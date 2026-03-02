Mới đây, Rosé chính thức ghi tên vào lịch sử khi trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên chiến thắng tại BRIT Awards - một trong những lễ trao giải âm nhạc danh giá và lâu đời nhất nước Anh. Ca khúc APT. đã được vinh danh ở hạng mục International Song of the Year, đánh dấu lần đầu tiên một nghệ sĩ Kpop chạm tay tới chiếc cúp danh giá này. Thành tích này không chỉ là cột mốc cá nhân, mà còn mang ý nghĩa biểu tượng đối với làn sóng Hallyu tại thị trường Âu - Mỹ.

Ca khúc APT. phát hành năm 2024, kết hợp cùng Bruno Mars là single đầu tiên thuộc album rosie. Mang màu sắc pop hiện đại pha chút retro, ca khúc tạo hiệu ứng toàn cầu, lọt thứ hạng cao trên UK Official Charts và Billboard Global. APT. được đưa vào danh sách cân nhắc đề cử tại Grammy Awards ở các hạng mục pop như Best Pop Duo/Group Performance, đồng thời được vinh danh tại các giải thưởng MTV Video Music Awards và Billboard Music Awards ở các hạng mục liên quan đến hợp tác và ca khúc pop xuất sắc. Đặc biệt, chiến thắng tại BRIT Awards 2025 giúp Rosé trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên được vinh danh tại lễ trao giải danh giá này. Ngoài hệ thống giải thưởng, APT. còn xuất hiện trong danh sách Best Songs of the Year của nhiều tạp chí âm nhạc lớn, đạt các chứng nhận doanh số tại nhiều thị trường và duy trì thứ hạng cao trên bảng xếp hạng toàn cầu. Tất cả những điều đó giúp Rosé thực sự bước ra khỏi hình ảnh "thành viên nhóm nhạc" để định vị mình như một nghệ sĩ pop độc lập mang tầm quốc tế.

Sinh ngày 11/2/1997 tại Auckland (New Zealand) và lớn lên ở Melbourne (Úc), Rosé sớm bộc lộ niềm đam mê âm nhạc. Năm 2012, cô vượt qua buổi thử giọng của YG Entertainment tại Sydney và chuyển đến Hàn Quốc làm thực tập sinh. Sau 4 năm đào tạo, Rosé debut vào ngày 8/8/2016 cùng BLACKPINK. Với vai trò giọng ca chính, cô gây ấn tượng nhờ chất giọng mỏng nhưng nội lực, đầy cảm xúc, một màu sắc riêng biệt giữa thị trường Kpop vốn cạnh tranh khốc liệt. Từ những bản hit toàn cầu như Whistle, Kill This Love đến How You Like That, Rosé góp phần đưa BLACKPINK trở thành nhóm nhạc nữ Kpop thành công bậc nhất lịch sử.

Năm 2012, cô vượt qua buổi thử giọng của YG Entertainment tại Sydney và chuyển đến Hàn Quốc làm thực tập sinh (Ảnh: X)

Sau 4 năm đào tạo, Rosé debut vào ngày 8/8/2016 cùng BLACKPINK (Ảnh: X)

Cuối năm 2023, cả bốn thành viên gia hạn hợp đồng hoạt động nhóm với YG nhưng không tiếp tục ký hợp đồng cá nhân. Rosé lựa chọn hướng đi độc lập hơn cho sự nghiệp solo khi ký kết với The Black Label tại Hàn Quốc và hợp tác cùng Atlantic Records để mở rộng thị trường quốc tế.

Không chỉ tài năng, nhan sắc của Rosé cũng được chú ý. Trong bảng xếp hạng The 100 Most Beautiful Faces of 2025 do TC Candler công bố, Rosé đã xuất sắc đứng ở vị trí Top 1, vượt qua nhiều ngôi sao quốc tế để trở thành gương mặt đẹp nhất năm theo bình chọn này. Trước đó, Rosé cũng nhiều lần góp mặt trong danh sách qua các năm, cho thấy sức hút nhan sắc ổn định và tầm ảnh hưởng toàn cầu. Sở hữu gương mặt thanh thoát, thần thái cuốn hút cùng phong cách thời trang sang trọng, Rosé không chỉ được đánh giá cao về ngoại hình mà còn bởi khí chất riêng biệt khó trộn lẫn. Cô thường xuyên xuất hiện nổi bật tại các sự kiện lớn như Paris Fashion Week và Met Gala, được nhiều chuyên trang quốc tế xếp vào nhóm biểu tượng thời trang toàn cầu thế hệ mới.

