vụ nhu cầu thiết yếu cho hàng trăm ngàn khán giả với tỷ lệ nữ giới áp đảo, 894 nhà vệ sinh công cộng đã được phân bổ và lắp đặt thêm.

Mặc dù là chương trình vào cửa tự do, ban tổ chức vẫn quy hoạch một khu vực VIP sát sân khấu với giới hạn từ 13.000 đến 20.000 chỗ ngồi. Khán giả bắt buộc phải đăng ký trước với quy định gắt gao chỉ 1 vé/người. Không nằm ngoài dự đoán, ngay khi cổng đăng ký vừa mở, hệ thống đã lập tức quá tải vì phải gánh chịu hơn 100.000 lượt truy cập cùng lúc. Sự kiện bùng nổ này cũng vô tình khiến giá phòng khách sạn quanh trung tâm tăng vọt gấp 5 lần ngày thường, buộc giới chức trách trực tiếp vào cuộc xử phạt các hành vi "hét giá".

Theo lịch trình từ HYBE, chương trình comeback tại Gwanghwamun sẽ chỉ diễn ra vỏn vẹn trong 1 tiếng đồng hồ nhằm tối ưu hóa và đảm bảo an toàn sự kiện (ảnh: Big Hit)

Theo lịch trình từ HYBE, chương trình comeback tại Gwanghwamun sẽ chỉ diễn ra vỏn vẹn trong 1 tiếng đồng hồ nhằm tối ưu hóa và đảm bảo an toàn sự kiện. Tuy nhiên, sức nóng của sự kiện sẽ không bị giới hạn khi Netflix quyết định phát sóng trực tiếp chương trình này tới hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ. Buổi phát sóng này được sẽ do Hamish Hamilton đảm nhiệm. Ông là vị đạo diễn lừng danh đứng sau thành công của Super Bowl Halftime Show, lễ khai mạc Thế vận hội London và hàng loạt lễ trao giải danh giá như Oscar , Grammy hay Emmy .

Buổi biểu diễn tại Gwanghwamun chính là phát súng mở màn cho chuỗi hoạt động quảng bá siêu album ARIRANG , chính thức lên kệ vào ngày 20/3. Album bao gồm 14 ca khúc, quy tụ sự tham gia sản xuất của hàng loạt tên tuổi lừng lẫy trong nền âm nhạc quốc tế như Max Martin, Jon Bellion, Diplo và Ryan Tedder. Ngay sau khi hoàn thành các hoạt động quảng bá bùng nổ tại quê nhà, BTS sẽ chính thức khởi động chuyến lưu diễn toàn cầu mang tên Arirang World Tour từ ngày 9/4/2026 tại Goyang. Chuyến lưu diễn hoành tráng này dự kiến kéo dài đến tận năm 2027, càn quét qua 34 thành phố thuộc 23 quốc gia với 82 đêm diễn, đánh dấu sự trở lại của BTS sau một thời gian dài vắng bóng.