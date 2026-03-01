Ca khúc thoát flop nhờ màn trình diễn của “công chúa băng” đạt huy chương vàng tại sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh

Mới đây, bản remix Stateside của PinkPantheress và Zara Larsson bất ngờ thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ khán giả toàn cầu. Cú hích đến từ màn trình diễn trong đêm gala Olympic của Alysa Liu - “công chúa băng” vừa đăng quang huy chương vàng nội dung trượt băng nghệ thuật đơn nữ tại Olympic Winter Games Milano-Cortina 2026. Chiến thắng này không chỉ là dấu mốc cá nhân trong sự nghiệp của Liu mà còn chấm dứt hơn hai thập kỷ chờ đợi huy chương vàng Olympic của Mỹ ở nội dung đơn nữ, khiến mọi khoảnh khắc xuất hiện của cô, bao gồm cả phần gala, đều nhận được sự chú ý đặc biệt.

Màn trình diễn trong đêm gala Olympic của Alysa Liu (Video: X)

Phần trình diễn của Alysa Liu sau khi được đăng tải nhanh chóng phủ sóng trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút lượng chia sẻ lớn chỉ sau thời gian ngắn. Không chỉ dành lời khen cho màn thể hiện xuất sắc của nữ vận động viên, nhiều người xem còn đặc biệt quan tâm đến bản nhạc được sử dụng và chủ động tìm nghe lại. Từ đó, những đoạn cao trào của ca khúc liên tục được cắt ghép vào các video ngắn, trở thành nhạc nền cho hàng loạt clip và tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Lượng tương tác gia tăng đáng kể đã kéo theo số lượt tìm kiếm, lưu bài và phát trực tuyến tăng vọt trên các nền tảng nghe nhạc.

Phần trình diễn của Alysa Liu sau khi được đăng tải nhanh chóng phủ sóng trên các nền tảng mạng xã hội (Ảnh: X)

Nhiều người xem còn đặc biệt quan tâm đến bản nhạc Stateside (Ảnh: X)

Cụ thể, tại Mỹ, bản remix đạt khoảng 1,8 triệu lượt stream theo yêu cầu trong một ngày theo dõi sau gala, tăng 88% so với khoảng 952 nghìn lượt của cùng ngày tuần trước đó. Trên Spotify, ca khúc vươn lên nhóm dẫn đầu Global Daily Chart, có thời điểm vượt mốc 3 triệu lượt stream/ngày. Đáng chú ý, sau màn trình diễn, bài hát đã chạm vị trí Top 1 Spotify Mỹ, đánh dấu lần đầu tiên trong sự nghiệp Zara Larsson có một ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng Spotify tại thị trường Mỹ. Trên bảng xếp hạng Spotify toàn cầu, Stateside cũng thiết lập đỉnh mới ở vị trí #8, ghi nhận ngày có lượng stream cao nhất từ trước đến nay với 4,183 triệu lượt nghe.

Phát hành dưới dạng single trên các nền tảng nhạc số ngày 25/04/2025, Stateside của PinkPantheress không tạo ra cú nổ quá lớn về mặt thành tích quốc tế, mà khởi đầu theo hướng khá khiêm tốn so với kỳ vọng. Dù đạt #3 trên Official Singles Chart và có mặt trong Top 10 tại một số thị trường nói tiếng Anh, ca khúc chủ yếu được xem là một bản hit tầm trung vững chắc. Thành tích này đến từ fandom trung thành của PinkPantheress, tệp khán giả pop sẵn có của Zara Larsson cùng sự hỗ trợ đáng kể từ các playlist lớn trên nền tảng streaming, hơn là hiệu ứng lan tỏa đại chúng. Tại Mỹ, phải đến 9 tháng sau khi phát hành, Stateside mới lần đầu ra mắt trên Billboard Hot 100 ở vị trí #100. Tuy nhiên, Stateside trong phần lớn giai đoạn đầu vẫn được nhìn nhận là một single có nền tảng tốt nhưng chưa thực sự bứt phá thành hiện tượng toàn cầu.

Stateside của PinkPantheress và Zara Larsson bất ngờ thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ khán giả toàn cầu (Ảnh: X)

Bởi vậy, màn trình diễn tại gala thuộc khuôn khổ Olympic Winter Games Milano-Cortina 2026 của Alysa Liu đã trở thành bước ngoặt quan trọng. Hiệu ứng lan truyền mạnh mẽ sau sự kiện không chỉ tạo ra mức tăng trưởng đột biến về lượt nghe, mà còn giúp ca khúc tiếp cận nhóm khán giả hoàn toàn mới, vượt ra ngoài cộng đồng fan sẵn có. Từ một single tăng trưởng chậm và có dấu hiệu chững lại, Stateside nhanh chóng chuyển mình thành hiện tượng được nhắc đến rộng rãi trên quy mô toàn cầu.