Trong bảng xếp hạng The 100 Most Beautiful Faces of 2025 do TC Candler công bố, Rosé đã xuất sắc đứng ở vị trí Top 1 (Ảnh: X)

Tuy nhiên tại thời điểm mới debut năm 2016, Rosé từng vướng không ít tranh luận trái chiều. So với các thành viên còn lại, cô bị một bộ phận cư dân mạng nhận xét là "kém sắc", ngoại hình không quá nổi bật theo tiêu chuẩn idol Kpop thời bấy giờ. Dù đảm nhận vị trí main vocal, Rosé cũng không phải là thành viên được truyền thông trong nước nhắc đến nhiều nhất giai đoạn đầu. Điều này khiến hình ảnh của cô thời kỳ đầu phần nào bị lu mờ.

Song song đó, trong thời gian hoạt động dưới trướng YG Entertainment, Rosé nhiều lần trở thành tâm điểm tranh cãi liên quan đến nghi vấn bị đối xử chưa tương xứng. Không chỉ dừng ở các ý kiến rải rác, fandom của cô từng nhiều lần tổ chức hoạt động gây sức ép quy mô lớn. Người hâm mộ đã thuê xe tải LED chạy quanh trụ sở YG, hiển thị thông điệp yêu cầu công ty công bố kế hoạch solo rõ ràng và "đối xử công bằng" với Rosé. Các hashtag như "Respect Rosé" hay "Treat Rosé Better" cũng từng lọt top xu hướng toàn cầu trên mạng xã hội, cho thấy mức độ bức xúc không hề nhỏ trong cộng đồng fan.

Cụ thể, sau khi Jennie ra mắt solo vào năm 2018, Rosé được thông báo sẽ là thành viên tiếp theo phát hành sản phẩm cá nhân nhưng phải đến tháng 3/2021 cô mới chính thức debut với album đơn –R–, tức chậm hơn gần 3 năm so với kỳ vọng của fan. Trong khoảng thời gian đó, người hâm mộ nhiều lần bày tỏ sự sốt ruột vì Rosé gần như không có lịch trình cá nhân nổi bật, số lượng sân khấu solo và hoạt động quảng bá riêng khá hạn chế.

Ngoài ra, Rosé từng chỉ phát hành hai ca khúc chính thức trong dự án solo đầu tay On The Ground và Gone, khiến một bộ phận khán giả cho rằng quy mô đầu tư còn khiêm tốn so với tiềm năng của cô. Một số bản cover do Rosé thể hiện cũng bị nhận xét là không được quảng bá rộng rãi hoặc sản xuất công phu như mong đợi. Thậm chí, trong các sự kiện quốc tế, từng xuất hiện tranh luận trên mạng xã hội khi fan cho rằng cô không được bố trí vị trí nổi bật hoặc truyền thông ưu ái bằng các thành viên khác.

Rosé từng phát hành hai ca khúc chính thức trong dự án solo đầu tay On The Ground và Gone (Ảnh: X)

Dẫu vậy, ở thời điểm hiện tại, những tranh cãi ấy dường như đã lùi vào quá khứ. Bước ngoặt đầu tiên giúp danh tiếng Rosé bứt phá mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu từ năm 2019, khi BLACKPINK trở thành nhóm nữ Kpop đầu tiên biểu diễn tại Coachella. Tại sân khấu này, Rosé gây bão mạng xã hội với mái tóc bạch kim nổi bật - hình ảnh nhanh chóng viral, được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng quốc tế. Từ đây, độ nhận diện toàn cầu của cô tăng vọt, giúp Rosé dần thoát khỏi hình ảnh "thành viên ít nổi bật" trong đội hình. Từ thành viên từng bị đánh giá "kém nổi bật", Rosé giờ đây đã trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên chiến thắng tại BRIT Awards và từng bước khẳng định vị thế như một ngôi sao pop mang tầm vóc toàn cầu.