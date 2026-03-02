Mới đây, cõi mạng được phen xôn xao khi "vợ quốc dân" Phương Ly bất ngờ đánh úp người hâm mộ bằng một đoạn video ngắn thả dáng cực mượt trên bãi biển. Nữ ca sĩ sinh năm 1990 khiến dân tình đứng ngồi không yên trước visual ngày càng thăng hạng cùng body nóng bỏng, khỏe khoắn và vô cùng cuốn hút.

Tuy nhiên, điều khiến dân mạng và người hâm mộ quan tâm không chỉ nằm ở những đường cong quyến rũ của cô nàng, mà còn ở một chi tiết vô cùng đặc biệt. Đoạn nhạc nền được chèn vào video chính là một đoạn demo từ ca khúc mới toanh chưa từng được công bố. Không chỉ spoil nhạc, Phương Ly còn tự tin đính kèm dòng trạng thái đầy cá tính: “Thích thì leak. Sorry ekip".

Phương Ly đăng clip phơi nắng trên biển, tự mình "leak nhạc"

Ngay lập tức, đoạn clip đã thu về lượng tương tác khủng. Người hâm mộ liên tục để lại lời khen ngợi cho pha tự tay leak nhạc cực kỳ chất chơi này của Phương Ly, hàng loạt bình luận không giấu nổi sự phấn khích trước độ lầy lội trứ danh của thần tượng. Đáng chú ý, ngay bên dưới bài đăng, nhạc sĩ TRID MINH, người đứng sau ca khúc Vỗ Tay vô cùng thành công mới đây của Phương Ly đã nhanh chóng xuất hiện và để lại bình luận như đang "kêu trời" trước màn đánh úp của đàn chị. Đáp lại phản ứng bất lực này, chính chủ Phương Ly cũng lầy lội phản hồi ngắn gọn: "Úi trốn ".

Vóc dáng nóng bỏng của Phương Ly thu hút sự chú ý

Màn tương tác đầy thú vị này không chỉ khiến người hâm mộ bật cười thích thú mà còn khiến nhiều người đồn đoán cả hai sẽ tiếp tục có một màn kết hợp đáng mong đợi sắp tới đây. Giai điệu bắt tai dù chỉ chớp nhoáng đã đủ sức khơi dậy sự tò mò, phần đông khán giả đều đang vô cùng nóng lòng mong chờ màn tái xuất bùng nổ của Phương Ly với một sản phẩm âm nhạc mới.

Phương Ly tự mình leak nhạc khiến nhạc sĩ "kêu trời" (ảnh chụp màn hình)

Sau một thời gian dài nổi tiếng với danh xưng hot girl và người mẫu ảnh, Phương Ly chính thức bắt đầu sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp vào năm 2017. Bước ngoặt thực sự đến khi cô quyết định tung ra siêu hit Mặt Trời Của Em, tạo ra một cú nổ lớn đập tan hoàn toàn định kiến "người đẹp đi hát" và khẳng định dấu ấn riêng trên bản đồ nhạc Việt. Bản hit nhanh chóng oanh tạc các nền tảng nhạc số, chính thức định vị một cách vững chắc tên tuổi của cô trên bản đồ nhạc Việt.

Phương Ly chính thức bắt đầu sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp vào năm 2017 (ảnh: FB)

Phương Ly trung thành theo đuổi dòng nhạc Pop/R&B với những giai điệu bay bổng, mang năng lượng tươi sáng và tích cực. Hàng loạt siêu hit ra đời ngay sau đó như Thằng Điên, Anh Là Ai, ThichThich và Anh Là Ngoại Lệ Của Em đã tạo thành một chuỗi thành tích đáng nể, củng cố vững chắc hình ảnh một "nàng thơ" của Vpop. Đi kèm với tư duy âm nhạc hiện đại, cô còn khẳng định gu thẩm mỹ nhạy bén với phong cách thời trang linh hoạt. Từ những bộ trang phục mang hơi hướng Y2K tinh nghịch, cá tính cho đến váy áo ngọt ngào, quyến rũ, nữ ca sĩ luôn biết cách làm mới bản thân để giữ vững vị trí "fashion icon" đích thực trong mắt Gen Z.

Năm qua đánh dấu một bước chuyển mình rực rỡ của Phương Ly khi nữ ca sĩ tham gia show truyền hình thực tế đình đám Em Xinh Say Hi (ảnh: FBNV)

Năm 2025 đánh dấu một bước chuyển mình rực rỡ của Phương Ly khi nữ ca sĩ tham gia show truyền hình thực tế đình đám Em Xinh Say Hi. Thoát khỏi vùng an toàn, cô cho thấy một khía cạnh quyết liệt, gai góc và không ngại thử thách. Xuyên suốt các vòng thi, Phương Ly liên tục phá vỡ những giới hạn mà công chúng từng mặc định về mình. Liên tục thể hiện khía cạnh mới của bản thân, Phương Ly ghi điểm và khẳng định tài năng của mình và ghi điểm nhiều hơn với công chúng.

Đặc biệt, đây cũng là năm nữ ca sĩ lột xác khỏi hình tượng “vợ quốc dân” thanh thuần. Phương Ly nhuộm da nâu, theo đuổi phong cách cá tính, quyến rũ. Phong cách mới gây tranh luận, nhưng không thể phủ nhận hiệu ứng thực sự tạo nên một cơn sốt càn quét khắp cõi mạng.

Năm 2025, Phương Ly nhuộm da nâu, theo đuổi phong cách cá tính, quyến rũ (ảnh: FBNV)

Bước sang đầu năm 2026, Phương Ly trở lại thị trường nhạc Việt bằng việc trình làng MV ca khúc Vỗ Tay . Ca khúc từng được trình diễn ở vòng solo Em Xinh Say Hi và mang lên sân khấu concert, Vỗ Tay mang đến một luồng gió mới với thông điệp truyền động lực vô cùng mạnh mẽ. Ca khúc như một cái ôm ấm áp, cổ vũ tinh thần cho những người trẻ đang ngày đêm gồng mình cố gắng giữa bộn bề cuộc sống và thường xuyên giấu đi giọt nước mắt nhọc nhằn mỗi đêm. Chính sự thấu cảm sâu sắc trong ca từ và giai điệu chữa lành đã giúp Vỗ Tay nhanh chóng chạm đến trái tim khán giả, trở thành giai điệu quen thuộc, viral khắp các nền tảng mạng xã hội trong giai đoạn cuối năm 2025 và đầu 2026.

Bước sang đầu năm 2026, Phương Ly trở lại thị trường nhạc Việt bằng việc trình làng MV ca khúc Vỗ Tay (ảnh: FBNV)

Với đà chú ý hiện tại, việc Phương Ly bất ngờ thả xích đoạn nhạc mới giữa biển xanh lần này khiến fan nhạc quan tâm. Nhiều người dự đoán Phương Ly đang úp mở dự án dài hơi như 1 mini album hoặc thậm chí là album. Giữ phong độ ra nhạc là hit nhiều năm qua, dân tình đang chờ đợi sản phẩm âm nhạc tiếp theo của Phương Ly.